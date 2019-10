Liberan a la "jefa" del Próvolo y crece el malestar entre las víctimas

Graciela Pascual esperará el debate en su contra en libertad, luego de la decisión del Tribunal Penal Colegiado. Para la querella, la resolución habla de la "doble vara" de la Justicia. Crédito: Gentileza El Sol

La Justicia de Mendoza permitió que la " jefa" del instituto Antonio Provolo recupere la libertad hasta que se desarrolle el juicio en su contra por las denuncias de abusos sexuales de niños sordos. Por tal motivo, ayer las víctimas se mostraron molestas y rechazaron la decisión oficial, mientras se desarrolla el primer debate que tiene en el banquillo de los acusados a dos sacerdotes y el jardinero del establecimiento, quienes recibirían condena el mes próximo, tal como contó LA NACION.

Se trata de Graciela Pascual, apoderada legal de la institución y mano derecha del director, Nicola Corradi (83), uno de los curas imputados. La mujer está acusada formalmente por participación primaria y encubrimiento, pero se vencieron los plazos de prisión preventiva, que establecen por ley un máximo de dos años, con posibilidad de prórroga por seis meses. Sin embargo, tras cumplirse el tiempo, la Justicia, a través de un tribunal de primera instancia, sólo autorizó 18 días más, pero los jueces que siguen la causa determinaron que no correspondía esa extensión por no ser organismo competente. Asimismo, por dilaciones y presentaciones de la defensa, aún no se logra que el juicio contra la máxima responsable de la entidad tenga fecha cierta. Por tal motivo, además de ya haber estado gozando de la prisión domiciliaria, Pascual ahora esperará el debate en libertad.

Los familiares de las víctimas expresaron su rechazo y malestar por la decisión que tomó el tribunal. Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Aguilar

Por eso, luego de la sorpresiva decisión del Tribunal Penal Colegiado, integrado por Ariel Specktor, Eduardo Martearena y Diego Lusverti, familiares de las víctimas y los abogados querellantes salieron al cruce de lo ordenado por los magistrados.

"La Justicia debe actuar rápido contra el accionar de esta persona, por tener una responsabilidad mayor. Nos vendieron un mundo de maravillas. Estamos asustados. Hemos vuelto a estar solos, como hace dos años", expresó Érica, hermana de una de las víctimas de los abusos, durante una conferencia de prensa junto con los letrados de la entidad Xumexk. "Las víctimas vuelven a tener miedo. Nos llama poderosamente la atención este tipo de resoluciones, esta doble vara", se quejó el abogado Lucas Lecour.

La monja Asunción Martínez también deberá sentarse en el banquillo de los acusados junto a Pascual, pero aún no hay fecha de juicio. Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza El Sol

Pascual se encontraba detenida bajo la modalidad de prisión preventiva domiciliaria. Más allá de la decisión judicial de otorgarle la libertad hasta que se desarrolle el juicio en su contra, la mujer tiene una restricción de acercamiento a los ex alumnos del instituto Próvolo. Al igual que la religiosa Concepción Martínez y otro personal de la escuela, la causa contra Pascaul ya fue elevada a debate, pero no se define cuándo comenzará. Mientras en el primer juicio que se realiza por estos días en la capital provincial contra los tres primeros imputados, víctimas y testigos señalaron a Pascual en varias oportunidades por haber omitido denunciar lo que ocurría dentro de la entidad, pero sobre todo por haberlos "amedrentado".