Lluvia en Buenos Aires: hasta cuándo seguirán las tormentas esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es una fuente de consulta para quienes desean saber cómo estará el clima durante los próximos días. Con la esperanza de que cese el mal tiempo y que desaparezcan las nubes del firmamento, las personas revisan si lloverá para poder planificar su rutina.

Lo cierto es que durante la madrugada de este lunes las lluvias reaparecieron y encendieron las alarmas. Según el pronóstico extendido del SMN, habrá tormentas aisladas durante la tarde del día martes y viernes. Luego, el resto de las jornadas alternarán entre un cielo completamente despejado y nublado, pero sin la presencia de precipitaciones.

Habrá lluvias aisladas durante la tarde del martes y viernes Agencia AFP

Con una escasa probabilidad de 10% sobre la caída de agua en Buenos Aires, los restantes días tendrán una temperatura que rondarán los 24°, en un claro gesto del inicio -tardío- de la primavera.

Así estará el tiempo el resto de la primera semana de noviembre

Si bien se esperan lluvias intermitentes durante el martes y viernes, el cielo permanecerá nublado gran parte de las jornadas. En tanto, la máxima alcanzará los 25° y las mínimas estarán por arriba de 14°.

Día Temperatura Pronóstico Martes 3 noviembre 16 min - 22 max Nublado. Probabilidad de lluvias Miércoles 4 de noviembre 14 min - 24 max Mayormente nublado Jueves 5 de noviembre 14 min - 25 max Algo nublado Viernes 6 de noviembre 16 min - 25 max Algo nublado. Probabilidad de lluvias Sábado7 de noviembre 13 min - 23 max Parcialmente nublado

Qué es el fenómeno de El Niño

El Niño, fenómeno climático que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial y altera el clima global, muestra un fortalecimiento. Expertos anticiparon en 2026 que el proceso lleva a un “Super Niño” de máxima intensidad, lo que amenaza al Litoral argentino con lluvias abundantes, olas de calor y tormentas severas entre octubre y febrero próximos.

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Su nombre, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), proviene de marineros y pescadores que notaron la corriente cálida y la baja de capturas cerca de Navidad, en alusión al niño Jesús. El fenómeno ocurre por el debilitamiento de los vientos alisios del este; su contraparte, La Niña, se da por el enfriamiento de aguas y vientos intensificados. Ambos se alternan cada dos a siete años, con etapas neutras de temperaturas normales.