Llega a Buenos Aires una experiencia inmersiva sobre Mafalda: cuándo y dónde será

Una vez más, Buenos Aires homenajea a Mafalda, el personaje de historieta creado por Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino) en 1962. En esta ocasión se presentará Mafalda Inmersiva, una experiencia llevada adelante por el reconocido productor y director, Damián Kirzner. Promete ser una obra a gran escala que permitirá a grandes y a chicos interactuar de cerca con el mundo de la tira.

Cuándo y dónde será Mafalda Inmersiva

La muestra comenzará en octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta. Para ello, se dispondrá de 15 salas temáticas ambientadas en los personajes, los espacios y los grandes temas de la tira. En conjunto ocupará una extensión de 1.300 m² de superficie total con un recorrido de 60 minutos de duración.

La propuesta de Mafalda Inmersiva propondrá un recorrido por 15 salas temáticas (Fuente: Gentileza)

Esta propuesta dispondrá en cada sala un universo propio, desde el humor de Quino, su mirada sobre el mundo, la familia, la política y el alma humana. Todo cobrará color, sonido y presencia real.

Cómo será Mafalda Inmersiva

La muestra combina tecnologías de última generación con escenografías de gran escala y un diseño que convierte cada sala en una experiencia sensorial única. Esta obra integra video mapping de alta resolución, proyecciones 360° con sonido envolvente espacializado, realidad virtual multiusuario —experiencia simultánea para múltiples visitantes en tiempo real—, pantallas táctiles interactivas, esculturas volumétricas de los personajes icónicos y música original compuesta especialmente para la muestra.

Para esta ocasión, las animaciones 2D fueron creadas respetando con total fidelidad los trazos y textos originales de Quino. Cada tira cobra movimiento sin perder ni una línea de su esencia. Este despliegue será posible gracias a un equipo multidisciplinario internacional con base en Argentina, España e Inglaterra.

Mafalda Inmersiva

“Quiero agradecer la confianza de la Familia Lavado por elegirnos para llevar adelante esta mediamorfosis de Mafalda. Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda”, expresó Damián Kirzner.

Este proyecto recibió una distinción como “Orillas Nuevas”, otorgada por el Institut Français d’Argentine (IFA) y la Embajada de Francia. Se trata de un aval que vincula la experiencia con la industria inmersiva francesa y respalda su dimensión cultural internacional.