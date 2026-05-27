El mes de junio cuenta con una celebración clásica que suele convocar a reuniones familiares y encuentros puntuales y agasajos, por lo que resulta elemental saber cuándo es el Día del Padre 2026 en la Argentina.

La fecha del Dia del Padre en 2026 Archivo - LA NACION

Cuándo es el Día del Padre 2026 en la Argentina

Este año el Día del Padre coincide con el domingo 21 de junio, y se cumple la tradición de celebrar la fecha el tercer domingo del mes.

Si bien la jornada es posterior al feriado del 20 de junio, por el Día de la Bandera, la festividad no configura un fin de semana extendido, ya que el asueto es inamovible y cae en día sábado.

Cuál es el origen del Día del Padre

Esta tradición surge del año 1909 en Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Spokane. Allí, una mujer llamada Sonora Smart Dodd pidió a las autoridades eclesiásticas que realizaran un sermón similar al del Día de las Madres pero destinado a los progenitores. Ella tenía mucho que agradecer a su padre, William Smart, un veterano de la Guerra Civil Estadounidense (1860-1865) que la había criado solo junto a sus cinco hermanos luego de que la madre de Sonora muriera en el parto del último de ellos.

La fecha excata del Día del Padre 2026

Su primera propuesta fue festejarlo el 6 de junio, día en que nació William. Pero la celebración tomó su forma actual dado que, para poder llegar bien con los preparativos, los pastores solicitaron cambiar el día al 19, que aquel año fue el tercer domingo del mes. La efeméride fue adoptada al año siguiente en el estado de Washington y se popularizó pronto en todo el país norteamericano. En 1966 el presidente Lyndon B. Johnson la reconoció como una fiesta nacional y, en 1972, el Día del Padre fue oficialmente proclamado por su sucesor, Richard Nixon.

Antes, en la Argentina, el Día del Padre se celebraba el 24 de agosto en honor al general José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria”. La fecha fue elegida por el nacimiento de Mercedes Martín de Escalada, la única hija del libertador y su esposa, Remedios de Escalada. Esta fiesta se realizó por primera vez en 1958, como una forma de homenajear al libertador de nuestro país, Chile y Perú. Más tarde, en la década del 60, el país adoptó el calendario estadounidense.

Cuándo festejan el Día del Padre otros países

Además de la Argentina, otros países sudamericanos como Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela adoptaron esta celebración del Día del Padre. La fecha se replica en naciones europeas como Albania, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, República Checa, Países Bajos y Reino Unido.

Sin embargo, no todos los padres del mundo recibirán saludos en junio, ya que existen países como España, Bolivia, Croacia, Honduras, Italia, Portugal y Suiza que festejan su Día del Padre el 19 de marzo, definición que tiene un origen católico dado que es el Día de San José, el padre de Jesús de Nazaret.