¿Cuántas veces respondiste “estoy bien” cuando por dentro sientes que ya no puedes más? No sos el único, miles de personas pasan por ello. Si bien lo recomendable es “expulsar” todo lo negativo del interior, la mayoría prefiere mostrar una buena faceta para evitar preguntas. En ese sentido, la psicología tiene una perspectiva al respecto que me gustaría compartirla en esta nota.

Gran parte de las personas prefieren esconder su dolor para no causar preocupación o molestia ante los demás. Es así que intenta mostrar una sonrisa o dice la clásica frase “estoy bien”.

En ese sentido, los expertos en salud mental aconsejan liberar toda esa carga negativa de algún modo, ya sea llorando o contándole a alguien. El propósito es sentir alivio y que el estado emocional se regularice.

Estas personas aparentan estar bien, aunque por dentro cargan sentimientos negativos

Qué dice la psicología de quienes dicen “estoy bien” a pesar de pasar un mal momento

En una conversación con el portal CuerpoMente, la psicóloga Olga Albaladejo explica que esta respuesta esconde algo más profundo. Se trata de una necesidad de la persona en sentirse escuchada, pero presenta temor de ser criticada o rechazada.

“Desde mi punto de vista, detrás puede haber una pregunta silenciosa: ¿Puedo contar lo que me pase sin sentirme juzgada, preocupar a alguien o tener que justificarme?“, complementó.

Entonces, puede evidenciarse que la persona que acostumbra habitualmente a responder “estoy bien” intenta proteger su privacidad y cuidar su autoestima de posibles malos comentarios.

Las personas con esta actitud intentan cuidar su autoestima de malos comentarios

Si bien puede parecer un método de fortalecimiento anímico, distintas investigaciones psicológicos coinciden que la decisión de reprimir emociones tiene consecuencias a mediano plazo; es más, dan paso a presentar síntomas de ansiedad y depresión.

Con lo señalado, es importante liberar esa carga emocional negativa para permitir que nuestra salud mental se mantenga estable. Eso no significa que cuentes tus problemas a todos; prioriza tu círculo más cercano.