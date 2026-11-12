Turismo religioso: los 80 sitios argentinos vinculados a la fe para visitar, provincia por provincia

La llegada de León XIV a la Argentina motivó a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con la colaboración y participación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a elaborar un listado de 80 sitios argentinos vinculados a la fe para que lo puedan visitar los habitantes nativos y turistas.

La propuesta abarca las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, con recorridos que incluyen iglesias centenarias, santuarios, capillas coloniales, misiones jesuíticas y celebraciones multitudinarias.

La Basílica de Luján Prensa Gobernación Provincia de Buenos Aires

Uno de los aspectos más interesantes es la diversidad de expresiones religiosas: desde la Basílica de Luján y el santuario del Gauchito Gil hasta las capillas galesas de Chubut y las misiones franciscanas del norte argentino.

A continuación, un repaso provincia por provincia con los principales atractivos destacados en el catálogo.

Buenos Aires

Basílica de Nuestra Señora de Luján : ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es el templo católico más visitado del país . Recibe entre 6 y 7 millones de visitantes al año. Es el principal destino de la tradicional peregrinación juvenil de octubre.

: ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es el . Recibe entre 6 y 7 millones de visitantes al año. Es el principal destino de la tradicional peregrinación juvenil de octubre. Catedral de La Plata: uno de los templos neogóticos más importantes de América del Sur. Su construcción comenzó en 1884 y se extendió durante casi cinco décadas.

Catedral de La Plata Gustavo Lopez - catedraldelaplata.com.ar

Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás : inaugurado en 1985, es uno de los principales centros de peregrinación del país. El día 25 de cada mes se realizan celebraciones especiales.

: inaugurado en 1985, es uno de los principales centros de peregrinación del país. El día 25 de cada mes se realizan celebraciones especiales. Monte Calvario de Tandil: inaugurado en 1943, cuenta con 14 grupos escultóricos que representan las estaciones del Vía Crucis y una cruz de 22 metros de altura.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Catedral Metropolitana : frente a Plaza de Mayo, es uno de los principales símbolos religiosos e históricos de la ciudad. Allí se encuentra el mausoleo del general José de San Martín y un museo dedicado al papa Francisco.

: frente a Plaza de Mayo, es uno de los principales símbolos religiosos e históricos de la ciudad. Allí se encuentra el mausoleo del general José de San Martín y un museo dedicado al papa Francisco. Circuito Buenos Aires Judía: incluye el Templo Libertad, el Museo Judío, el Museo del Holocausto y la AMIA. Permite conocer la historia de una de las comunidades judías más importantes de Hispanoamérica.

Catedral Metropolitana Estrella Herrera

Centro Cultural Islámico Rey Fahd : inaugurado en 2000, es el templo islámico más grande de Latinoamérica. Su mezquita tiene capacidad para más de 2000 personas.

: inaugurado en 2000, es el templo islámico más grande de Latinoamérica. Su mezquita tiene capacidad para más de 2000 personas. Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad : ubicada en San Telmo, fue inaugurada en 1904 y se distingue por sus cúpulas azules y sus mosaicos.

: ubicada en San Telmo, fue inaugurada en 1904 y se distingue por sus cúpulas azules y sus mosaicos. Templo Budista Fo Guang Shan: situado en el Barrio Chino, ofrece actividades de meditación, yoga y enseñanza del budismo.

Córdoba

Iglesia Catedral de Córdoba : Monumento Histórico Nacional desde 1941. Su construcción comenzó en el siglo XVI y se extendió durante más de 200 años. Se destaca por su arquitectura colonial y su Sagrario de Plata.

: Monumento Histórico Nacional desde 1941. Su construcción comenzó en el siglo XVI y se extendió durante más de 200 años. Se destaca por su arquitectura colonial y su Sagrario de Plata. Camino de Brochero, en Villa Cura Brochero : permite recorrer los principales espacios vinculados con la vida de José Gabriel Brochero, conocido como el Cura Gaucho y primer santo nacido y fallecido en Argentina. Incluye el Camino del Peregrino, el Parque Temático Brochero Santo y la Manzana Brocheriana.

: permite recorrer los principales espacios vinculados con la vida de José Gabriel Brochero, conocido como el Cura Gaucho y primer santo nacido y fallecido en Argentina. Incluye el Camino del Peregrino, el Parque Temático Brochero Santo y la Manzana Brocheriana. Circuito interreligioso: un recorrido a pie por la Catedral, el Centro Islámico, una iglesia ortodoxa, una sinagoga y una iglesia metodista.

Mendoza

Cristo Redentor de los Andes : ubicado en el Paso de Uspallata, fue inaugurado el 13 de marzo de 1904. Es un símbolo de paz y hermandad entre Argentina y Chile.

: ubicado en el Paso de Uspallata, fue inaugurado el 13 de marzo de 1904. Es un símbolo de paz y hermandad entre Argentina y Chile. Peregrinación de la Virgen de la Carrodilla: una de las devociones más representativas de Mendoza. La Virgen es considerada protectora de los viñedos y las cosechas, y protagoniza la tradicional bendición de los frutos que da inicio al calendario vendimial.

San Juan

Santuario de la Difunta Correa, en Vallecito : uno de los centros de religiosidad popular más importantes del país. Convoca a más de un millón de peregrinos cada año. Su historia está vinculada con la figura de Deolinda Correa y las ofrendas que los fieles dejan en el lugar.

: uno de los centros de religiosidad popular más importantes del país. Convoca a más de un millón de peregrinos cada año. Su historia está vinculada con la figura de Deolinda Correa y las ofrendas que los fieles dejan en el lugar. Santuario de San Expedito, en Bermejo : un espacio de devoción que creció a partir de una historia de fe de una familia local. Su fiesta patronal se celebra cada 19 de abril.

: un espacio de devoción que creció a partir de una historia de fe de una familia local. Su fiesta patronal se celebra cada 19 de abril. Capilla de Achango: construida por los jesuitas en el siglo XVII, conserva una arquitectura tradicional de adobe y alfombras de más de 350 años de antigüedad.

San Luis

Santuario del Cristo de Renca : su histórica capilla fue construida en 1732. Cada 3 de mayo recibe a miles de fieles que participan de una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia.

: su histórica capilla fue construida en 1732. Cada 3 de mayo recibe a miles de fieles que participan de una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia. Santuario Cristo de la Quebrada: ubicado en Villa de la Quebrada, convoca a peregrinos entre el 1 y el 3 de mayo. Uno de sus principales atractivos es un Vía Crucis con 62 figuras de tamaño natural realizadas en mármol de Carrara.

Chaco

Santuario de la Virgen de la Laguna : ubicado en Mesón de Fierro, es uno de los principales centros de fe popular del Chaco. Cada 8 de diciembre convoca a más de 40.000 peregrinos.

: ubicado en Mesón de Fierro, es uno de los principales centros de fe popular del Chaco. Cada 8 de diciembre convoca a más de 40.000 peregrinos. Misión Franciscana de Nueva Pompeya : su construcción comenzó en 1900 y constituye uno de los testimonios históricos más valiosos de la evangelización en el Gran Chaco.

: su construcción comenzó en 1900 y constituye uno de los testimonios históricos más valiosos de la evangelización en el Gran Chaco. Celebración de Santa Rita, en Puerto Tirol : cada 22 de mayo reúne a miles de devotos que participan de misas y procesiones.

: cada 22 de mayo reúne a miles de devotos que participan de misas y procesiones. Cabalgata de la Fe, en Quitilipi: una tradición que une a miles de jinetes y peregrinos en un recorrido hasta el Parque Provincial Pampa del Indio.

Corrientes

Basílica de Nuestra Señora de Itatí: uno de los santuarios marianos más importantes del Litoral y destino de una multitudinaria peregrinación cada 16 de julio.

Basílica de Nuestra Señora de Itatí

Santuario del Gauchito Gil, en Mercedes: ubicado en el lugar donde fue asesinado Antonio Mamerto Gil Núñez, es uno de los centros de religiosidad popular más reconocidos de Argentina. Cada 8 de enero recibe miles de devotos que dejan velas, cartas, banderas y ofrendas.

Entre Ríos

Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, en Paraná : principal templo católico de la ciudad y Patrimonio Histórico Nacional.

: principal templo católico de la ciudad y Patrimonio Histórico Nacional. Peregrinación de los Pueblos : una caminata de más de 90 kilómetros que conecta Hasenkamp con el Santuario de La Loma, en Paraná. Se realiza cada octubre y convoca a miles de fieles.

: una caminata de más de 90 kilómetros que conecta Hasenkamp con el Santuario de La Loma, en Paraná. Se realiza cada octubre y convoca a miles de fieles. Basílica de la Inmaculada Concepción, en Concepción del Uruguay : construida por iniciativa de Justo José de Urquiza, conserva el mausoleo donde descansan sus restos.

: construida por iniciativa de Justo José de Urquiza, conserva el mausoleo donde descansan sus restos. Circuito de las Colonias Judías: permite conocer antiguas sinagogas, escuelas hebreas, cementerios y museos de localidades como Basavilbaso y Villaguay.

Formosa

Vía Crucis Formoseño : se extiende a lo largo de 501 kilómetros por la Ruta Nacional 81. Fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords en 2001 como el más largo del mundo.

: se extiende a lo largo de 501 kilómetros por la Ruta Nacional 81. Fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords en 2001 como el más largo del mundo. Catedral Nuestra Señora del Carmen : uno de los principales espacios patrimoniales de la provincia. Allí descansan los restos del comandante Luis Jorge Fontana, fundador de la ciudad.

: uno de los principales espacios patrimoniales de la provincia. Allí descansan los restos del comandante Luis Jorge Fontana, fundador de la ciudad. Misión San Francisco de Laishí : fundada en 1901 por misioneros franciscanos, conserva el convento, la capilla, la escuela y el antiguo ingenio azucarero.

: fundada en 1901 por misioneros franciscanos, conserva el convento, la capilla, la escuela y el antiguo ingenio azucarero. Misión Tacaaglé: otro testimonio de la presencia franciscana en la historia formoseña.

Misiones

Parque Temático de la Cruz, en Santa Ana : ubicado sobre el cerro Santa Ana, cuenta con una cruz de 82 metros de altura y miradores con vistas panorámicas de la selva misionera.

: ubicado sobre el cerro Santa Ana, cuenta con una cruz de 82 metros de altura y miradores con vistas panorámicas de la selva misionera. Jardín Bíblico, en Oberá: inaugurado en 2010, recrea diferentes momentos de la vida, pasión y muerte de Jesucristo mediante senderos, jardines y representaciones temáticas.

Santa Fe

Circuito de Turismo Religioso Ecuménico, en Esperanza : permite conocer la convivencia histórica entre distintas comunidades cristianas. Incluye la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, el templo evangélico Santísima Trinidad y la iglesia ortodoxa San Jorge.

: permite conocer la convivencia histórica entre distintas comunidades cristianas. Incluye la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, el templo evangélico Santísima Trinidad y la iglesia ortodoxa San Jorge. Colonia Judía Moisés Ville: fundada en 1889, conserva sinagogas históricas, un museo dedicado a la colonización judía y el cementerio israelita más antiguo del país, fundado en 1891.

Catamarca

Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle : uno de los templos más emblemáticos del Norte argentino y epicentro de la devoción mariana catamarqueña.

: uno de los templos más emblemáticos del Norte argentino y epicentro de la devoción mariana catamarqueña. Santuario de la Virgen del Valle, conocido como La Gruta: según la tradición, allí fue encontrada la imagen de la Virgen hacia 1620. Cada 8 de diciembre recibe miles de peregrinos.

La Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle de Catamarca

Camino de la Fe, en El Rodeo : tiene como protagonista una monumental imagen de la Virgen del Valle de 52 metros de altura, ubicada en lo alto de un cerro.

: tiene como protagonista una monumental imagen de la Virgen del Valle de 52 metros de altura, ubicada en lo alto de un cerro. Ruta del Adobe, entre Tinogasta y Fiambalá : un recorrido de 55 kilómetros que permite descubrir capillas, iglesias y construcciones históricas de más de 300 años.

: un recorrido de 55 kilómetros que permite descubrir capillas, iglesias y construcciones históricas de más de 300 años. Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú, en Piedra Blanca: convertida en museo, conserva la vivienda donde nació el beato catamarqueño.

Jujuy

Iglesia Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy : uno de los principales edificios históricos de la provincia. Allí, en 1812, Manuel Belgrano hizo bendecir la primera Bandera Nacional.

: uno de los principales edificios históricos de la provincia. Allí, en 1812, Manuel Belgrano hizo bendecir la primera Bandera Nacional. Basílica de San Francisco : Monumento Histórico Nacional, conserva importantes obras de arte religioso y un Museo de Arte Sacro.

: Monumento Histórico Nacional, conserva importantes obras de arte religioso y un Museo de Arte Sacro. Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca : una celebración que combina tradiciones católicas y andinas. Se destacan la peregrinación al santuario de Punta Corral, las ermitas de Tilcara y las ceremonias de Yavi.

: una celebración que combina tradiciones católicas y andinas. Se destacan la peregrinación al santuario de Punta Corral, las ermitas de Tilcara y las ceremonias de Yavi. Toreo de la Vincha, en Casabindo: una tradición que se celebra cada 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción. Es el único festejo taurino de Argentina en el que no se maltrata ni se mata al animal.

La Rioja

Santuario del Señor de la Peña : ubicado en El Barreal de Arauco, es uno de los principales centros de peregrinación de la provincia. Durante Semana Santa recibe entre 50.000 y 80.000 visitantes.

: ubicado en El Barreal de Arauco, es uno de los principales centros de peregrinación de la provincia. Durante Semana Santa recibe entre 50.000 y 80.000 visitantes. Tinkunaco : una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de La Rioja. Se realiza cada 31 de diciembre y recuerda el encuentro entre las imágenes de San Nicolás de Bari y el Niño Jesús.

: una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de La Rioja. Se realiza cada 31 de diciembre y recuerda el encuentro entre las imágenes de San Nicolás de Bari y el Niño Jesús. Iglesia San Pedro de Famatina : construida en 1875, conserva una imagen del siglo XVII y una escultura articulada de Jesús considerada única en Argentina.

: construida en 1875, conserva una imagen del siglo XVII y una escultura articulada de Jesús considerada única en Argentina. Parque Temático Memoria y Martirio, en Punta de los Llanos: dedicado a la memoria de monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos.

Salta

Camino del Milagro : una de las expresiones de fe más multitudinarias de América del Sur. Cada 15 de septiembre, miles de peregrinos llegan a la Catedral Basílica para celebrar al Señor y la Virgen del Milagro.

: una de las expresiones de fe más multitudinarias de América del Sur. Cada 15 de septiembre, miles de peregrinos llegan a la Catedral Basílica para celebrar al Señor y la Virgen del Milagro. Complejo Cultural San Francisco: reúne iglesia, convento, museo, biblioteca y archivo. Su torre campanario alcanza los 54 metros.

Camino de los Milagros en Salta

Santuario de la Virgen del Cerro : ubicado en Tres Cerritos, recibe peregrinos de distintos puntos del país desde 2001.

: ubicado en Tres Cerritos, recibe peregrinos de distintos puntos del país desde 2001. Ruta del Padre Chifri, en Alfarcito : homenajea la obra del sacerdote Sigfrido Moroder, quien impulsó proyectos educativos y sociales para las comunidades de la Quebrada del Toro.

: homenajea la obra del sacerdote Sigfrido Moroder, quien impulsó proyectos educativos y sociales para las comunidades de la Quebrada del Toro. Vía Crucis Gaucho, en San José de Metán: una celebración de Semana Santa en la que los fortines gauchos recorren las estaciones a caballo.

Santiago del Estero

Catedral Basílica de Santiago del Estero : conocida como la Madre de Iglesias, tiene sus orígenes en 1570. Su edificio actual data de 1876 y conserva imágenes de gran valor para la historia religiosa santiagueña.

: conocida como la Madre de Iglesias, tiene sus orígenes en 1570. Su edificio actual data de 1876 y conserva imágenes de gran valor para la historia religiosa santiagueña. Iglesia San Francisco : construida en 1890, tiene un altar laminado en oro y una celda-capilla vinculada con la presencia de San Francisco Solano.

: construida en 1890, tiene un altar laminado en oro y una celda-capilla vinculada con la presencia de San Francisco Solano. Santuario de Mama Antula, en Villa Silípica: permite conocer el lugar de nacimiento de María Antonia de Paz y Figueroa, canonizada en 2024 y considerada la primera santa argentina. Cada 7 de marzo se realiza una celebración en su honor.

Tucumán

Vida y Pasión de Dios Hombre, en Tafí del Valle : una representación al aire libre de la Pasión de Cristo que se realiza durante Semana Santa.

: una representación al aire libre de la Pasión de Cristo que se realiza durante Semana Santa. Capilla Nuestra Señora de Covadonga, en El Mollar : un espacio que conserva la devoción a la Virgen de Covadonga, vinculada con las raíces asturianas de la comunidad.

: un espacio que conserva la devoción a la Virgen de Covadonga, vinculada con las raíces asturianas de la comunidad. Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, en San Pedro de Colalao : una réplica de la gruta francesa que recibe fieles cada 11 de febrero.

: una réplica de la gruta francesa que recibe fieles cada 11 de febrero. Pozo de San Francisco Solano, en Trancas : un lugar de peregrinación asociado con una leyenda sobre un milagro atribuido al santo franciscano.

: un lugar de peregrinación asociado con una leyenda sobre un milagro atribuido al santo franciscano. Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, en San Miguel de Tucumán: Monumento Histórico Nacional y uno de los principales símbolos religiosos de la capital provincial.

Chubut

Vía Crucis Submarino, en Puerto Madryn : una de las celebraciones religiosas más singulares del país. Durante Semana Santa, una cruz es sumergida en el mar y trasladada por buzos a ocho metros de profundidad.

: una de las celebraciones religiosas más singulares del país. Durante Semana Santa, una cruz es sumergida en el mar y trasladada por buzos a ocho metros de profundidad. Circuito de capillas galesas : permite conocer el legado de la inmigración galesa llegada en 1865. Se destacan los templos de Gaiman, Dolavon, Trelew, Esquel y Trevelin.

: permite conocer el legado de la inmigración galesa llegada en 1865. Se destacan los templos de Gaiman, Dolavon, Trelew, Esquel y Trevelin. Vía Crucis a la Virgen de la Buitrera, en Gualjaina: un recorrido de 14 estaciones por el Cañadón Buitrera, dentro del Área Natural Protegida Piedra Parada.

La Pampa

Catedral de Santa Rosa : uno de los principales referentes patrimoniales de la provincia. Conserva reliquias de Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Lima.

: uno de los principales referentes patrimoniales de la provincia. Conserva reliquias de Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Lima. Peregrinación a María Auxiliadora, en Toay : se realiza cada año en mayo y une Santa Rosa con Toay, en una tradición que tiene más de un siglo.

: se realiza cada año en mayo y une Santa Rosa con Toay, en una tradición que tiene más de un siglo. Santuario San José, en Colonia San José: declarado Monumento Histórico Provincial en 1983 y Santuario en 2015, representa la historia y la identidad de su comunidad.

Neuquén

Parque escultórico Vía Christi, en Junín de los Andes : reúne 55 obras de arte distribuidas en 23 estaciones. Combina escenas de la tradición cristiana con elementos de las culturas originarias, especialmente la mapuche.

: reúne 55 obras de arte distribuidas en 23 estaciones. Combina escenas de la tradición cristiana con elementos de las culturas originarias, especialmente la mapuche. Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña: un espacio de arquitectura moderna que integra símbolos de la cultura mapuche y la tradición cristiana.

Circuito Norte Neuquino

Mausoleo del Beato Ceferino Namuncurá, en San Ignacio : conserva los restos del joven salesiano de origen mapuche, una de las figuras más representativas de la espiritualidad patagónica.

: conserva los restos del joven salesiano de origen mapuche, una de las figuras más representativas de la espiritualidad patagónica. Circuito Norte Neuquino: un recorrido por capillas, comunidades y paisajes que permite conocer el legado de los misioneros salesianos.

Río Negro

Semana Ceferiniana, en Chimpay : localidad donde nació Ceferino Namuncurá en 1886. Cada 26 de agosto recibe miles de visitantes para participar de las celebraciones en su memoria.

: localidad donde nació Ceferino Namuncurá en 1886. Cada 26 de agosto recibe miles de visitantes para participar de las celebraciones en su memoria. Circuito Artémides Zatti y Ceferino Namuncurá, en Viedma: comprende la Manzana Histórica, la Catedral Nuestra Señora de la Merced y el antiguo Colegio San Francisco de Sales, además del Museo Salesiano.

Santa Cruz

Ruta de los Salesianos : un circuito de aproximadamente 120 kilómetros que une Puerto Deseado con la Ruta Nacional 3. Incluye monumentos a Don Bosco y Ceferino Namuncurá, capillas y espacios de devoción.

: un circuito de aproximadamente 120 kilómetros que une Puerto Deseado con la Ruta Nacional 3. Incluye monumentos a Don Bosco y Ceferino Namuncurá, capillas y espacios de devoción. Santuario Natural Gruta de Lourdes, en Puerto Deseado: ubicado en un cañadón natural, cuenta con un sendero denominado Camino del Santo Rosario y recibe peregrinos durante distintas celebraciones religiosas.

Tierra del Fuego

Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria, en Río Grande: fundada el 11 de noviembre de 1893, constituye uno de los principales testimonios de la historia religiosa y cultural fueguina. Su patrimonio permite conocer la obra salesiana y la historia del pueblo originario Selk’nam. Actualmente también funciona allí una escuela agrotécnica y un Museo Histórico y de Ciencias Naturales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA