El Gobierno le propuso a la UBA que si no puede administrar sus hospitales los transfiera al Estado nacional

En medio de los cruces por el presupuesto y la suspensión de la ley de financiamiento universitario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo este miércoles que si los hospitales de la Universidad de Buenos Aires tienen problemas administrativos, los pasen al Estado nacional.

“Lo que hace la UBA es muy grave. Usar así el miedo de la gente con la atención médica para extorsionarnos para obtener dinero que no le corresponde, no lo he visto nunca. Tienen un grado de locura desde el punto de vista político. Exponer así a los médicos y a la gente porque tienen una marcha la semana que viene no lo vi nunca”, introdujo el funcionario de Javier Milei.

El cruce de comienzos de esta semana comenzó cuando la UBA advirtió por la falta de capitales para el funcionamiento de los hospitales y el Ministerio de Capital Humano salió a responder ante la advertencia de “inminente paralización” en 45 días si no reciben fondos nacionales.

Sandra Pettovello, Javier Milei y Alejandro Álvarez

De acuerdo a Álvarez, en sintonía con lo que afirma Capital Humano, son $79.000 millones para los hospitales universitarios, no sólo para la UBA. “La UBA me mandó una nota extorsiva pidiendo el 95% de ese dinero. Nosotros tenemos todas las transferencias hechas. No hay ninguna deuda”, insistió, y luego aseguró que esto se trata de una “presión política”.

Fue así que el subsecretario, en diálogo con Radio La Red, agregó: “Si realmente tienen algún problema administrativo, nosotros proponemos que de forma voluntaria, por su autonomía, que transfieran la administración de todo el sistema de hospitales al Ministerio de Salud, ya sea de Nación o de la Ciudad. ¿Cuál es el problema?“.

Cruces

Durante la mañana del martes, los directores de la Red de Hospitales Universitarios denunciaron que el Gobierno no transfirió el dinero correspondiente a la partida destinada a gastos operativos para la red, prevista en el Presupuesto 2026 y correspondiente a unos $80.000 millones.

Ante ello, el Ministerio de Capital Humano compartió un comunicado. “Frente a las falsas acusaciones por parte de las autoridades de la UBA, el Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N°27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento", escribió la cartera de Sandra Pettovello.

Y añadió: “El reclamo de la UBA, basado en una nota oportunamente respondida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ por un monto de $79.763.113.948″.

“La UBA solicitó, por nota del 30 de abril de 2026, que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 95% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional”, acusó el texto.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UBA Camila Godoy

Tras aclarar que desde la cartera de Capital Humano consideran “inadmisible” que, a través de “amenazas de medidas de fuerza”, la universidad pretenda “apropiarse del crédito presupuestario” destinado al conjunto de hospitales universitarios de todo el país e “imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”.

Durante la tarde, la UBA publicó un comunicado donde aseguraba que las recientes declaraciones del ministerio confirmaban su planteo sobre el financiamiento de hospitales universitarios. “El propio Ministerio reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo”, escribieron en X.

El propio Ministerio reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo. — UBAonline (@UBAonline) May 5, 2026

Desde la casa de altos estudios señalaron que, cuando el Gobierno dijo que el área debe contemplar su distribución eficiente, admitió que esos fondos “todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes”.

“Cabe aclarar además que la partida ‘Hospitales Universitarios’ no está destinada al conjunto del sistema universitario nacional sino específicamente a aquellas universidades que cuentan con instituciones asistenciales y cumplen funciones sanitarias, docentes y de investigación, como la como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja", expresaron.

Sostuvieron que la solicitud presentada por la UBA plantea una distribución consistente con los criterios y antecedentes de ejecución observados durante 2024 y 2025, en función de la magnitud, complejidad y nivel de atención de los hospitales universitarios que sostiene cada institución.

“Continuaremos defendiendo el normal funcionamiento de los hospitales universitarios, cuya tarea resulta esencial para la atención sanitaria, la formación de los profesionales de la salud y el desarrollo científico y académico del país”, concluyeron.