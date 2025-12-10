Llega Feliz Palermo, la iniciativa que impulsa una nueva conversación entre los comercios del barrio y el público

El jueves 11 de diciembre, de 18 a 21, más de cien comercios de Palermo Viejo abrirán sus puertas con propuestas únicas que incluirán descuentos, promociones, sorteos, lanzamientos de productos, instalaciones artísticas, música y cocktails. El grupo Diseñadores de Palermo Soho, junto con los comerciantes de la zona, impulsa esta iniciativa para fortalecer la actividad comercial del barrio comprendido entre Juan B. Justo, Córdoba, Scalabrini Ortiz y Paraguay.

“Esta primera edición de Feliz Palermo nació del entusiasmo y la energía de la comunidad de diseñadores y comercios de Palermo Viejo/Soho por impulsar nuevas activaciones en este barrio emblemático del diseño argentino”, explicó Carla Di Sí, óptica y diseñadora de anteojos con local en ese rincón porteño y una de las fundadoras del grupo Diseñadores de Palermo Soho.

“¡Palermo es increíble! Y con Feliz Palermo queremos llenarlo de alegría, celebrando su creatividad, diversidad e historia. Con más de cien marcas participantes, será una oportunidad inédita para quienes valoran la moda, el diseño único y la producción local, al estilo Elige tu propia aventura. Iniciativas como esta invitan a los vecinos a redescubrir Buenos Aires, a convertirse por un día en turistas en su propia ciudad, mientras generan una valiosa activación comercial para todo el barrio”, agregó.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, acompaña y promueve esta iniciativa junto a comerciantes y referentes del sector, con el objetivo de potenciar la actividad económica y consolidar la competitividad del entramado creativo porteño. La experiencia reciente en distintos corredores de la ciudad demuestra que la articulación entre el sector privado, el acompañamiento público y el trabajo conjunto fortalece el ecosistema local, amplifica el alcance y mejora la vitalidad urbana, generando espacios más activos, accesibles y convocantes.

Feliz Palermo busca potenciar la actividad económica y consolidar la competitividad del entramado creativo Astarita Diego/AFS

“Palermo Viejo es superdiverso, con mil opciones en arte, diseño, gastronomía y entretenimiento, pero no estábamos trabajando en conjunto con los distintos actores del barrio. La idea de hacer una acción alegre y festiva, como Feliz Palermo, me pareció un vehículo perfecto para mostrar toda nuestra creatividad, generando una experiencia linda en quienes nos visiten. Obviamente, esperamos movimiento y ventas, pero ante todo queremos poner de manifiesto la mística, la belleza y las oportunidades de la zona”, señaló Fernando Bach, socio de Elementos Argentinos Alfombras e integrante del grupo de diseñadores.

Desde el ministerio porteño definieron la propuesta como “un experimento urbano que habilita nuevas formas de encuentro, circulación y disfrute en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad”. Según señalaron, la moda, el diseño y los oficios creativos son sectores productivos claves para proyectar a Buenos Aires como una ciudad vibrante, contemporánea y dinámica en la región.

Compras navideñas

Feliz Palermo invitará a vecinos, turistas y amantes del diseño a recorrer el barrio, descubrir procesos productivos, conocer a los creadores y abrir nuevas conversaciones en torno al diseño argentino. Cada local presentará una propuesta exclusiva especialmente pensada para las compras navideñas.

En el caso de Elementos Argentinos, lo harán con una instalación especial. “Nosotros trabajamos con comercio justo y somos una empresa B certificada en triple impacto (económico, social y ambiental). Presentaremos ‘Del residuo al valor’, una instalación con productos de Re Accionar, la cooperativa que transforma plástico –un material no biodegradable y muy dañino cuando no se recicla– en objetos útiles. Invitamos a participar porque compartimos una misma mirada: consumo responsable, cambio de realidad y soluciones sustentables”, sostuvo Bach.

En Óptica Carla Di Sí también habrá una acción especial. “Presentaremos nuevos diseños únicos para que, en estas fiestas, te regales ver bien. Estaremos tanto Magalí Quinteros como yo para conversar con el público sobre cómo el diseño se vincula con ver bien. La marca Carla Di Sí propone anteojos originales, hechos por manos argentinas, y busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud visual. Con Feliz Palermo esperamos que quienes se acerquen disfruten de tomar y comer algo rico mientras descubren nuestra propuesta”, explicó Di Sí.

Para los organizadores, es clave sostener y ampliar estas colaboraciones. “Primero, seguir trabajando juntos, armando acciones y generando experiencias memorables en quienes nos visiten”, afirmó Bach. Para Di Sí, el paso siguiente será profundizar ese trabajo colectivo: “Después de esta primera edición, queremos sentarnos entre todos los sectores que formamos parte de esta comunidad para definir en qué puntos trabajar a partir de 2026, qué necesitamos para que Palermo siga brillando como el barrio de Buenos Aires, sinónimo de moda, diseño y creatividad”.