escuchar

María Florencia Guzmán, de 20 años, vecina del barrio porteño de Villa Urquiza, está en plena planificación de un viaje con un grupo de amigas. Al averiguar los valores que se manejan en la costa argentina, ahora está pensando en la posibilidad de un viaje a Brasil. “Estuvimos averiguando precios con mis amigas para irnos unos días a la costa, a Pinamar o Cariló, pero los precios son muy caros, por lo que también estamos viendo la opción de viajar a Brasil. Recién estamos averiguando, pero si tenemos la opción de irnos a alguna playa de Brasil por la misma plata, creo que vamos a optar por eso”, dice.

Los teléfonos no paran de sonar en las agencias de turismo y la razón es que muchos viajeros quieren tener sus vacaciones cerradas con los precios de hoy y aprovechar el cambio favorable que tienen todavía. Algunos, en cambio, se mantienen cautelosos y deciden posponer su decisión.

Los destinos más demandados para viajar durante enero 2024 dentro del país, mas allá de la costa atlántica, lo encabezan Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Mendoza e Iguazú, según dice Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar. “Respecto de los internacionales, Brasil es siempre uno de los preferidos de los argentinos y este año no es la excepción. Observamos que, por el momento, Río de Janeiro es el destino internacional más elegido para viajar en verano. Dentro de ese país, también son muy buscados Florianópolis, Recife, San Pablo y Salvador, en ese orden. Otros destinos internacionales muy solicitados son Miami, Cancún, Orlando y Madrid”, explica.

Río de Janeiro es el destino internacional más elegido para viajar en verano PILAR OLIVARES - X00856

Ante el panorama económico, el directivo de Despegar recomienda a los turistas reservar lo antes posible para asegurarse los mejores precios. “Comprar con anticipación es una manera de poder elegir entre la mayor cantidad de opciones posibles, ahorrar dinero y también evitar cualquier cuestión que pueda surgir eventualmente e impactar en el bolsillo”, advierte.

Sin embargo, el universo de veraneantes, en especial de aquellos que eligen destinos internacionales, está dividido. “Tenés las dos casos: por un lado, los que están desesperados y quieren comprar ya. Esto sucede porque la gente quiere sacarse de encima los pesos, quiere concretar ya porque es muy grande el beneficio de comprar ahora”, explica Leonardo Javier Fariña, titular de Turismo de Frontera, agencia de viaje de Adrogué, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

“Por otro lado, está el que vino con esa intención, averiguó todo, pero en el momento de concretar le agarró el temor y prefiere esperar porque no sabe si luego va a poder afrontar los gastos del viaje. Es decir, no sabe de qué dólar vamos a estar hablando en el 2024″, agrega.

Según Fariña, resulta conveniente comprar un viaje ahora porque se está aplicando un dólar de $370 promedio para los servicios turísticos al exterior al cambio oficial, mientras que la gente cambia sus dólares en el mercado paralelo casi a $900. “Se genera un tipo de cambio a favor del que tiene los dólares que saca una ventaja grandísima. Incluso hoy es más barato que previo a las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) cuando la brecha entre el dólar blue y el oficial era mucho más chica que la que tenemos ahora”, señala Fariña.

Las elecciones presidenciales y el dólar en alza le suman dudas y más incertidumbre a la temporada de verano FABIAN MARELLI_ENVIADO ESPECIAL

Aclara, además, que se considera un hecho que luego del 23 de octubre va a haber una devaluación por lo que los operadores de viaje dispusieron que, a partir del 12 de octubre, no van a recibir más pesos. “Las agencias no quieren arriesgarse a recibir pesos que quizás no lleguen a girar al exterior a este cambio oficial. Es probable que, en la semana previa a las elecciones, se complique y el Banco Central no haga los giros al exterior en los tiempos habituales, que son entre 48 y 72 horas y, entonces, quede dinero en pesos cobrado a un tipo de cambio que a la semana siguiente ya no tiene el valor al que lo tomaron”, sostiene el agente.

Desde la agencia García Fernández Turismo, también están a pleno con días de trabajo agitados porque es mucha la gente que tiene pensado hacer algún viaje al exterior para las vacaciones y, según explican, quieren cerrar todo antes del 20. “También están quienes averiguan distintas opciones pero nos dicen que prefieren esperar porque consideran que peor de lo que estamos no vamos a estar”, aclaran desde la agencia ubicada en el barrio de Recoleta.

Coincide Dolores Delger, socia fundadora de Hummingbird Trip, empresa que brinda servicios de conserjería y turismo, ubicada en Palermo, en que la gente que consulta a una agencia de viajes está apurándose para cerrar todo antes de las elecciones. “Están medio desesperados por cerrar antes porque saben que todo puede desmejorar”, señala.

En cuanto a los destinos elegidos, aclara que el argentino que consulta a una agencia de viajes lo hace mayormente para vacaciones en el exterior porque, por lo general, para destinos locales lo resuelve solo. “Los que nos consultan por destinos locales, que son los menos, eligen la Patagonia en el verano”, dice.

Bonito y barato

Los dos años de freno a los viajes que supuso la pandemia tuvieron finalmente un efecto rebote y la demanda contenida produjo una verdadera explosión del turismo que vive un verdadero boom. “Después de la pandemia cambió mucho el patrón de viajes y actualmente hay mucha demanda todo el tiempo”, asegura Delger. La gente viaja por el país o al exterior en cualquier momento del año. Sin embargo, hay una mirada atenta a los precios, los turistas no quieren pagar de más y cuidan el bolsillo.

En ese sentido, la fundadora de Hummingbird Trip, advierte una situación recurrente: “Lo que se vio mucho el año pasado y también este es que la gente que averiguó para alquilar una casa en Costa Esmeralda, por ejemplo, que le puede llegar a salir entre 3500 y 5000 dólares la quincena, nos dice que para pagar eso prefiere irse a Brasil”, cuenta.

Esto mismo observan desde García Fernández Turismo: “Mucha gente nos pregunta cuánto sale irse a Brasil este verano, y ya tienen cotizada la casa en Cariló y nos dicen que les sale más barato ir a Brasil que irse a la costa y terminan haciendo el viaje al exterior. Se van una semana con todo incluido porque para irse a la costa tienen que alquilar una casa o departamento y después afrontar el resto de los gastos. Prefieren irse al exterior con todo resuelto”, detallan desde la agencia.

Según Fariña, Brasil tiene una oferta bastante competitiva con muchos más vuelos que la temporada pasada y valores más accesibles. “En el rango de los $800.000 promedio tenés opciones de paquetes de diez días a Brasil a destinos como Buzios, Florianópolis y también algún crucero económico. En la Argentina, no hay nada por menos de $200.000, $250.000 pero para paquetes cortos de 4 o 5 días, incluso hay opciones para esos períodos que llegan a los $500.000″, sostiene.

Por su parte, Festa asegura que esta demanda se ve favorecida por la creciente cantidad de vuelos disponibles hacia Brasil. “Por ejemplo, la aerolínea Gol aumentó sus frecuencias para la temporada de verano en un 83% repartido en las ciudades de Río, San Pablo, Florianópolis, Natal, Fortaleza, Salvador, Recife, y sumó vuelos desde Córdoba y Rosario. Además, Aerolíneas Argentinas también incrementó sus frecuencias a Brasil un 40% para el verano con vuelos desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario”, explica.

Festa sostiene también que los precios de los paquetes a Brasil resultan muy atractivos. Según datos de Despegar, un paquete de siete noches en enero a Ushuaia, con vuelo directo y alojamiento con desayuno buffet incluido, jardín, bar y restaurante, está $343.000 por persona. Y un paquete de seis noches a Río de Janeiro, en enero, que incluye vuelo directo y alojamiento con desayuno incluido, piscina, gimnasio, sauna, solárium y bar, se consigue a $313.000 por persona.

Por otra parte, la tendencia refleja que los viajeros están eligiendo mucho los paquetes de viaje con todo cerrado para despreocuparse y disfrutar y si es posible optan por cerrarlos cuánto antes.

Temas VacacionesViajesTurismoBrasil