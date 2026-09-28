Llega el Súper Niño: el Gobierno informó cómo prepararse y qué tener en cuenta ante un posible aumento de las lluvias

El fenómeno de El Niño se instala en el territorio argentino con la llegada de la primavera. Según informes oficiales del Gobierno nacional, este evento climático genera un incremento en el volumen de lluvias y potencia la formación de tormentas en diversas regiones del país. Ante este panorama, la Agencia Federal de Emergencias emitió una serie de protocolos esenciales para que la población gestione los posibles daños, garantice su seguridad y resguarde sus bienes personales frente a las inclemencias del tiempo.

La preparación comienza antes del inicio de los eventos climáticos. El Ejecutivo sugiere limpiar desagües y sumideros de manera frecuente, revisar el estado de los techos y las canaletas, y retirar objetos externos que el viento pueda desplazar. Resulta imperativo consultar el pronóstico local y agendar los números de contacto de los servicios de Defensa Civil, Bomberos y Policía. La calma representa un factor determinante ante cualquier situación crítica derivada de las alertas meteorológicas.

El Gobierno envió una alerta por la llegada del Súper Niño Gobierno nacional

Cuando las autoridades declaran una alerta, el protocolo de actuación exige evitar las salidas innecesarias. Si el fenómeno sorprende al ciudadano al aire libre, la instrucción principal indica buscar refugio inmediato en construcciones firmes o vehículos cerrados.

Queda terminantemente prohibido circular por calles anegadas. Si el agua alcanza el interior de la vivienda, el usuario debe cortar el suministro eléctrico de inmediato para evitar accidentes graves. Las recomendaciones también prohíben acercarse a postes, carteles o cables eléctricos, dado que el peligro de descarga aumenta en condiciones de humedad o viento extremo.

Las advertencias se dividen según la intensidad del fenómeno. En alertas de nivel amarillo, naranja o rojo, el ciudadano debe seguir las instrucciones oficiales sin excepción. Durante fuertes tormentas, el kit de emergencia debe estar listo: agua potable, alimentos, linterna, radio a pilas y botiquín de primeros auxilios. La carga previa de los teléfonos celulares asegura la comunicación necesaria en momentos de cortes de energía. En caso de evacuación, cada familia debe conocer de antemano las zonas seguras identificadas por los organismos locales.

El viento también presenta riesgos específicos. El Gobierno nacional recomienda cerrar puertas y ventanas para proteger el interior del hogar y del polvo. El uso de marquesinas o espacios debajo de árboles resulta peligroso ante ráfagas intensas. En situaciones de visibilidad reducida por tierra o humo, el conductor debe buscar un sitio seguro para detener la marcha. El fenómeno del viento zonda añade precauciones adicionales: el ciudadano debe hidratarse, proteger los ojos con anteojos, usar barbijo ante el polvo y evitar de forma estricta el encendido de fuegos debido al riesgo de incendio forestal.

Las temperaturas extremas requieren protocolos diferenciados. Ante el frío intenso, el movimiento corporal ayuda a mantener la temperatura, mientras que la calefacción debe funcionar bajo medidas de seguridad para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Por el contrario, en olas de calor, el consumo frecuente de agua y el uso de ropa ligera resultan vitales, especialmente en niños y adultos mayores. La prevención constituye la herramienta principal frente a la inestabilidad climática prevista para la presente temporada de primavera en Argentina.