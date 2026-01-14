“Lo más lindo que hice en mi vida”: inventó 300 cuentos para su nieto en pandemia y se venden a beneficio de dos hospitales

JOSÉ IGNACIO.– El cuento favorito de Ramón es “El país de las armaduras”. “Se trata de un chico que se mete en una película de la Edad Media con su teléfono. Y empieza a ayudar a un rey que creía que esa piedra tenía poderes”, empezó a contar, parado en una ronda de chicos.

“El rey le pidió que lo ayude con una batalla y él le dijo que podían planear la estrategia con una aplicación, Google Maps. Había otro chico que no lo quería, y le decía al rey que no confiara en él ni en esa piedra mágica. Cuando se quedó sin batería, le marcó que él le había advertido que esa piedra iba a fallar. Lo empezaron a seguir y el chico saltó de la pantalla para salvarse y volvió al cine”, relató.

Este es uno de los cuentos que su abuelo inventó durante la pandemia, cuando Ramón tenía 7 años. Hoy tiene 12, hace teatro y para este evento pidió vestirse de traje. La historia forma parte de 300 Cuentos de Buenas Noches, una colección de tres libros infantiles escrita por su abuelo, Jorge Bustamante, nacida hace ya cinco años.

Ramón, el nieto que inspiró los cuentos luego recolectados en libros Ricardo Figueredo

“Abu, ¿podés inventar una historia por mensaje para dormirme?”, le pidió Ramón en un audio el 24 de marzo de 2020, días después de que los argentinos ingresaran en una de las cuarentenas más largas del mundo por el Covid-19. Ese día llegó el primer cuento por WhatsApp. Durante 300 días, Jorge le siguió contando una historia por noche.

Por entonces, la familia vivía en el barrio porteño de Palermo. En 2021, Jorge decidiría radicarse en Uruguay con su mujer.

Empezó con clásicos reversionados, que incluyen desde el caballo de Troya, personajes como Ulises o Aquiles y figuras mitológicas como minotauros. También están Robin Hood o el Pato Donald. Después llegaron los relatos inventados. Jorge anotaba en un papel una guía con ideas para el cuento y empezaba a grabar.

Los tres tomos de 300 Cuentos de Buenas Noches Ricardo Figueredo

Los audios se empezaron a viralizar, su hija se los compartió a otros amigos de Ramón. Excompañeros del colegio de Jorge le pedían los cuentos para enviarles a sus nietos y los reclamaban cuando no llegaban.

En 2021, Cristina, su mujer, lo sorprendió al subirlos todos a Spotify el día de su cumpleaños. Entonces apareció la idea del libro. Jorge empezó a buscar quién podía desgrabarlos. Lo ayudó una maestra de una escuela de Huanguelén, una localidad rural en la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Coronel Suárez. Después de la edición, quedaron inmortalizados en tres tomos ilustrados de la editorial Pam! Publicaciones, que tiene el sello editorial Metrópolis Libros.

Ayer, algunos de sus pequeños lectores relataron sus cuentos favoritos en un evento en la tienda de diseño Sentido, en este pueblo esteño, a beneficio del Hospital Pereira Roossell de Montevideo.

“Mi cuento favorito es el de un hermano que se mete en el sueño de su otro hermano”, dijo Kila, otra de las nietas de Jorge, que fue la primera en hablar. Sostenía con una rama un cartel en el que se leía su nombre.

“No podía dormir y un búho le dijo que se metiera en la nubecita de su hermano. Pero no lo reconoció. Antes de que lo tirara, la mamá dijo: ‘Hay que ir a la escuela’. Y ahí se despertó”, relató, mientras el resto de los chicos la escuchaban sentados en el piso sobre almohadones.

Alfonso relató el de la tortuga y la liebre. José, uno en el que un grupo de amigos intenta atravesar la escalera de los sabios, pero uno de ellos se adelanta y al llegar al final no le otorgan el premio. “No fue sabio porque había abandonado a sus amigos”, remató.

Estefanía y Rosie, hija y nieta de Jorge, dirigieron la dinámica Ricardo Figueredo

La hija de Jorge, Estefanía, y otra de sus nietas, Rosie, los iban apuntando con una varita mágica, para indicarles su turno. Kaia, otra de las nietas de Bustamante, contó la historia de una joya que encontraron en un barco pirata.

Antes, Sol Rueda, dueña de Sentido, guió a los presentes con una meditación. “En este lugar pasan cosas mágicas”, dijo sentda en el piso con los chicos.

“La voz que fue dirigida a Ramón, hoy la escuchan millones de niños”, expresó Jorge. “Esto es lo más lindo que he hecho en mi vida”, agregó en diálogo con LA NACION.

Sol Rueda, dueña de la tienda Sentido, donde se realizó el evento Ricardo Figueredo

Bustamante nació en Buenos Aires en 1943. Se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro en 1967. Obtuvo la beca Fulbright y es máster en derecho por la Universidad de Columbia, de Nueva York. Entre sus actividades públicas, fue secretario de Industria y y ministro de Bienestar Social de Corrientes y en 1982 ocupó el puesto de subsecretario de Economía durante la gestión de Roberto Alemann.

Publicó en 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, La República Corporativa, una propuesta para desarmar el entramado legal, impositivo e institucional que da forma a la Argentina. Y en 1992, La desregulación, entre el derecho y la economía.

En Uruguay, algunos ejemplares de 300 Cuentos de Buenas Noches se pueden conseguir en Sentido (Los Cisnes y el Oceano), junto al parador La Huella. También en Pesta libro, una biblioteca ubicada en Solanas. “Nosotros decimos que no se venden. A quien dona $4000 uruguayos al hospital, le regalamos el pack de tres vólumenes”, dijo Jorge.

Ramón pide colaboración para el Hospital de Montevideo

En la Argentina, los tres tomos –cada uno de unas 500 páginas– cuesta $90.000 y pueden ser adquiridos a través del sitio web https://www.tiendapam.com.ar/ o en librerías. Todas las ganancias son donadas a total beneficio de la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

