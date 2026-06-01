Llega a Buenos Aires una experiencia inmersiva sobre Mafalda: cuándo y dónde será

Es una nueva manera de mostrar el universo de la historieta y a su personaje principal; esta muestra abarcará 1300 metros cuadrados y, una vez finalizada, recorrerá América y Europa
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Una vez más, Buenos Aires homenajea a Mafalda, el personaje de historieta creado por Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino) en 1962. En esta ocasión se presentará Mafalda Inmersiva, una experiencia llevada adelante por el reconocido productor y director, Damián Kirzner. Promete ser una obra a gran escala que permitirá a grandes y a chicos interactuar de cerca con el mundo de la tira.
Cuándo y dónde será Mafalda Inmersiva
La muestra comenzará en octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta. Para ello, se dispondrá de 15 salas temáticas ambientadas en los personajes, los espacios y los grandes temas de la tira. En conjunto ocupará una extensión de 1.300 m² de superficie total con un recorrido de 60 minutos de duración.
Esta propuesta dispondrá en cada sala un universo propio, desde el humor de Quino, su mirada sobre el mundo, la familia, la política y el alma humana. Todo cobrará color, sonido y presencia real.
Cómo será Mafalda Inmersiva
La muestra combina tecnologías de última generación con escenografías de gran escala y un diseño que convierte cada sala en una experiencia sensorial única. Esta obra integra video mapping de alta resolución, proyecciones 360° con sonido envolvente espacializado, realidad virtual multiusuario —experiencia simultánea para múltiples visitantes en tiempo real—, pantallas táctiles interactivas, esculturas volumétricas de los personajes icónicos y música original compuesta especialmente para la muestra.
Para esta ocasión, las animaciones 2D fueron creadas respetando con total fidelidad los trazos y textos originales de Quino. Cada tira cobra movimiento sin perder ni una línea de su esencia. Este despliegue será posible gracias a un equipo multidisciplinario internacional con base en Argentina, España e Inglaterra.
“Quiero agradecer la confianza de la Familia Lavado por elegirnos para llevar adelante esta mediamorfosis de Mafalda. Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda”, expresó Damián Kirzner.
Este proyecto recibió una distinción como “Orillas Nuevas”, otorgada por el Institut Français d’Argentine (IFA) y la Embajada de Francia. Se trata de un aval que vincula la experiencia con la industria inmersiva francesa y respalda su dimensión cultural internacional.
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