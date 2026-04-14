Se viene una tormenta con actividad eléctrica, granizo, vientos de 90km/h y 180mm de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la presencia de precipitaciones abundantes y ráfagas de viento que impactarán en diversas provincias durante la semana. Se debe al ingreso de un frente cálido que traerá humedad y aumento de temperatura, mientras el otoño comienza a asentarse.

El cambio más brusco se registrará durante este martes, donde se incrementará indefectiblemente el nivel de inestabilidad.

El pronostico del tiempo

Provincias afectadas por la alerta naranja

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero rigen bajo la alerta naranja. El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada.

Provincias bajo alerta amarilla

El SMN advirtió alerta amarilla para las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas