Gabriel Rolón, psicólogo: “El recuerdo es un lugar muy particular y enigmático, porque es donde guardados las cosas que hemos perdido para que no se las lleve la muerte para siempre”

El reconocido psicoanalista Gabriel Rolón, en una entrevista con LN+, profundizó en los mitos contemporáneos sobre la plenitud personal y los desafíos de habitar el tiempo actual en una cultura que prioriza resultados inmediatos, pero también hizo hincapié en la importancia de los recuerdos.

En este sentido explicó: “Siempre habrá una herida, una ausencia que se siente a tu lado y que desde algún lugar te emociona con un recuerdo pero como el dolor es más fuerte que la felicidad el recuerdo de un momento feliz es un poco doloroso”. El especialista remarco que el recuerdo de una ausencia por ejemplo, marca una falta, por lo tanto: “Hay que ser muy valiente y muy inteligente para construir ese mundo, que abraza una felicidad imperfecta”.

En relación a los recuerdos el especialista remarcó: “El recuerdo es un lugar muy particular y enigmático, porque es el lugar donde guardamos las cosas que hemos perdido para que no se las lleve la muerte para siempre. Y entonces ese lugar es un lugar atesorado".

En este contexto, advirtió que la sociedad suele caer en la trampa de buscar soluciones mágicas o inmediatas, cuando la realidad requiere de un trabajo consciente y valiente. “Ser feliz implica una responsabilidad muy grande”, afirmó el autor, subrayando que es necesario despojar al término de expectativas inalcanzables. Es por ello que se cuestionó: “¿Cómo construyo en mí que soy mortal, que soy consciente de mi finitud, que tengo la memoria de las heridas y las faltas que ya me habitan?”.

En su libro La felicidad, el analista acuña un neologismo para definir el estado real al que puede aspirar un ser humano. El término “faltacidad” describe una felicidad que es capaz de abrazar todas las faltas, las ausencias, los dolores y las heridas del sujeto. “No existe la felicidad. Existe la faltacidad, que es una felicidad que es capaz de abrazar todas mis faltas, mis ausencias, mis dolores y mis heridas”, explicó.

Para el autor, el bienestar se encuentra en un punto específico de la temporalidad: “La felicidad es en la eternidad del aquí y ahora”, y advirtió que este estado en el pasado o en un futuro incierto anula el sentido de la existencia presente: “Hay que construir felicidad en el presente”. Asimismo subrayó: “La felicidad es imperfecta”.

La frase con la que Aristóteles reveló el secreto de la felicidad Freepik

El amor como renuncia al poder sobre el otro

El analista define al amor como una herramienta fundamental frente a la angustia existencial. Lo describe como un invento humano para engañar a la muerte por un momento. “El amor es ese invento maravilloso de los hombres para intentar engañar a la muerte por un rato” sostuvo. El autor destaca la utilidad del afecto: “El amor sirve para que la soledad duela un poco menos, para que la tristeza sea un poco menos perturbadora”.

No obstante, el vínculo afectivo también conlleva riesgos significativos para la integridad del sujeto: “Amar a alguien es otorgarle un poder sobre vos”, advirtió el especialista y subrayó que un amor sano es aquel donde la persona renuncia voluntariamente a usar ese poder para dañar a su pareja durante una discusión o conflicto. “La persona que te ama con sanidad es la que renuncia a usar ese poder. Nunca usa el poder que tiene sobre vos para dañarte, para ganar una discusión porque siente enojo”.



