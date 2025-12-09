Los docentes de las escuelas porteñas deberán usar huella digital para marcar presentismo

El Gobierno porteño oficializó este martes el control del presentismo de los docentes en todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Así lo dicta una resolución firmada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que se aplicará a partir del comienzo de clases del año 2026. El presentismo se controlará mediante la huella digital que registrará el ingreso y egreso del docente en establecimientos educativos estatales.

Según pudo saber LA NACION, la administración porteña creó el Registro Digital de Asistencia en el que los docentes deberán efectuar un enrolamiento biométrico antes del 22 de diciembre.

“En busca de digitalizar todos los procesos administrativos escolares, este será el único mecanismo válido para registrar a diario el ingreso y egreso del personal docente y no docente en los establecimientos educativos estatales porteños, donde ya se encuentran instalados los dispositivos homologados”, indicaron fuentes del Gobierno de la Ciudad.

En tanto, aclararon que en una próxima etapa se sumarán las escuelas públicas de gestión privada que reciban aportes del Estado.

Actualmente, el 99% de los establecimientos educativos de nivel inicial, primaria y secundaria de la Ciudad ya cuenta con el dispositivo para registrar diariamente el ingreso y egreso del personal, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación de la Ciudad.

Para completar y facilitar el trámite de enrolamiento, se instalarán postas de atención que estarán habilitadas hasta el 22 de diciembre. El 50% de los docentes, es decir, más de 28.000, ya se encuentra registrado, mientras que otros 15.000 usan los dispositivos en instancia de prueba.

Entre los beneficios de la medida, según detallaron desde el Gobierno porteño, se destacan:

Modernización administrativa: sustitución progresiva de registros en papel por un sistema digital estandarizado.

Trazabilidad y transparencia: registros en tiempo real que facilitan auditorías y control de presentismo.

Eficiencia en liquidaciones: datos integrados al sistema de liquidación de haberes para aplicar altas y bajas con mayor precisión.

Homologación técnica: sólo se usarán dispositivos y sistemas certificados por la Subsecretaría competente.

Protocolo ante contingencias: procedimiento formal para notificar y resolver contingencias, con posibilidad de investigación si se detecta daño intencional.

Plazo y apoyo para enrolamiento: postas y turnos autogestionados para completar el registro biométrico antes de la fecha límite.

Por su parte, Jorge Macri, destacó en su cuenta de X la nueva medida: “Dejamos atrás el libro de firmas en papel y pasamos a un sistema ágil, transparente y unificado. Esto forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y tiene un objetivo concreto: modernizar la escuela, simplificar tareas administrativas y que los docentes puedan dedicar más tiempo a lo importante: que los chicos aprendan más y mejor”.

Digitalizamos el presentismo docente en todas las escuelas de la Ciudad.



“La implementación de la huella digital es parte de nuestro plan estratégico que busca digitalizar todos los procesos administrativos escolares para que aumente el tiempo de enseñanza y aprendizaje y disminuya la carga burocrática que genera la administración en papel”, sostuvo la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

En la resolución se establece un protocolo en el caso de que los dispositivos no funcionen, a través del cual las autoridades de cada establecimiento deberán notificar a la Dirección General de Planificación y Control Operativo.

Por otro lado, el Gobierno porteño estableció que el nuevo registro también tendrá impacto en la liquidación de haberes, ya que se incorporarán pautas para la liquidación del adicional salarial docente y del adicional por asistencia.