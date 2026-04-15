Los denunciaron porque se fueron sin pagar de una parrilla pero volvieron y hasta dejaron propina tras hacerse virales

Una pareja abandonó una parilla en Rosario sin pagar la cuenta y luego, tras ser escrachada, volvió y hasta dejó propina.

Los escracharon porque se fueron sin pagar de una parrilla pero volvieron y hasta dejaron propina

El hecho ocurrió en la parrilla La Cambicha, ubicada en la calle Gutenberg al 900. El matrimonio fue grabado el viernes por la noche huyendo del restaurante sin pagar la cuenta ni mirar atrás. Su conducta rápidamente se viralizó en redes.

El hecho ocurrió en el patio exterior del restaurante La Cambicha en Rosario

Según muestran las imágenes, la pareja ocupaba una de las mesas exteriores. El hombre se levantó primero; vestía bermudas y llevaba un buzo rojo anudado al cuello. Atravesó el salón interno llegó a la vereda y cerró la puerta principal antes de esfumarse.

Minutos después, la mujer completó la maniobra siguiendo sus pasos. Sin embargo, ella se tomó un momento para hablar con una una de las mozas y se sirvió un último trago de soda antes de salir.

Lo que no sabían era que su acción estaba siendo grabada por las cámaras del lugar, que lograron capturar incluso sus caras y la patente de su auto. Luego de su huida, el local publicó las filmaciones del caso de “pagadiós” en sus redes.

El local publicó las filmaciones del caso de “paga dios” en sus redes tras ser saldada la cuenta las eliminó

Tras el escrache, la abogada de la pareja acudió el lunes a La Cambicha, pagó los $72.000 que adeudaban y dejó una propina de $10.000, según consignó el diario local El Capital.

“En el día de ayer se presentó una abogada en representación de ellos para abonar la cuenta que no se había abonado”, afirmaron desde la parrilla La Cambicha en conversación con el medio citado.

Y agregaron: “También algo para destacar: le dejaron propina a la moza que los había atendido, y además de pagar la cuenta, nos hicieron llegar un pedido de disculpas”.

Una vez que la pareja pagó lo que debía, la parrilla decidió borrar el video del escrache.