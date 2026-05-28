Día de la Maestra Jardinera: 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día de la Maestra Jardinera se conmemora cada 28 de mayo en la Argentina, en recuerdo al fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza, quien es considerada como la Maestra de la Patria. La jornada se encuentra orientada a honrar a todas las personas que se dedican a enseñar a los más pequeños durante los primeros años de su vida.

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Maestra Jardinera?

Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles, en La Rioja. Enfrentó diferente adversidades a temprana edad, al perder a sus padres con tan solo 10 años. De esta manera, debió mudarse a San Juan junto a sus hermanos y tías. Al concluir con su formación primaria, volvió a su ciudad de origen para realizar la carrera de magisterio. Al poco tiempo, se mudó a Paraná, Entre Ríos, donde continuó su formación de maestra. Allí conoció a Sara Eccleston, una docente estadounidense que se convirtió en una figura importante para la educación argentina.

Rosario Vera Peñaloza, la "maestra de la patria" que educó desde su Rioja natal hacia todo el país ARCHIVO GRAL.DE LA NACION

Luego de terminar sus estudios, fundó el jardín de infantes anexo de la Escuela Normal de La Rioja, en Atiles. La institución contó con un modelo de enseñanza que inspiró a otros organismos y fue replicado en otras sedes de Buenos Aires, Córdoba y Paraná. Durante su carrera, fundó decenas de jardines de infantes y viajó por el país para ampliar sus conocimientos en pedagogía. Rosario Vera Peñaloza falleció el 28 de mayo de 1950 por lo que cada año se recuerda esta fecha en su honor.

Frases para enviar por WhatsApp en el Día de la Maestra Jardinera

Feliz Día de la Maestra Jardinera para quienes enseñan con paciencia, ternura y enorme dedicación cotidiana.

Las maestras jardineras son figuras fundamentales en la infancia, porque acompañan los primeros aprendizajes con sensibilidad, creatividad y una enorme vocación por educar desde el afecto.

Una maestra jardinera es quien transforma pequeños momentos diarios en experiencias llenas de descubrimiento y aprendizaje.

Qué frases enviar a las maestras jardineras

En este día celebramos a quienes dejan huellas imborrables en los primeros años de vida.

Deseamos a todas las maestras jardineras una jornada llena de reconocimiento, cariño y gratitud por su inmenso trabajo.

El trabajo de las maestras jardineras requiere paciencia, compromiso y la capacidad de acompañar cada etapa infantil con atención y cariño genuino.

Este día es para celebrar el amor con el que enseñan cada día.

Lo mejor de las maestras jardineras es su capacidad para enseñar desde el juego y la ternura.

Este día es la oportunidad para agradecer a quienes acompañan la infancia con dedicación y alegría constante.

El significado de las maestras jardineras en la infancia se refleja en cada recuerdo feliz construido dentro del aula.

Feliz Día de la Maestra Jardinera para quienes convierten cada aprendizaje en una experiencia inolvidable.

Cada 28 de mayo se celebra el Día de la Maestra Jardinera Freepik