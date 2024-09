Llegó la primavera: hay alerta meteorológica por tormentas, vientos intensos y nevadas en 13 provincias

Escuchar

En el día del comienzo de la primavera este sábado 21 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por condiciones adversas en varias regiones del país. Según lo informado, 13 provincias presentarán fenómenos que incluyen lluvias y tormentas intensas, fuertes ráfagas con viento zonda y caída de nieve.

El centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el norte de La Pampa y el este de Santa Fe presentan una alerta amarilla por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma local.

Alerta por tormentas. Fabián Marelli

Frente a este fenómeno, el organismo nacional recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Con respecto al pronóstico para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este sábado será un día mayormente nublado, con temperaturas que rondarán entre los 15 y 27 grados. Para el último día del fin de semana se esperan lluvias y tormentas con una mínima de 17° y una máxima de 24 grados. El lunes estará mayormente nublado con una leve mejora del tiempo y la temperatura rondará entre los 16 y 22 grados.

Vientos y nevadas

Por otro lado, en varias localidades de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut rige también una alerta amarilla por vientos fuertes principalmente del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y con ráfagas que podrán superar los 100 km/h. Este nivel de advertencia puede representar “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según informaron. Para mantener segura a la población, el SMN recomendó seguir los siguientes lineamientos:

Evitar actividades al aire libre

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse informado por autoridades

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

Al mismo tiempo, en Catamarca, Mendoza, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán hay alertas amarillas y naranjas por viento zonda, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, provocando reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.

Estos escenarios suelen darse bajo determinadas condiciones climáticas durante el período comprendido entre mayo y noviembre, normalmente en las regiones ubicadas desde el pie de la Cordillera de Los Andes en Neuquén hasta la Jujuy. Para evitar problemas, se recomienda asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de las ramas; no estacionar los vehículos bajo los árboles; mantener cerradas las casa de la manera más hermética posible; y, en caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Viento Zonda

A pesar de la suba de la temperatura general en todo el país ante el cambio de estación, hay alerta amarilla por nevadas en las zonas cordilleranas de Mendoza, Neuquén y Río Negro. Frente a este panorama, el organismo también afirmó que se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Se recomienda retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

