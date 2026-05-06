Los brotes de hantavirus son raros, pero no desaparecerán y no existe cura

Los hantavirus probablemente existen desde hace tanto tiempo como los roedores, pero se sabía poco sobre estos patógenos antes del siglo XX. Esta rara familia de virus transmitidos por roedores fue señalada como la causa de un brote mortal a bordo de un crucero en el océano Atlántico.

El virus es zoonótico, lo que significa que puede transmitirse a los humanos desde los animales. Y aunque los brotes han sido poco frecuentes, es uno de los virus zoonóticos más ampliamente distribuidos en el mundo.

“Algunos son hantavirus del Viejo Mundo y otros son hantavirus del Nuevo Mundo”, dijo Sabra Klein, profesora de microbiología molecular e inmunología de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

“Diferentes especies del virus son transportadas por distintos roedores”, dijo Klein, y agregó que las cepas europeas provocan cuadros menos graves que las de Asia. También señaló que “no hay vacuna, no hay cura, no hay financiamiento” para encontrar una solución, “en parte porque son muy raros”.

Fue recién entrado el siglo XX cuando se documentó el primer brote de hantavirus.

1951: Guerra de Corea, Corea

Primeros brotes

En 1951, soldados en Corea que formaban parte de una fuerza internacional bajo las Naciones Unidas desarrollaron una enfermedad que podía derivar en fiebre hemorrágica con síndrome renal, una afección que afecta a los riñones. Para 1954, cerca de 3000 soldados habían sido diagnosticados clínicamente con esta enfermedad, según investigadores.

Esos soldados estaban apostados a lo largo del río Hantan, por lo que el virus fue llamado hantavirus. El brote dio lugar a los primeros estudios patológicos detallados sobre la enfermedad.

El descubrimiento permitió identificar retrospectivamente brotes ocurridos en la primera mitad del siglo XX, incluidos casos en el este de Siberia, en Europa durante las guerras mundiales y en el noreste de China durante la invasión y ocupación japonesa en la década de 1930.

1993: costa este, Estados Unidos

El virus llega a Estados Unidos

Los científicos no creían que en América existieran estos hantavirus, hoy conocidos como cepas del “Viejo Mundo”, explicó Klein. Sin embargo, se reconocía que podían encontrarse en torno a grandes puertos marítimos.

“Sabemos que a lo largo de la costa este las ratas urbanas portan uno de estos virus del Viejo Mundo, aunque en muchos casos la enfermedad no es tan grave”, señaló.

Eso se confirmó cuando científicos de Johns Hopkins capturaron ratas en el puerto de Baltimore y detectaron una especie de hantavirus del Viejo Mundo en esos animales. Encontraron resultados similares en Nueva York y Filadelfia.

Sin embargo, los investigadores no hallaban evidencia de un hantavirus propio de América.

“Se creía que la única forma en que el virus había llegado a Estados Unidos, o a América en general, era a través de barcos que transportaban mercancías y ratas”, dijo Klein.

Las formas de contagio del hantavirus LA NACION

1993: región de Four Corners, Estados Unidos

Se identifica una nueva cepa

Ese mismo año, al menos 15 personas murieron por una enfermedad misteriosa en la región de Four Corners, donde convergen Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Se trataba de un hantavirus con una alta tasa de letalidad.

“Fue la primera vez que identificamos un hantavirus del Nuevo Mundo transportado por roedores del Nuevo Mundo”, explicó Klein. “Eran ratones ciervo, y estos animales están distribuidos en gran parte de Estados Unidos”.

A esta cepa se la llamó virus Sin Nombre. Es la principal variante detectada en Estados Unidos y está asociada a los ratones ciervo. Probablemente llevaba siglos enfermando y causando muertes en el oeste estadounidense.

2002: Chile

Primer caso de virus Andes

Con el tiempo se comprobó que había hantavirus en toda América del Norte, Central y del Sur.

En 2002, un niño chileno que no presentaba síntomas de hantavirus murió, dijo Klein. Su abuela también falleció. Según los científicos, ambos se habían contagiado a partir de roedores.

Los investigadores lo llamaron virus Andes. Esta y otras variantes detectadas en América presentan una tasa de letalidad más alta que las europeas. Además, generan con mayor frecuencia síntomas cardiopulmonares, que tienen más probabilidades de derivar en la muerte que la afección renal asociada a las cepas del Viejo Mundo.

En conjunto, estas cepas se conocen como síndrome pulmonar por hantavirus.

El virus Andes es el único en América que se sabe que puede transmitirse entre personas, y no solo de roedores a humanos, señaló Klein.

“Es muy, muy, muy raro”, dijo sobre este tipo de transmisión.

2012: Parque Nacional Yosemite, California

Brote mortal entre campistas

Al menos 10 personas contrajeron el virus Sin Nombre en septiembre de 2012 en un campamento del Parque Nacional Yosemite, en California. Tres de ellas murieron.

El Departamento de Salud Pública de California ya había detectado ratones ciervo infectados con hantavirus en distintos puntos del parque entre 2007 y 2010. En ese caso, los animales habían anidado dentro de las paredes dobles de las cabañas de lona.

Los campistas inhalaron el virus presente en el polvo contaminado con excrementos, orina o saliva de roedores infectados, que se dispersó en el aire, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus acaban de ser evacuados del barco y están en camino a recibir atención médica en los Países Bajos @DrTedros

2018-19, Argentina

Brote con transmisión entre personas

Uno de los brotes más grandes registrados resultó en al menos 29 casos y 11 muertes. Ocurrió en Epuyén, un pueblo de 2000 habitantes en la Patagonia, en el sur de la Argentina, entre fines de 2018 y comienzos de 2019.

Sigue siendo el caso más conocido de transmisión entre personas. Las autoridades implementaron una cuarentena estricta, un exhaustivo rastreo de contactos, aislamiento de casos cercanos y monitoreo permanente para evitar una mayor propagación.

En la Argentina, el síndrome pulmonar por hantavirus tiene una tasa de letalidad de hasta el 50%, según investigadores.

El brote de Epuyén se caracterizó por una transmisión sostenida entre personas, a diferencia de la mayoría de los hantavirus, incluido el virus Sin Nombre, que solo pasa de roedores a humanos.

2025: Nuevo México

Un caso con gran repercusión

Poco después de la muerte del actor ganador del Oscar Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa, música clásica, el médico forense jefe de Nuevo México informó que la mujer había fallecido por hantavirus. Probablemente se había contagiado a través de ratones ciervo en ese estado, donde la pareja vivía.

Mayo de 2026

El virus, a bordo de un crucero

Dos casos de infección por hantavirus fueron confirmados por laboratorio y hay otros cinco sospechosos a bordo del M/V Hondius, un crucero que navega el océano Atlántico, según informó la Organización Mundial de la Salud. Tres personas murieron.

El barco había partido de la Argentina. Los científicos creen que la causa de la muerte de uno de los pasajeros fue la cepa Andes.

Aunque hubo especial atención sobre la posible transmisión entre personas, Klein explicó que otras formas de exposición son más probables.

“Es probable que haya habido algún tipo de contacto con roedores, ya sea en la Argentina o en algún punto del barco”, dijo.