Turismo religioso: los 80 sitios argentinos vinculados a la fe para visitar, provincia por provincia
Uno por uno, conocé los distintos atractivos que existen a lo largo y ancho del territorio nacional; en cada provincia hay un emblema histórico para concurrir
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La llegada de León XIV a la Argentina motivó a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con la colaboración y participación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a elaborar un listado de 80 sitios argentinos vinculados a la fe para que lo puedan visitar los habitantes nativos y turistas.
La propuesta abarca las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, con recorridos que incluyen iglesias centenarias, santuarios, capillas coloniales, misiones jesuíticas y celebraciones multitudinarias.
Uno de los aspectos más interesantes es la diversidad de expresiones religiosas: desde la Basílica de Luján y el santuario del Gauchito Gil hasta las capillas galesas de Chubut y las misiones franciscanas del norte argentino.
A continuación, un repaso provincia por provincia con los principales atractivos destacados en el catálogo.
Buenos Aires
- Basílica de Nuestra Señora de Luján: ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es el templo católico más visitado del país. Recibe entre 6 y 7 millones de visitantes al año. Es el principal destino de la tradicional peregrinación juvenil de octubre.
- Catedral de La Plata: uno de los templos neogóticos más importantes de América del Sur. Su construcción comenzó en 1884 y se extendió durante casi cinco décadas.
- Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás: inaugurado en 1985, es uno de los principales centros de peregrinación del país. El día 25 de cada mes se realizan celebraciones especiales.
- Monte Calvario de Tandil: inaugurado en 1943, cuenta con 14 grupos escultóricos que representan las estaciones del Vía Crucis y una cruz de 22 metros de altura.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Catedral Metropolitana: frente a Plaza de Mayo, es uno de los principales símbolos religiosos e históricos de la ciudad. Allí se encuentra el mausoleo del general José de San Martín y un museo dedicado al papa Francisco.
- Circuito Buenos Aires Judía: incluye el Templo Libertad, el Museo Judío, el Museo del Holocausto y la AMIA. Permite conocer la historia de una de las comunidades judías más importantes de Hispanoamérica.
- Centro Cultural Islámico Rey Fahd: inaugurado en 2000, es el templo islámico más grande de Latinoamérica. Su mezquita tiene capacidad para más de 2000 personas.
- Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad: ubicada en San Telmo, fue inaugurada en 1904 y se distingue por sus cúpulas azules y sus mosaicos.
- Templo Budista Fo Guang Shan: situado en el Barrio Chino, ofrece actividades de meditación, yoga y enseñanza del budismo.
Córdoba
- Iglesia Catedral de Córdoba: Monumento Histórico Nacional desde 1941. Su construcción comenzó en el siglo XVI y se extendió durante más de 200 años. Se destaca por su arquitectura colonial y su Sagrario de Plata.
- Camino de Brochero, en Villa Cura Brochero: permite recorrer los principales espacios vinculados con la vida de José Gabriel Brochero, conocido como el Cura Gaucho y primer santo nacido y fallecido en Argentina. Incluye el Camino del Peregrino, el Parque Temático Brochero Santo y la Manzana Brocheriana.
- Circuito interreligioso: un recorrido a pie por la Catedral, el Centro Islámico, una iglesia ortodoxa, una sinagoga y una iglesia metodista.
Mendoza
- Cristo Redentor de los Andes: ubicado en el Paso de Uspallata, fue inaugurado el 13 de marzo de 1904. Es un símbolo de paz y hermandad entre Argentina y Chile.
- Peregrinación de la Virgen de la Carrodilla: una de las devociones más representativas de Mendoza. La Virgen es considerada protectora de los viñedos y las cosechas, y protagoniza la tradicional bendición de los frutos que da inicio al calendario vendimial.
San Juan
- Santuario de la Difunta Correa, en Vallecito: uno de los centros de religiosidad popular más importantes del país. Convoca a más de un millón de peregrinos cada año. Su historia está vinculada con la figura de Deolinda Correa y las ofrendas que los fieles dejan en el lugar.
- Santuario de San Expedito, en Bermejo: un espacio de devoción que creció a partir de una historia de fe de una familia local. Su fiesta patronal se celebra cada 19 de abril.
- Capilla de Achango: construida por los jesuitas en el siglo XVII, conserva una arquitectura tradicional de adobe y alfombras de más de 350 años de antigüedad.
San Luis
- Santuario del Cristo de Renca: su histórica capilla fue construida en 1732. Cada 3 de mayo recibe a miles de fieles que participan de una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia.
- Santuario Cristo de la Quebrada: ubicado en Villa de la Quebrada, convoca a peregrinos entre el 1 y el 3 de mayo. Uno de sus principales atractivos es un Vía Crucis con 62 figuras de tamaño natural realizadas en mármol de Carrara.
Chaco
- Santuario de la Virgen de la Laguna: ubicado en Mesón de Fierro, es uno de los principales centros de fe popular del Chaco. Cada 8 de diciembre convoca a más de 40.000 peregrinos.
- Misión Franciscana de Nueva Pompeya: su construcción comenzó en 1900 y constituye uno de los testimonios históricos más valiosos de la evangelización en el Gran Chaco.
- Celebración de Santa Rita, en Puerto Tirol: cada 22 de mayo reúne a miles de devotos que participan de misas y procesiones.
- Cabalgata de la Fe, en Quitilipi: una tradición que une a miles de jinetes y peregrinos en un recorrido hasta el Parque Provincial Pampa del Indio.
Corrientes
- Basílica de Nuestra Señora de Itatí: uno de los santuarios marianos más importantes del Litoral y destino de una multitudinaria peregrinación cada 16 de julio.
- Santuario del Gauchito Gil, en Mercedes: ubicado en el lugar donde fue asesinado Antonio Mamerto Gil Núñez, es uno de los centros de religiosidad popular más reconocidos de Argentina. Cada 8 de enero recibe miles de devotos que dejan velas, cartas, banderas y ofrendas.
Entre Ríos
- Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, en Paraná: principal templo católico de la ciudad y Patrimonio Histórico Nacional.
- Peregrinación de los Pueblos: una caminata de más de 90 kilómetros que conecta Hasenkamp con el Santuario de La Loma, en Paraná. Se realiza cada octubre y convoca a miles de fieles.
- Basílica de la Inmaculada Concepción, en Concepción del Uruguay: construida por iniciativa de Justo José de Urquiza, conserva el mausoleo donde descansan sus restos.
- Circuito de las Colonias Judías: permite conocer antiguas sinagogas, escuelas hebreas, cementerios y museos de localidades como Basavilbaso y Villaguay.
Formosa
- Vía Crucis Formoseño: se extiende a lo largo de 501 kilómetros por la Ruta Nacional 81. Fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords en 2001 como el más largo del mundo.
- Catedral Nuestra Señora del Carmen: uno de los principales espacios patrimoniales de la provincia. Allí descansan los restos del comandante Luis Jorge Fontana, fundador de la ciudad.
- Misión San Francisco de Laishí: fundada en 1901 por misioneros franciscanos, conserva el convento, la capilla, la escuela y el antiguo ingenio azucarero.
- Misión Tacaaglé: otro testimonio de la presencia franciscana en la historia formoseña.
Misiones
- Parque Temático de la Cruz, en Santa Ana: ubicado sobre el cerro Santa Ana, cuenta con una cruz de 82 metros de altura y miradores con vistas panorámicas de la selva misionera.
- Jardín Bíblico, en Oberá: inaugurado en 2010, recrea diferentes momentos de la vida, pasión y muerte de Jesucristo mediante senderos, jardines y representaciones temáticas.
Santa Fe
- Circuito de Turismo Religioso Ecuménico, en Esperanza: permite conocer la convivencia histórica entre distintas comunidades cristianas. Incluye la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, el templo evangélico Santísima Trinidad y la iglesia ortodoxa San Jorge.
- Colonia Judía Moisés Ville: fundada en 1889, conserva sinagogas históricas, un museo dedicado a la colonización judía y el cementerio israelita más antiguo del país, fundado en 1891.
Catamarca
- Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle: uno de los templos más emblemáticos del Norte argentino y epicentro de la devoción mariana catamarqueña.
- Santuario de la Virgen del Valle, conocido como La Gruta: según la tradición, allí fue encontrada la imagen de la Virgen hacia 1620. Cada 8 de diciembre recibe miles de peregrinos.
- Camino de la Fe, en El Rodeo: tiene como protagonista una monumental imagen de la Virgen del Valle de 52 metros de altura, ubicada en lo alto de un cerro.
- Ruta del Adobe, entre Tinogasta y Fiambalá: un recorrido de 55 kilómetros que permite descubrir capillas, iglesias y construcciones históricas de más de 300 años.
- Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú, en Piedra Blanca: convertida en museo, conserva la vivienda donde nació el beato catamarqueño.
Jujuy
- Iglesia Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy: uno de los principales edificios históricos de la provincia. Allí, en 1812, Manuel Belgrano hizo bendecir la primera Bandera Nacional.
- Basílica de San Francisco: Monumento Histórico Nacional, conserva importantes obras de arte religioso y un Museo de Arte Sacro.
- Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca: una celebración que combina tradiciones católicas y andinas. Se destacan la peregrinación al santuario de Punta Corral, las ermitas de Tilcara y las ceremonias de Yavi.
- Toreo de la Vincha, en Casabindo: una tradición que se celebra cada 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción. Es el único festejo taurino de Argentina en el que no se maltrata ni se mata al animal.
La Rioja
- Santuario del Señor de la Peña: ubicado en El Barreal de Arauco, es uno de los principales centros de peregrinación de la provincia. Durante Semana Santa recibe entre 50.000 y 80.000 visitantes.
- Tinkunaco: una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de La Rioja. Se realiza cada 31 de diciembre y recuerda el encuentro entre las imágenes de San Nicolás de Bari y el Niño Jesús.
- Iglesia San Pedro de Famatina: construida en 1875, conserva una imagen del siglo XVII y una escultura articulada de Jesús considerada única en Argentina.
- Parque Temático Memoria y Martirio, en Punta de los Llanos: dedicado a la memoria de monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos.
Salta
- Camino del Milagro: una de las expresiones de fe más multitudinarias de América del Sur. Cada 15 de septiembre, miles de peregrinos llegan a la Catedral Basílica para celebrar al Señor y la Virgen del Milagro.
- Complejo Cultural San Francisco: reúne iglesia, convento, museo, biblioteca y archivo. Su torre campanario alcanza los 54 metros.
- Santuario de la Virgen del Cerro: ubicado en Tres Cerritos, recibe peregrinos de distintos puntos del país desde 2001.
- Ruta del Padre Chifri, en Alfarcito: homenajea la obra del sacerdote Sigfrido Moroder, quien impulsó proyectos educativos y sociales para las comunidades de la Quebrada del Toro.
- Vía Crucis Gaucho, en San José de Metán: una celebración de Semana Santa en la que los fortines gauchos recorren las estaciones a caballo.
Santiago del Estero
- Catedral Basílica de Santiago del Estero: conocida como la Madre de Iglesias, tiene sus orígenes en 1570. Su edificio actual data de 1876 y conserva imágenes de gran valor para la historia religiosa santiagueña.
- Iglesia San Francisco: construida en 1890, tiene un altar laminado en oro y una celda-capilla vinculada con la presencia de San Francisco Solano.
- Santuario de Mama Antula, en Villa Silípica: permite conocer el lugar de nacimiento de María Antonia de Paz y Figueroa, canonizada en 2024 y considerada la primera santa argentina. Cada 7 de marzo se realiza una celebración en su honor.
Tucumán
- Vida y Pasión de Dios Hombre, en Tafí del Valle: una representación al aire libre de la Pasión de Cristo que se realiza durante Semana Santa.
- Capilla Nuestra Señora de Covadonga, en El Mollar: un espacio que conserva la devoción a la Virgen de Covadonga, vinculada con las raíces asturianas de la comunidad.
- Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, en San Pedro de Colalao: una réplica de la gruta francesa que recibe fieles cada 11 de febrero.
- Pozo de San Francisco Solano, en Trancas: un lugar de peregrinación asociado con una leyenda sobre un milagro atribuido al santo franciscano.
- Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, en San Miguel de Tucumán: Monumento Histórico Nacional y uno de los principales símbolos religiosos de la capital provincial.
Chubut
- Vía Crucis Submarino, en Puerto Madryn: una de las celebraciones religiosas más singulares del país. Durante Semana Santa, una cruz es sumergida en el mar y trasladada por buzos a ocho metros de profundidad.
- Circuito de capillas galesas: permite conocer el legado de la inmigración galesa llegada en 1865. Se destacan los templos de Gaiman, Dolavon, Trelew, Esquel y Trevelin.
- Vía Crucis a la Virgen de la Buitrera, en Gualjaina: un recorrido de 14 estaciones por el Cañadón Buitrera, dentro del Área Natural Protegida Piedra Parada.
La Pampa
- Catedral de Santa Rosa: uno de los principales referentes patrimoniales de la provincia. Conserva reliquias de Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Lima.
- Peregrinación a María Auxiliadora, en Toay: se realiza cada año en mayo y une Santa Rosa con Toay, en una tradición que tiene más de un siglo.
- Santuario San José, en Colonia San José: declarado Monumento Histórico Provincial en 1983 y Santuario en 2015, representa la historia y la identidad de su comunidad.
Neuquén
- Parque escultórico Vía Christi, en Junín de los Andes: reúne 55 obras de arte distribuidas en 23 estaciones. Combina escenas de la tradición cristiana con elementos de las culturas originarias, especialmente la mapuche.
- Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña: un espacio de arquitectura moderna que integra símbolos de la cultura mapuche y la tradición cristiana.
- Mausoleo del Beato Ceferino Namuncurá, en San Ignacio: conserva los restos del joven salesiano de origen mapuche, una de las figuras más representativas de la espiritualidad patagónica.
- Circuito Norte Neuquino: un recorrido por capillas, comunidades y paisajes que permite conocer el legado de los misioneros salesianos.
Río Negro
- Semana Ceferiniana, en Chimpay: localidad donde nació Ceferino Namuncurá en 1886. Cada 26 de agosto recibe miles de visitantes para participar de las celebraciones en su memoria.
- Circuito Artémides Zatti y Ceferino Namuncurá, en Viedma: comprende la Manzana Histórica, la Catedral Nuestra Señora de la Merced y el antiguo Colegio San Francisco de Sales, además del Museo Salesiano.
Santa Cruz
- Ruta de los Salesianos: un circuito de aproximadamente 120 kilómetros que une Puerto Deseado con la Ruta Nacional 3. Incluye monumentos a Don Bosco y Ceferino Namuncurá, capillas y espacios de devoción.
- Santuario Natural Gruta de Lourdes, en Puerto Deseado: ubicado en un cañadón natural, cuenta con un sendero denominado Camino del Santo Rosario y recibe peregrinos durante distintas celebraciones religiosas.
Tierra del Fuego
- Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria, en Río Grande: fundada el 11 de noviembre de 1893, constituye uno de los principales testimonios de la historia religiosa y cultural fueguina. Su patrimonio permite conocer la obra salesiana y la historia del pueblo originario Selk’nam. Actualmente también funciona allí una escuela agrotécnica y un Museo Histórico y de Ciencias Naturales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA