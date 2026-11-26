La ciudad de Buenos Aires se prepara para la décima edición de la Noche de los Templos, una destacada propuesta que invita a vecinos y turistas a sumergirse en la rica diversidad religiosa y cultural que caracteriza a sus barrios.

El evento, de entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026, extendiéndose desde las 20 hasta la medianoche. Durante esta jornada especial, más de 100 espacios pertenecientes a diversos credos abrirán sus puertas simultáneamente.

La Parroquia San Cristóbal ingresa como uno de los templos disponibles para visitar

Organizada por la Dirección General de Cultos porteña, la iniciativa permite explorar iglesias, sinagogas, mezquitas, monasterios y otros sitios de culto. La amplia programación incluye visitas guiadas detalladas, conciertos, ceremonias tradicionales —como la havdalá judía o adoraciones eucarísticas—, sesiones de meditación, exposiciones artísticas, muestras de indumentaria típica y experiencias gastronómicas. Cada comunidad religiosa compartirá aspectos de su historia, costumbres y tradiciones con los visitantes.

El objetivo principal de la Noche de los Templos es fomentar el diálogo interreligioso y acercar al público al valioso patrimonio histórico, arquitectónico y cultural que estas comunidades aportan a Buenos Aires. Uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de descubrir templos que usualmente no forman parte de los recorridos turísticos convencionales, permitiendo apreciar su singular arquitectura, simbolismo y la vida de las comunidades que los mantienen activos.

La Noche De Los Templos Web V1

La participación no requiere inscripción previa, y los interesados pueden diseñar su propio itinerario consultando un mapa interactivo disponible en el sitio web oficial del evento en el que se pueden ver todos los espacios que abren.

Los seis circuitos disponibles

Según los datos brindados por el Gobierno de la Ciudad, existen las siguientes opciones para poder disfrutar de la jornada. No hace falta inscribirse previamente, solamente estar 15 minutos antes de la actividad.

Circuito 1: a las 21 h. Desde la Parroquia San Cristóbal (Av. Jujuy 1251). Pasará por Mezquita Al-Ahmad e Iglesia Cristiana Evangélica Eslava.

a las 21 h. Desde la Parroquia San Cristóbal (Av. Jujuy 1251). Pasará por Mezquita Al-Ahmad e Iglesia Cristiana Evangélica Eslava. Circuito 2: a las 21 h. Desde la Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador (Armenia 1359). Pasará por Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús y Catedral Ortodoxa San Jorge.

a las 21 h. Desde la Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador (Armenia 1359). Pasará por Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús y Catedral Ortodoxa San Jorge. Circuito 3: a las 20:30 y 22 h. Desde la Basílica San Francisco de Asís (Adolfo Alsina 380). Pasará por Parroquia San Ignacio de Loyola y Basílica Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo.

a las 20:30 y 22 h. Desde la Basílica San Francisco de Asís (Adolfo Alsina 380). Pasará por Parroquia San Ignacio de Loyola y Basílica Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo. Circuito 4: a las 21 h. Desde la Catedral Anglicana de San Juan Bautista (25 de Mayo 276). Pasará por Primera Iglesia Evangélica Metodista – Parroquia Esperanza y Parroquia Centro – Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires.

Circuito 5: A las 21 h. Desde la Iglesia Anglicana San Salvador (Av. Crámer 1820). Pasará por Templo Budista Fo Guang Shan Argentina e Iglesia Luterana La Cruz de Cristo.

Circuito 6: A las 20:30 h. Desde la Iglesia Evangélica Bautista Eslava (Martínez Castro 249). Pasará por Catedral de Nuestra Señora del Patrocinio (Pokrov) y Seminario Internacional Teológico Bautista.