Alerta naranja por tormentas: cuándo llegan las lluvias a la zona del AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó este martes 14 de abril una alerta naranja para 16 provincias ante un frente de inestabilidad climática, una medida que responde a la formación de celdas de inestabilidad que afectan el centro y norte del país con ráfagas intensas y posible caída de granizo.

En la provincia de Buenos Aires, la mínima se sitúa en 19°C y la máxima llegará a los 24°C, acompañado de un cielo cubierto durante todo el día y vientos que soplarán a una velocidad de 22 kilómetros por hora. Con la llegada del miércoles las lluvias afectarán a todo el territorio bonaerense.

El pronostico del tiempo

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires indica una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 24°C durante este martes, con una nubosidad abundante en todo el territorio porteño. En cuanto a la presencia de precipitaciones, existe una baja probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. El cambio de tiempo real ocurre durante el miércoles, ya que para ese día los meteorólogos anticipan lluvias durante gran parte de la jornada, con ráfagas de viento que alcanzan los 50 kilómetros por hora durante la noche.

Provincias bajo alerta naranja por tormentas

La categoría de riesgo naranja rige para el este de Salta y la provincia de Chaco, el este de Santiago del Estero, el norte de Córdoba, el norte de Santa Fe y el oeste de Corrientes integran esta zona de peligro. Estos sectores esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones abundantes y actividad eléctrica de forma frecuente con posibilidad de caída de granizo. Por otro lado, las ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora representan un riesgo para la población.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 14 de abril.

Provincias bajo alerta amarilla por vientos y precipitaciones

Las zonas que rigen bajo alerta amarilla son: el norte de Entre Ríos y el centro de Santiago del Estero, el este de Catamarca, Tucumán, el centro de Salta y Formosa. Estas provincias esperan lluvias de variada intensidad, con abundante caída de agua y actividad eléctrica. Asimismo, el granizo y las ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora forman parte del pronóstico.

Por otro lado, la alerta por lluvias alcanza al sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y noroeste de Chubut y Tierra del Fuego, donde se esperan precipitaciones de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de nieve en las zonas elevadas de la cordillera.

En cuanto al viento, en las provincias del este de Jujuy, Chubut y el norte de Santa Cruz, se esperan ráfagas de 90 kilómetros por hora.

#BuenLunes Argentina 🇦🇷



🌧️ La semana comienza con tormentas en el centro-este del país. Lluvias intensas en Bs As y La Pampa



⛈️ Por la tarde se prevé que las tormentas de extiendan al NEA. Chaparrones en el NOA y norte de San Luis



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Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Se esperan precipitaciones para el miércoles Aníbal Greco - La Nación

Panorama térmico y temperaturas previstas en el país

El mapa térmico nacional muestra variaciones importantes para este martes 14 de abril: en Catamarca; 25°C y 21°C en Chaco; 23°C y 18°C en Chubut; 23°C y 18°C en Córdoba; 25°C y 21°C en Corrientes; 25°C y 19°C en Entre Ríos; 27°C y 21°C en Formosa; 23°C y 17°C en Jujuy; y 26°C y 14°C en La Pampa.

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 26°C y 20°C; 25°C y 13°C en Mendoza; 26°C y 20°C en La Rioja; 29°C y 20°C en Misiones; 25°C y 8°C en Neuquén; 27°C y 17°C en Río Negro; 23°C y 15°C en Salta; 29°C y 12°C en San Juan; 26°C y 16°C en San Luis; 11°C y 9°C en Santa Cruz; 25°C y 20°C en Santa Fe; 25°C y 20°C en Santiago del Estero; 8°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 19°C en Tucumán.