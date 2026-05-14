7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 14 al 20 de mayo en Buenos Aires
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LA NACION
- Gallery. El sábado, de 11 a 16, el circuito de arte contemporáneo organizado por Pinta con apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a Recoleta, Retiro y Microcentro con una nueva edición que conectará a más de cuarenta galerías, museos, espacios de arte y fundaciones. De 14 a 16 habrá un After Gallery en Central Affair. Gratis con inscripción previa.
- Borges y Bioy. Una visita guiada por distintos espacios del Palacio Libertad reconstruye la amistad entre Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Viernes y domingos, a las 17, del 15 de mayo al 5 de julio. Punto de encuentro: hall de ingreso (planta baja). Actividad gratuita con cupos limitados; las entradas se retiran desde una hora antes en boletería.
- Día Internacional de los Museos. En el marco del Día Internacional de los Museos, los museos públicos de Buenos Aires ofrecerán entrada gratuita y una programación especial desde el sábado hasta el lunes. Incluirá visitas guiadas, talleres, conciertos, proyecciones y recorridos temáticos para todas las edades, con el objetivo de acercar los museos a la comunidad como espacios de encuentro e intercambio cultural.
- Mar adentro en el Moderno. Mañana a las 18, en el auditorio del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350), Leo García realizará una nueva versión en vivo de Mar, disco que marcó un punto de inflexión en el pop argentino de comienzos de siglo, mientras se proyectan imágenes registradas durante una expedición científica. Entradas: $10.000, disponibles en boletería y por EntradasBA.
- Alan Pauls en Buenos Aires. El miércoles a las 19, el escritor argentino presentará su nueva novela Malas lenguas en el auditorio del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), en conversación con Hinde Pomeraniec. Gratis con inscripción previa.
- Originales de Tute. El sábado y domingo, de 17 a 21, el dibujante exhibirá dibujos originales en Casa Bolívar (Bolívar 663, San Telmo). Además estará presente para firmarlos, y se podrán enmarcar en el momento. Entrada gratis.
- Muestra federal. Desde mañana a las 18.30, la Casa Nacional del Bicentenrario (Riobamba 985) exhibirá Salas Nacionales de Exposición del Palais de Glace, muestra que abarca más de cien obras de artistas en actividad de distintas regiones del país. Y hoy a las 18 inaugurará Felipe Pino. Escenas de la vida cotidiana, con cuarenta pinturas recientes e inéditas del artista argentino. De miércoles a domingos de 15 a 20, con entrada gratis.
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