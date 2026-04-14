Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos para este martes 14 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias, nevadas y vientos para este martes 14 de abril. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 16 provincias afectadas.

La alerta naranja por tormentas rige en el este de Salta, Chaco, el este de Santiago del Estero, el norte de Córdoba, el norte de Santa Fe y el oeste de Corrientes. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones persistentes y abundantes, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman acumulados de entre 80 y 180 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas abarca el norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, Córdoba, el centro y oeste de Santiago del Estero, el este de Catamarca, Tucumán, el centro de Salta, el este de Jujuy, Formosa y el este de Corrientes. Allí se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante precipitación, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Los valores acumulados oscilarán entre 30 y 80 milímetros.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 14 de abril SMN

La alerta amarilla por lluvias alcanza el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y Tierra del Fuego, donde se prevén precipitaciones de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de nieve en zonas elevadas. Por otra parte, la alerta amarilla por nevadas rige en el sudoeste de Santa Cruz, con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 centímetros, aunque podrían ser mayores de manera puntual, mientras que en zonas más bajas se esperan precipitaciones líquidas.

También se emitió alerta amarilla por vientos en el este de Jujuy, el este de Salta, Chubut, el norte de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevé además que los vientos roten al sector oeste durante la jornada.

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó seguir las indicaciones de las autoridades y evitar salir salvo que sea necesario en las zonas bajo alerta naranja por tormentas. También aconsejó permanecer en lugares cerrados, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, alejarse de zonas inundables y contar con un kit de emergencia con elementos básicos.

Rige una alerta por lluvias en cuatro provincias de la Argentina Aníbal Greco - La Nación

Para las áreas con alerta amarilla por lluvias, el organismo sugirió evitar circular, no sacar residuos, limpiar desagües y mantenerse alejado de zonas propensas a inundaciones, además de cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los domicilios.

En regiones bajo alerta amarilla por nevadas, se indicó evitar traslados innecesarios, circular con vehículos preparados para nieve, revisar techos y desagües y asegurar provisiones básicas, además de ventilar ambientes para prevenir acumulación de monóxido de carbono. En tanto, en zonas con alerta amarilla por vientos, se recomendó no salir, asegurar objetos sueltos, mantenerse alejado de estructuras inestables y extremar precauciones al conducir.

El tiempo en CABA

Para este martes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 24°C. Se espera una jornada mayormente nublada, con baja probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. Para el miércoles, se anticipan lluvias durante gran parte del día y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la noche.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se prevé una mínima de 15°C y una máxima de 23°C, con neblina durante la mañana y cielo mayormente nublado el resto del día. Se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el miércoles se anticipan precipitaciones durante toda la jornada, mientras que el jueves se prevé una mejora de las condiciones.

En tanto, las temperaturas máximas y mínimas previstas para este martes en Córdoba serán de 23°C y 18°C; 24°C y 19°C en Tucumán; 25°C y 19°C en Santa Fe; 25°C y 19°C en Entre Ríos; 23°C y 15°C en Jujuy; y 23°C y 15°C en Salta.

En Misiones se espera que la máxima y la mínima sean de 28°C y 19°C ; 26°C y 18°C en La Rioja; 26°C y 20°C en Santiago del Estero; 27°C y 15°C en San Luis; 27°C y 15°C en San Juan; 25°C y 14°C en Mendoza; 25°C y 18°C en Río Negro; 23°C y 17°C en Chubut; y 12°C y 5°C en Santa Cruz.