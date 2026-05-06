Canarias rechaza recibir al crucero afectado por hantavirus pese a la decisión de España

MADRID.- En medio de la incertidumbre sobre qué ocurrirá con la suerte de los pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, en las últimas horas el presidente de las Islas Canarias manifestó su oposición a que el barco de lujo afectado por un brote de hantavirus atraque en el archipiélago. Mientras tanto, el Ministerio de Salud sudafricano, donde actualmente está detenida la embarcación, confirmó que la cepa Andes de la enfermedad fue detectada en uno de los pasajeros del crucero y que puede ser transmisible entre humanos.

Fernando Clavijo, a cargo del gobierno de Canarias, habló con la emisora ​​de radio COPE de su resistencia a que el crucero llegue a las costas: “Esta decisión [de España] no se basa en ningún criterio técnico, ni existe información suficiente para tranquilizar al público o garantizar su seguridad”.

A su vez, el funcionario reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Canarias actúa siempre con responsabilidad, pero no puede aceptar decisiones tomadas de espaldas a las instituciones canarias y sin suficiente información a la población”.

Hoy he pedido una reunión con el presidente Sánchez ante la falta de coordinación e información sobre el crucero afectado por un brote de Hantavirus#Canarias actúa siempre con responsabilidad, pero no puede aceptar decisiones tomadas de espaldas a las instituciones canarias y… pic.twitter.com/j19XbGgn5m — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) May 6, 2026

Aunque no queda claro si es por esta situación, a primera hora de este miércoles el vuelo que debía evacuar a un médico del MV Hondius hacia las islas “se canceló”, indicó a la agencia AFP una fuente cercana a la presidencia de la región. “Lo que el gobierno de Canarias lamenta es que no haya información suficiente para saber si hay riesgos a los que tienes que enfrentar”, agregó la fuente, que afirmó desconocer el motivo de la cancelación del vuelo.

“No sabemos por qué los pasajeros tienen que estar tres días navegando hasta un puerto canario cuando se pueden evacuar vía aérea desde Cabo Verde”, dijo Clavijo. Pese al rechazo del gobierno local de Canarias porque carece de datos sobre la situación, Sánchez convocó una reunión con los ministerios de Interior, Sanidad y Transporte con la intención de abordar la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acoger al crucero.

Sánchez convocó una reunión con los ministerios de Interior, Sanidad y Transporte THOMAS COEX - AFP

El titular del Ejecutivo de Canarias dijo que le envió varios mensajes al Ministerio de Salud para saber qué motivaba evacuar a un médico que viaja en el navío y que no le fueron contestados. “Sánchez me indicó que acordaron acceder a la petición de auxilio y que España la va a hacer, y yo le contesté que nuestra colaboración se tiene que dar con los principios de lealtad institucional y coordinación con las autoridades canarias, algo que no existió”, indicó Clavijo, que reclamó una reunión con el presidente.

Identifican una cepa que se transmite entre humanos

Ya son tres las personas del crucero que murieron. En tanto, hay un pasajero, de nacionalidad británica, que fue evacuado por separado y se encuentra en un hospital de Johannesburgo.

“Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa Andes”, declaró el ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi. “Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas que puede transmitirse de una persona a otra”, añadió aunque intentó llevar un poco de calma: “Pero como dijimos, y queremos repetirlo, este tipo de transmisión es muy rara y solo ocurre debido a un contacto muy estrecho entre personas”.

Las autoridades sudafricanas se encuentran por estas horas rastreando a casi 90 personas que iban en el vuelo que transportó a una mujer neerlandesa de 69 años que murió en Johannesburgo después de que su esposo, de 70, muriera a causa del virus en el barco. Ella había abandonado el barco en Santa Elena, una remota isla del Atlántico Sur, con “síntomas gastrointestinales” el 24 de abril.

La ruta que realizó el crucero

Esta pasajera falleció en el servicio de urgencias de un hospital de Johannesburgo el 26 de abril, después de que su estado se deteriorara durante el vuelo, dijo la OMS. “Necesitamos saber quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con esta señora”, dijo Motsoaledi.

Además de los pasajeros del avión, las autoridades estaban rastreando a personas en el aeropuerto al que llegó y en el hospital donde fue ingresada. La aerolínea Airlink, con sede en Sudáfrica y que operó el vuelo en el que viajaba la mujer, dijo el martes que 82 pasajeros y seis tripulantes iban a bordo del vuelo del 25 de abril.

Evacúan a tres pacientes sospechosos de tener hantavirus

Los tres pacientes sospechosos de padecer hantavirus y que iban a bordo del crucero MV Hondius fueron evacuados del barco en Cabo Verde y son trasladados a Países Bajos, anunció este miércoles el director general de la OMS. “Están en camino para recibir atención médica en ese país, en coordinación con la entidad, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y Países Bajos”, indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en la red social X.

El anuncio de Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la OMS

Según el titular de la OMS, el riesgo para la salud pública mundial de la aparición de un foco de hantavirus a bordo del crucero neerlandés “sigue siendo bajo” y precisó que “la entidad continúa colaborando con los operadores del barco para vigilar de cerca el estado de salud de los pasajeros y de la tripulación, y trabaja con los países para garantizar un seguimiento médico adecuado y una evacuación si fuera necesario”.

Con información de la agencia AFP