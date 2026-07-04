Pruebas Aprender: apenas cuatro provincias tuvieron los mejores resultados: qué muestran los datos sobre el nivel educativo

La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego obtuvieron los mejores desempeños del país en Lengua en las pruebas Aprender 2025, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, Formosa y Córdoba encabezaron los resultados en Matemática. Los datos surgen del informe nacional difundido por el Ministerio de Capital Humano, que además confirmó una mejora respecto de la evaluación de 2023 en ambas áreas y mostró diferencias entre provincias, sectores de gestión, niveles socioeconómicos y ámbitos de escolaridad.

La evaluación se tomó de manera censal en noviembre de 2025 a estudiantes de sexto grado de primaria de todo el país. Participaron 19.414 escuelas, equivalentes al 95% de los establecimientos previstos, y respondieron la prueba 631.366 alumnos, el 84% de la matrícula contemplada. Según el informe, se trata del mayor nivel de participación registrado desde que Aprender comenzó a aplicarse con este formato en 2016.

Las pruebas Aprender 2025 alcanzaron la mayor participación desde 2016: respondieron la evaluación 631.366 estudiantes de sexto grado de 19.414 escuelas de todo el país Emiliano Lasalvia

Las pruebas evaluaron los aprendizajes en Lengua y Matemática e incluyeron cuestionarios destinados a estudiantes, docentes y equipos directivos para relevar las condiciones en las que se desarrollan los aprendizajes. El grupo evaluado comenzó primer grado en 2020, en plena pandemia de Covid-19, por lo que atravesó los primeros años de escolaridad con interrupciones de la presencialidad y completó la primaria durante el proceso de recuperación de las clases presenciales.

El propio informe del Ministerio de Capital Humano señala que esa trayectoria constituye un elemento relevante para interpretar los resultados, aunque aclara que los desempeños observados no pueden atribuirse a una única política educativa ni a un solo factor.

Resultados en Lengua, pruebas Aprender 2025

En Lengua, el 76,9% de los estudiantes alcanzó niveles de desempeño satisfactorio o avanzado. Del total evaluado, el 44,1% se ubicó en el nivel satisfactorio y el 32,8% en el avanzado, mientras que el 18,2% obtuvo un desempeño básico y el 4,9% quedó por debajo del nivel básico, el porcentaje más bajo registrado desde el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) de 2013.

En Matemática, el 55% alcanzó niveles satisfactorio o avanzado: el 39,9% quedó en el nivel satisfactorio y el 15,1% en el avanzado; el 24,8% obtuvo un desempeño básico y el 20,2% permaneció por debajo del nivel básico.

En Lengua, el 76,9% de los estudiantes logró un desempeño satisfactorio o avanzado, el porcentaje más alto registrado desde que existen mediciones comparables Ricardo Pristupluk

La mejora, sin embargo, no fue uniforme entre las jurisdicciones. En Lengua, los puntajes promedio más altos correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego, mientras que Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Chaco registraron los desempeños más bajos.

Desempeño en Matemática de las pruebas Aprender 2025

Aun así, todas las provincias mejoraron sus resultados respecto de la evaluación de 2023 y, en términos generales, las jurisdicciones que habían obtenido los puntajes más bajos fueron las que evidenciaron los mayores avances, lo que permitió reducir parte de las diferencias observadas en ediciones anteriores. Los datos de Neuquén fueron publicados únicamente con carácter informativo, ya que la participación no alcanzó el umbral considerado representativo para realizar comparaciones estadísticas.

En Matemática, el escenario fue diferente. La Ciudad de Buenos Aires, Formosa y Córdoba obtuvieron los puntajes promedio más altos. Si bien la mayoría de las provincias mejoró sus resultados respecto de 2023, la evolución fue más heterogénea y no necesariamente las jurisdicciones que habían registrado los desempeños más bajos en la evaluación anterior fueron las que más crecieron. Entre los mayores incrementos aparecen la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

Diferencias importantes

Los datos también muestran que los promedios provinciales no alcanzan para describir la realidad educativa de cada jurisdicción. Los mapas incorporados en el informe evidencian diferencias importantes entre departamentos de una misma provincia, incluso en aquellas que aparecen entre las de mejor desempeño. Esa heterogeneidad se refleja también en la dispersión de los puntajes: mientras en Lengua las provincias con mejores resultados presentan, en general, diferencias internas menores, en Matemática conviven desempeños muy altos con otros considerablemente más bajos dentro de una misma jurisdicción.

En Matemática, el 55% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorio o avanzado, aunque uno de cada cinco permaneció por debajo del nivel básico Ricardo Pristupluk

Los resultados también muestran diferencias según el contexto en el que estudian los alumnos. Al comparar los desempeños por sector de gestión, los estudiantes de escuelas privadas obtuvieron, en promedio, mejores resultados que los de gestión estatal tanto en Lengua como en Matemática. En comprensión lectora, el 90,2% de los alumnos de establecimientos privados alcanzó niveles satisfactorio o avanzado, frente al 72% registrado en las escuelas estatales. En Matemática, esa diferencia también fue significativa: el 72,7% de los estudiantes de gestión privada logró desempeños satisfactorio o avanzado, mientras que en el sector estatal esa proporción fue del 48,5%.

Resultados de Lengua en escuelas rurales y urbanas. según las pruebas Aprender 2025

La evaluación también confirma una relación entre el nivel socioeconómico y los aprendizajes. A medida que mejoran las condiciones socioeconómicas de los alumnos, aumentan los desempeños promedio en las áreas evaluadas. Sin embargo, el informe destaca que la mejora observada respecto de 2023 alcanzó a todos los grupos sociales, aunque con distinta intensidad, lo que permitió reducir parcialmente las brechas registradas en la edición anterior.

Las diferencias también aparecen al considerar el ámbito en el que funcionan las escuelas. En términos generales, los estudiantes que asisten a establecimientos urbanos obtuvieron mejores resultados que quienes concurren a escuelas rurales. No obstante, el documento aclara que esas comparaciones deben interpretarse teniendo en cuenta las características demográficas, sociales y territoriales de cada contexto, por lo que los promedios no reflejan por sí solos la complejidad de las trayectorias educativas.

Los estudiantes de escuelas privadas obtuvieron mejores desempeños: el 90,2% alcanzó niveles satisfactorio o avanzado en Lengua y el 72,7% lo hizo en Matemática Ricardo Pristupluk

Además de medir los aprendizajes, la evaluación permite identificar algunos factores asociados con mejores desempeños. Entre ellos aparecen la asistencia al nivel inicial, la continuidad de las trayectorias escolares sin repitencias, la asistencia regular a clases y el acompañamiento de las familias durante la escolaridad. Se trata de variables que muestran una asociación con los resultados obtenidos, aunque el informe aclara que no establecen una relación causal.

Resultados de Matemática en las pruebas Aprender 2025, según los ámbitos rural o urbano

En esa línea, los estudiantes que asistieron al jardín de infantes obtuvieron, en promedio, mejores resultados en Lengua y Matemática que quienes no cursaron ese nivel. La diferencia se amplía entre quienes completaron las salas de 3, 4 y 5 años. Del mismo modo, los alumnos que llegaron a sexto grado sin haber repetido registraron desempeños superiores a los de aquellos que presentan sobreedad o trayectorias escolares interrumpidas. También se observaron mejores resultados en las escuelas donde los niveles de ausentismo son menores y entre los estudiantes cuyos adultos responsables realizan un seguimiento más frecuente de la trayectoria escolar.

Además de evaluar los aprendizajes, Aprender 2025 incorporó un relevamiento sobre las condiciones en las que los estudiantes desarrollan sus prácticas de lectura. El informe señala que el acceso a libros y otros materiales escritos continúa siendo un factor relevante para la comprensión lectora, aunque advierte que esas oportunidades no se distribuyen de manera homogénea entre los hogares.

También destaca que el acceso a internet (96,7%) y la disponibilidad de teléfonos celulares (93,7%) se encuentran ampliamente extendidos, en un contexto en el que la lectura convive con el uso de tecnologías digitales, el consumo de contenidos audiovisuales y las redes sociales.

Las escuelas con menores niveles de ausentismo y mayor acompañamiento familiar registraron, en promedio, mejores desempeños en las dos áreas evaluadas Ricardo Pristupluk

En ese marco, la evaluación también analizó el vínculo entre las familias y la escuela. Cerca del 60% de los estudiantes indicó que sus familias les preguntan con frecuencia por las actividades que realizan en clase y casi uno de cada cinco aseguró que esas conversaciones ocurren muchas veces. Esa participación resulta más frecuente entre los estudiantes de escuelas privadas y de nivel socioeconómico más alto, una tendencia que, según el informe, también aparece asociada con mejores desempeños académicos.

En sus conclusiones, el Ministerio de Capital Humano sostiene que Aprender 2025 muestra una mejora importante de los desempeños respecto de las ediciones anteriores, especialmente en Lengua. El documento destaca que el avance se verificó en todas las jurisdicciones y fue más intenso en aquellas que partían de situaciones más rezagadas, lo que permitió reducir parte de las brechas entre provincias. En Matemática también se observó una mejora generalizada, aunque de menor magnitud, por lo que esa área continúa representando el principal desafío para el sistema educativo.

El informe también concluye que el nivel socioeconómico sigue siendo uno de los factores más asociados con los aprendizajes. A medida que aumentan las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, también lo hacen los desempeños en Lengua y Matemática. Si bien los alumnos de escuelas privadas obtuvieron, en promedio, mejores resultados que los de gestión estatal, el documento señala que, al comparar estudiantes con un mismo nivel socioeconómico, esas diferencias se reducen, lo que indica que una parte importante de la brecha responde a la composición social de la matrícula.

El informe oficial destaca avances en cobertura, alfabetización y desempeño general del sistema Marcelo Aguilar - La Nación

Tras la difusión del informe nacional, las provincias comenzaron a presentar sus propios análisis. Mendoza fue la primera en dar a conocer los resultados correspondientes a su jurisdicción. “Es el mejor resultado de los últimos 13 años. Un plan de alfabetización pionero y ahora sumamos Matemática”, señaló a LA NACION el ministro de Educación mendocino, Tadeo García Zalazar. El funcionario agregó que, a partir del análisis realizado sobre las estadísticas nacionales, la provincia “está entre las cuatro mejores”, aunque aclaró que esa comparación se realizó con datos de 12 jurisdicciones y no del total del país.

La provincia de Buenos Aires también difundió su evaluación de los resultados. Allí destacó la mejora registrada respecto de 2023, en especial entre los estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. Además, cuestionó la interpretación que vincula los resultados con el Plan Nacional de Alfabetización y sostuvo que el grupo evaluado inició la escuela primaria durante la pandemia y cursaba quinto grado cuando esa política fue anunciada. En esa línea, recordó que el propio informe nacional aclara que los desempeños observados no pueden atribuirse a una única política educativa.