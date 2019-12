Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2019 • 16:35

Sin dudas uno de los tuits que más conmoción causó en el año fue el anuncio de que Cristina Fernández de Kirchner se postularía como vicepresidenta en las elecciones primarias. En mayo pasado y a través de un video de 13 minutos, dijo: "Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos". Su tuit tuvo entonces más de 40 mil "me gusta".

Unos pocos meses después, y en lo que fue tomado en las redes como un acto fallido, se refirió a lo difícil que es ser presidenta. Le llovieron críticas.

La salida de Evo Morales

En noviembre pasado, Latinoamérica y el resto del mundo miraron con atención la cuenta de Twitter de @Evoespueblo, a través de la cual denunció presiones de las fuerzas armadas y su renuncia a la presidencia de Bolivia. En nuestro país las redes sociales fueron escenario de enormes debates acerca de si se trató de un golpe de Estado o no.

Aún como candidato a presidente, Alberto Fernández fue categórico al denunciar un golpe. En cambio, Jorge Faurie, canciller de Mauricio Macri, consideró que no había elementos suficientes para llamarlo así.

Caricias significativas desde Hurlingham

Fue una de las perlitas de Twitter durante la campaña presidencial. En agosto pasado, el equipo de comunicación de Mauricio Macri quedó envuelto en una polémica por la aparición de extraños mensajes de apoyo de usuarios que decían votarlo.

Desde cuentas apócrifas y automáticas (denominadas bots en el mundo digital) se dispararon tuits con errores ortográficos, frases escritas en inglés o mal traducidas al castellano que utilizaban el hashtag #YoVotoMM. Estos fueron trending topic y comidilla de la oposición. Por su parte, el oficialismo salió a despegarse rápidamente. "No los publicamos nosotros y no sabemos quién fue. Pero seguro fue alguien a quien le molesta el apoyo genuino de los argentinos a Mauricio", remarcaron desde el equipo de Macri.

Trump contra Greta Thunberg: "Andá al cine con un amigo, relajate"

Acaso el rey de la polémica no defraudó al criticar a la activista ambiental sueca de 16 años Greta Thunberg. El motivo: haber sido elegida como "Persona del año" por la revista Time. El presidente de Estados Unidos decidió entonces hablar sobre el tema pero no para felicitarla. En su cuenta de Twitter el republicano dijo: "¡Greta debe trabajar en su problema con la ira y luego ir al cine a ver una buena película antigua con un amigo! ¡Relajate Greta, relajate!".

La adolescente contestó con gracia y a su manera: entonces modificó su biografía de Twitter para describirse como "una adolescente que trabaja en su problema de manejo de la ira. Actualmente relajándose y mirando una buena película antigua con un amigo".

Esteban Lamothe y su parecido con Wado de Pedro

"Gracias por los mensajes, voy a darlo todo!", escribió el actor Esteban Lamothe en una publicación al día siguiente de la asunción de Alberto Fernandez. La foto que acompañaba el mensaje era de "Wado" de Pedro, actual Ministro de Interior. El parecido físico entre ambos dio lugar a un ida y vuelta de humorada.

¿La repartidora de Pedidos Ya que trabaja con su beba?

En octubre, una foto de una mujer vestida con el uniforme de una empresa de repartos generó polémica en Twitter. En una mochila porta bebé llevaba a una niña y en la mano tenía su bicicleta. Muchos dirigentes políticos salieron a denunciar precarización laboral en el gobierno de Macri. La mujer luego fue contactada y contó que estaba llevando a su hija a la guardería antes de empezar a trabajar. Pero la polémica quedó instalada.

El hilo del año

La convocatoria fue sencilla, una usuaria de Twitter compartió una foto un tanto ridícula de su fiesta de 15 e instó a otras chicas a hacer lo mismo. "Yo acá dejo una acariciando un arbusto", comenzó. Con el correr de las horas comenzaron a sumarse a la propuesta fotos de quinceañeras con vestidos que se prenden fuego, que caen por el aire sobre la mesa dulce o usan vestidos temáticos de Boca Juniors.

"Estuve media hora en la reunión de otro curso"

"Padres del año", twitteó una madre junto a la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con su esposo. "Manu es de 2do B, ¿no?", pregunta ella. "Sí", le responde él, a lo que ella agrega 50 minutos más tarde: "Era 2do A. Estuve media hora en la reunión de otro curso". Las equivocaciones de los padres dieron lugar a un divertido hilo.

"Me dijeron que iba a ser un caniche" y otras cosas que salieron mal

Un perro raza "boxer" con patas cortísimas, un shar pei con apenas algunas arrugas en el cuello y un pitbull que, según el mismísimo Pablo Lescano parece un conejo. A todos ellos les "metieron el perro".

Los peores árboles de Navidad

Hay consorcios mejores y peores y encargados de edificio con más ojo -o presupuesto- para la decoración. Un hilo de twitter recopila algunos de los árboles de Navidad más tristes.

Culebrón por un casamiento que se canceló el día anterior

"En mi grupo de amigas se están viviendo momentos de tensión", twitteó @Pepepilla. En una desopilante recopilación, recreó el minuto a minuto del casamiento de su amiga, que entre sospechas de indifelidad -mutuas- suspendió la unión civil el día anterior a la fecha estimada. Entre llantos, reproches, discusiones y deseos de venganza, los invitados más cercanos a la novia en desgracia concurrieron al almuerzo, que se celebró igual.

"Oso, la c... de tu madre": la tarea escolar de una niña que se hizo viral

A una niña de seis años le pidieron que dibujara "una noticia" de su fin de semana. Con total sinceridad contó como intentó amaestrar al perro de su prima. El problema fue la literalidad del diálogo.

Su madre, periodista, compartió la divertida imagen comentando que su hija hacía "periodismo del bueno", con una cita directa sin editar. Nunca pensó que tendría tanta repercusión. A su hija le pidió que borrara la mala palabra del cuaderno. La respuesta de la niña: "No; es la verdad", se defendió.

"Si sos Juan, no me va a alcanzar la vida para agradecerte": historias de superhéroes anónimos

Natalia, madre de un niño que tuvo un brote de convulsiones, tuiteó para agradecerle a un Juan anónimo que la ayudó a transportar a su hijo al hospital. "Si sos JUAN, el pibe que me vio en Crisólogo Larralde casi Balbín, con el pibe convulsionando y a los gritos porque nadie paraba a ayudarme, te metiste en la camioneta y me trajiste volando al CEMIC, no me va a alcanzar la vida para agradecerte de nuevo", comentó. No sólo logró ubicarlo y agradecerle nuevamente, sino que a raíz de su tuit surgieron decenas de historias de gente a la que un desconocido le salvó la vida. Cuando los superhéroes son anónimos.

Cosas que pasan en la guardia de un hospital público

Una médica con alma de escritora narra lo tierno y lo desolador de trabajar en la guardia de un hospital público. Tiene un usuario anónimo en Twitter desde el que publica hilos espectaculares. que cuentan las más diversas historias de todo lo que puede suceder en 24 horas. Desde pacientes que se automedican, mienten alevosamente, son violentos o regalan chocolates hasta enfermeros amorosos o que roban morfina, borrachos reincidentes, médicos que han perdido la vocación de servicio y un universo de personajes que muestran los más variados costados humanos. Son hilos que simplemente no pueden dejar de leerse por la mitad.

Porque no hay como el amor de una abuela

Rocío Valle es una joven argentina que vive en Nueva Zelanda y decidió viajar a su ciudad sin avisarle a su familia. La reacción de su abuela al descubrir la sorpresa se hizo viral.

"Cómo le cuento a mis papás que me llevé cuatro materias''

Un joven rosarino se llevó cuatro materias a febrero y armó un desopilante video para contárselo a sus padres. El video comienza presentando datos alarmantes sobre el número de jóvenes que consumen alcohol y drogas e incluso delinquen en nuestro país. "Así que espero que no se enojen cuando se enteren que me llevo cuatro a febrero", dice a continuación. Según trascendió, los padres se rieron con el video pero no bastó para calmar su enojo.