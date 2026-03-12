El llamativo “error” de Google Maps en Bahía Blanca: un monumento a Raúl Alfonsín aparecía con el nombre de Saddam Hussein

Un monumento dedicado a Raúl Alfonsín en Bahía Blanca, ciudad de la provincia de Buenos Aires, llamó la atención por aparecer identificado en Google Maps como “Monumento a Saddam Hussein”. La situación se dio a horas de una nueva conmemoración del nacimiento del emblemático dirigente del radicalismo.

La referencia errónea corresponde a la obra ubicada en Bahía Blanca, en la rotonda de las avenidas Cabrera y Fruet. La situación fue difundida por el medio local La Nueva, que señaló que un usuario de la red social X advirtió la confusión al buscar el punto en el servicio de mapas de Google. El mensaje mostraba que la escultura dedicada al expresidente argentino figuraba con el nombre del exmandatario iraquí.

Resulta que en Bahía Blanca, hicieron un monumento al gran Raúl Alfonsin. El problema?

Que Google Maps no lo identifica bien. 🤣…@BizaRraff @UCRNacional pic.twitter.com/Wsu9ljIPyI — Lichi (@cuervodebahia) March 10, 2026

“Resulta que en Bahía Blanca, hicieron un monumento al gran Raúl Alfonsín. ¿El problema? Que Google Maps no lo identifica bien”, escribió el usuario, a la vez que arrobó a la cuenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical para dar aviso de la situación.

Tras la publicación, dirigentes del radicalismo iniciaron gestiones para corregir el error. Juan Cruz Lissarrague, convencional de la UCR bonaerense, respondió al hilo y difundió una captura de pantalla con el pedido de modificación presentado ante Google para cambiar la denominación del sitio.

Según detalló La Nueva, el monumento fue inaugurado en 2023 por el Comité Radical de Bahía Blanca para recordar al exjefe de Estado a 14 años de su fallecimiento. La escultura se instaló en la rotonda formada por la avenida Cabrera y la avenida que llevaba el nombre de Alfonsín, actualmente llamada Fruet.

Como también indicó el medio local, en el acto de inauguración del monumento, participaron diferentes dirigentes radicales y referentes políticos locales, entre ellos el propio Lissarrague.

Tras el reclamo realizado para corregir la denominación, el marcador en Google Maps ya volvió a figurar como “Monumento Dr. Raul Ricardo Alfonsín”.