Los docentes de la UTN lanzan desde este miércoles un par de 96 horas por el desfinanciamiento universitario

La federación que nuclea a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional –FAGDUT– resolvió realizar desde este miércoles un paro de 96 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para ratificar la continuidad del “plan de lucha” en favor de la defensa de las universidades nacionales.

La primera medida de fuerza se llevará a cabo este miércoles, y las otras tres durante el mes de noviembre, los días martes 3, jueves 12 y lunes 16 de noviembre.

La medida fue tomada por FAGDUT luego su congreso el pasado fin de semana con la presencia de 28 seccionales de todo el país.

Entre los reclamos se suma la negociación salarial, el reclamo ante la no aplicación de la vigente ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto del año próximo.

La Universidad Tecnológica Nacional, en pie de lucha

“Estas políticas de desmantelamiento del Gobierno causan un daño muy difícil de reparar”, afirmó el secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, que habló de un “éxodo docente”.

De esta manera, los docentes universitarios lanzan un paro de 96 horas en coincidencia con los no docentes, por lo que no habrá clases presenciales ni virtuales en las 30 facultades regionales que posee la UTN, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche.

“Si hay algo que quedó claro en todas las marchas federales es el vínculo entre el pueblo argentino y la universidad pública”, dijo Mozzi, y señaló que “la ciudadanía está dispuesta a defender las universidades nacionales”.

Reclamo ante el Papa

El reclamo de las universidades públicas argentinas por el financiamiento llegó hasta el Vaticano. Durante una audiencia general, el papa León XIV recibió de manos de Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una carta en la que las autoridades académicas denuncian el deterioro presupuestario del sistema, cuestionan al gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre las consecuencias institucionales de desoír las decisiones del Congreso y de la Justicia.

LA NACION accedió al documento completo, de tres páginas, que fue entregado al Pontífice antes de su anunciada visita a la Argentina.

En el texto, firmado por Bartolacci en representación del CIN, las autoridades sostienen que la situación actual compromete no solamente el funcionamiento de las casas de estudio, sino también la investigación científica, las posibilidades de formación de miles de jóvenes y el respeto por las instituciones democráticas. La presentación combina un diagnóstico de la crisis con una reivindicación del papel histórico de la educación superior y una expectativa sobre la contribución que podría tener la palabra del Papa para promover el diálogo.