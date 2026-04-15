Rescataron a una mujer de 86 años que cayó a un pozo de cuatro metros en el patio de su casa en Rosario

Una mujer de 86 años fue rescatada tras caer en un pozo de aproximadamente cuatro metros de profundidad en el patio de su casa en el barrio rosarino de Ludueña.

El hecho, que movilizó a los Bomberos Zapadores y a la Policía de Santa Fe, requirió un complejo sistema de cuerdas y poleas para extraer a la adulta mayor, quien tras ser estabilizada fue derivada de urgencia al hospital.

El operativo de rescate duró alrededor de una hora de trabajo

Según informaron los medios locales La Capital y Cadena3, la víctima se encontraba atrapada sin poder salir por sus propios medios. Tras el alerta de un vecino, las autoridades arribaron al domicilio y desplegaron un operativo de rescate.

Mientras un bombero descendía con un sistema de cuerdas para asistir a la víctima, otro equipo montaba un mecanismo de izado para elevarla de forma segura.

Finalmente, personal del SIES se encargó de asistir y la trasladó al Policlínico PAMI II para su evaluación y seguimiento.

Caso similar en Córdoba

Dos semanas atrás en la capital cordobesa ocurrió un hecho similar. Una mujer de 85 años fue rescatada tras caer a un pozo ciego de aproximadamente ocho metros de profundidad en su vivienda.

El hecho sucedió en la José Clemente Lascano al 1000, en barrio Parque Vélez Sarsfield, donde intervino personal de la Policía de Córdoba junto a efectivos de la Dirección Bomberos.

Para ejecutar el rescate, los bomberos utilizaron un sistema de ventaja mecánica similar combinada. La víctima pudo ser rescatada de manera manera segura tras permanecer atrapada a varios metros de profundidad.

La mujer luego fue asistida por un servicio de emergencias y posteriormente trasladada al Sanatorio de la Cañada, donde fue diagnosticada con politraumatismos.