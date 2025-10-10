Llegan la Expo Bici + Movilidad y el Gran Fondo Argentina

El Parque Sarmiento y las autopistas porteñas serán escenario de jornadas de deporte, comunidad y propósito social, con actividades para todas las edades.

Desde las nueve de la mañana y hasta el atardecer, durante el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, se realizará en el Parque Sarmiento la Expo Bici + Movilidad, el festival más grande del ciclismo y la movilidad sustentable en la Argentina.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán recorrer stands con bicicletas, accesorios, indumentaria, tecnología y proyectos que impulsan nuevas formas de moverse por la ciudad. También habrá charlas, talleres y clases abiertas sobre salud, nutrición, seguridad vial y deporte, además de espacios pensados para disfrutar y relajarse, como la Coffee & Matcha Party, con DJ en vivo, yoga, terapias de frío, masajes y productos naturales.

En las experiencias de este año habrá un Mini Fondo Argentina, pensado para que los más chicos vivan la emoción del ciclismo en un entorno seguro y divertido, con circuitos adaptados, actividades recreativas y la presencia de instructores especializados.

La energía solidaria también dirá presente con una kermés organizada junto a la Fundación Esteban Bullrich, donde pedalear será una forma de ayudar. Y cuando caiga el sol, el parque se llenará de música y luces para el Sunset Gran Fondo “Beer Cero”, con DJ Mateo Turnes al mando de una despedida perfecta: bicicletas, comunidad y buena vibra al aire libre.

Con entrada libre y gratuita, la Expo se consolida como una plataforma de encuentro entre deportistas, familias, emprendedores y soñadores. “Queremos que la gente se inspire, que se conecte, que descubra nuevas formas de moverse y de vivir mejor. Esperamos recibir a más de 10.000 visitantes durante los dos días, en el marco del Gran Fondo Argentina, que ya se vive como una verdadera fiesta del movimiento”, explicó Matías Gutiérrez Moyano, CEO y presidente del evento.

Es la tercera edición del Gran Fondo Argentina cortesía

El domingo 12 de octubre, la fiesta continuará con el Gran Fondo Argentina 2025. Miles de ciclistas partirán desde Puerto Madero para recorrer 124 o 60 kilómetros por autopistas porteñas completamente cerradas al tránsito, en una experiencia deportiva única en la región.

“El Gran Fondo Argentina nació con un sueño simple pero ambicioso: que Buenos Aires viviera una carrera del nivel de las grandes capitales del mundo. En la primera edición fue una apuesta; en la segunda, una confirmación; y en esta tercera sentimos que ya forma parte del calendario deportivo y turístico de la ciudad”, resumió Gutiérrez Moyano.

“Cada año elevamos la vara: más corredores, más seguridad y más impacto social. Lo que comenzó con 2.000 ciclistas, hoy reúne a 4.000 participantes de todo el país y de la región. Pero más allá del crecimiento, lo que más nos enorgullece es que seguimos siendo una carrera 100% a beneficio”, agregó.

El circuito propone un recorrido irrepetible que enlaza algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires: desde Puerto Madero y la Costanera Norte hasta los alrededores del estadio Monumental y el de Vélez, pasando por el Paseo del Bajo, las vistas de Aeroparque y todo el anillo de autopistas porteñas —la Illia, la 25 de Mayo y la Perito Moreno. “Es una experiencia irrepetible: pedalear con la ciudad desplegada a tus pies, con todos sus íconos al alcance y el silencio de las autopistas vacías”, destacó Gutiérrez Moyano.

Por su alcance y espíritu, la Legislatura de la Ciudad declaró al evento de interés deportivo, a propuesta de la diputada Patricia Glize, quien destacó: “La carrera conecta al ámbito público y privado, fomentando el turismo, el deporte, el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable. Estos valores consolidan a la Ciudad como un referente a nivel mundial.”

La carrera ofrece una experiencia única: pedalear por autopistas totalmente cerradas al tránsito, atravesando algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad Alberto Brescia

El Gran Fondo no solo celebra el deporte, sino que impulsa un propósito mayor: promover la movilidad sustentable y el desarrollo social a través del ciclismo. De ese mismo impulso solidario nacerá la Escuela Argentina de Ciclismo, un proyecto educativo y deportivo que se construirá en el Barrio 31 de Retiro gracias a los fondos recaudados por la carrera y al apoyo de la Fundación Laureus Argentina.

El objetivo es ofrecer a niños, niñas y adolescentes de barrios populares un espacio donde aprender a andar en bicicleta, a mantenerla y, sobre todo, a confiar en sí mismos. “Imaginamos la escuela como un semillero. Un lugar donde los chicos descubran no solo el ciclismo, sino también valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación personal. Queremos que sea un punto de encuentro, de contención y de inspiración; que el ciclismo sea el medio para abrir caminos nuevos.”, expresó Gutiérrez Moyano

La iniciativa contará con bicicletas, cascos, talleres de mecánica y seguridad vial, y formará parte de la red global de Laureus, organización que promueve la inclusión social a través del deporte bajo una premisa que resume su espíritu: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo.”

Entre risas, pedales y experiencias compartidas, Buenos Aires se prepara para tres días donde el movimiento será el gran protagonista.