Llegan la Expo Bici + Movilidad y el Gran Fondo Argentina
Durante tres días, la Ciudad celebrará el ciclismo, la sustentabilidad y la vida activa
- 5 minutos de lectura'
El Parque Sarmiento y las autopistas porteñas serán escenario de jornadas de deporte, comunidad y propósito social, con actividades para todas las edades.
Desde las nueve de la mañana y hasta el atardecer, durante el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, se realizará en el Parque Sarmiento la Expo Bici + Movilidad, el festival más grande del ciclismo y la movilidad sustentable en la Argentina.
Durante toda la jornada, los visitantes podrán recorrer stands con bicicletas, accesorios, indumentaria, tecnología y proyectos que impulsan nuevas formas de moverse por la ciudad. También habrá charlas, talleres y clases abiertas sobre salud, nutrición, seguridad vial y deporte, además de espacios pensados para disfrutar y relajarse, como la Coffee & Matcha Party, con DJ en vivo, yoga, terapias de frío, masajes y productos naturales.
En las experiencias de este año habrá un Mini Fondo Argentina, pensado para que los más chicos vivan la emoción del ciclismo en un entorno seguro y divertido, con circuitos adaptados, actividades recreativas y la presencia de instructores especializados.
La energía solidaria también dirá presente con una kermés organizada junto a la Fundación Esteban Bullrich, donde pedalear será una forma de ayudar. Y cuando caiga el sol, el parque se llenará de música y luces para el Sunset Gran Fondo “Beer Cero”, con DJ Mateo Turnes al mando de una despedida perfecta: bicicletas, comunidad y buena vibra al aire libre.
Con entrada libre y gratuita, la Expo se consolida como una plataforma de encuentro entre deportistas, familias, emprendedores y soñadores. “Queremos que la gente se inspire, que se conecte, que descubra nuevas formas de moverse y de vivir mejor. Esperamos recibir a más de 10.000 visitantes durante los dos días, en el marco del Gran Fondo Argentina, que ya se vive como una verdadera fiesta del movimiento”, explicó Matías Gutiérrez Moyano, CEO y presidente del evento.
El domingo 12 de octubre, la fiesta continuará con el Gran Fondo Argentina 2025. Miles de ciclistas partirán desde Puerto Madero para recorrer 124 o 60 kilómetros por autopistas porteñas completamente cerradas al tránsito, en una experiencia deportiva única en la región.
“El Gran Fondo Argentina nació con un sueño simple pero ambicioso: que Buenos Aires viviera una carrera del nivel de las grandes capitales del mundo. En la primera edición fue una apuesta; en la segunda, una confirmación; y en esta tercera sentimos que ya forma parte del calendario deportivo y turístico de la ciudad”, resumió Gutiérrez Moyano.
“Cada año elevamos la vara: más corredores, más seguridad y más impacto social. Lo que comenzó con 2.000 ciclistas, hoy reúne a 4.000 participantes de todo el país y de la región. Pero más allá del crecimiento, lo que más nos enorgullece es que seguimos siendo una carrera 100% a beneficio”, agregó.
El circuito propone un recorrido irrepetible que enlaza algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires: desde Puerto Madero y la Costanera Norte hasta los alrededores del estadio Monumental y el de Vélez, pasando por el Paseo del Bajo, las vistas de Aeroparque y todo el anillo de autopistas porteñas —la Illia, la 25 de Mayo y la Perito Moreno. “Es una experiencia irrepetible: pedalear con la ciudad desplegada a tus pies, con todos sus íconos al alcance y el silencio de las autopistas vacías”, destacó Gutiérrez Moyano.
Por su alcance y espíritu, la Legislatura de la Ciudad declaró al evento de interés deportivo, a propuesta de la diputada Patricia Glize, quien destacó: “La carrera conecta al ámbito público y privado, fomentando el turismo, el deporte, el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable. Estos valores consolidan a la Ciudad como un referente a nivel mundial.”
El Gran Fondo no solo celebra el deporte, sino que impulsa un propósito mayor: promover la movilidad sustentable y el desarrollo social a través del ciclismo. De ese mismo impulso solidario nacerá la Escuela Argentina de Ciclismo, un proyecto educativo y deportivo que se construirá en el Barrio 31 de Retiro gracias a los fondos recaudados por la carrera y al apoyo de la Fundación Laureus Argentina.
El objetivo es ofrecer a niños, niñas y adolescentes de barrios populares un espacio donde aprender a andar en bicicleta, a mantenerla y, sobre todo, a confiar en sí mismos. “Imaginamos la escuela como un semillero. Un lugar donde los chicos descubran no solo el ciclismo, sino también valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación personal. Queremos que sea un punto de encuentro, de contención y de inspiración; que el ciclismo sea el medio para abrir caminos nuevos.”, expresó Gutiérrez Moyano
La iniciativa contará con bicicletas, cascos, talleres de mecánica y seguridad vial, y formará parte de la red global de Laureus, organización que promueve la inclusión social a través del deporte bajo una premisa que resume su espíritu: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo.”
Entre risas, pedales y experiencias compartidas, Buenos Aires se prepara para tres días donde el movimiento será el gran protagonista.