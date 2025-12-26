Llega la primera ola de calor a Buenos Aires: hasta cuándo dura el fenómeno, según el último informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que se vienen jornadas con temperaturas que podrían alcanzar los 40° C; cuál será el día de mayor calor; en detalle, las previsiones del organismo
- 2 minutos de lectura'
A partir de este viernes, la ciudad de Buenos Aires se teñirá de agobio: según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la próxima semana se esperan jornadas que podrían alcanzar los 40° C.
Las temperaturas con valores fuera de lo común arrancarán desde el mediodía del viernes y se extenderán hasta el último día del 2025. El pico máximo se prevé para la tarde del miércoles 31, con valores que oscilarán entre los 36° y los 40°C.
Las previsiones del ente meteorológico también funcionan como un vaticinio de lo que se viene para la próxima temporada estival. Para el verano 2026 se espera un 45% más de presión térmica, lo que se traduce en un dato asfixiante: las olas de calor serán mucho más frecuentes de lo común.
Para el último finde del año, además de las elevadas temperaturas, se prevén cielos despejados y escasas ráfagas de viento. Por el momento la caída de agua está descartada. Para el sábado la temperatura ondulará entre los 24° y los 34° C. El domingo, las variaciones se ubicarán entre los 25° y los 31° C.
Desde el SMN aseguraron que el “alivio” llegará recién el 1° de enero, cuando la máxima se ubique entre los 27° y 29° C. Pero, como lo bueno dura poco, para el próximo viernes, aunque con la posibilidad de lluvia, la temperatura se volverá a ubicar en valores cercanos a los 41°C.
