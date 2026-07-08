Por qué en la Argentina se festeja el Día de la Independencia cada 9 de julio

El Día de la Independencia de la Argentina se conmemora cada 9 de julio, en recuerdo de la jornada en la que se llevó a cabo la firma del Acta de Independencia, un día como hoy en 1816, en el marco del Congreso de San Miguel de Tucumán. Se trata de una de las fechas más importantes de la historia nacional, que honra el hito que rompió de manera oficial los lazos con la corona española en búsqueda de un gobierno autónomo.

El Acta de la Independencia se firmó en el Congreso de Tucumán Sofía López Mañán

De acuerdo al calendario oficial de feriados de la Jefatura de Gabinete, este día es un feriado nacional inamovible. Al tratarse de una fecha no trasladable, se respeta su celebración original. Este 2026, el día cae jueves por lo que se adiciona un día no laborable puente el viernes 10, lo que da lugar a un fin de semana largo.

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Independencia?

Luego de la Revolución de Mayo, Fernando VII volvió a ejercer su rol de Rey en España con deseos de expandir su dominio y recuperar poder en el continente americano. Esto generó preocupación en las Provincias Unidas del Río de la Plata, por lo que el 24 de marzo de 1816 se llevaron a cabo diferentes sesiones en Tucumán para luchar por la autonomía nacional.

Las reuniones se llevaron a cabo en una propiedad perteneciente a Francisca Bazán anteriormente, conocida como Casa de Tucumán. Fueron 33 los diputados presentes que redactaron una Declaración de Independencia en la que definieron la visión y objetivos de una nueva nación.

El 9 de Julio de 1816 se firmó el Acta de la Independencia que declaraba: “Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud-América, reunidos en congreso general, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos”.

¿Quiénes firmaron el Acta de la Independencia?

El documento fue elaborado bajo la presidencia de Francisco Narciso de Laprida, abogado y político. Mariano Boedo, diputado por la provincia de Salta, fue el vicepresidente, y José Mariano Serrano y Juan José Paso ocuparon los cargos de secretarios. Dentro de los firmantes se encuentran:

Dr. Antonio Sáenz, Dr. José Darragueira, Fray Cayetano José Rodríguez, Dr. Pedro Medrano, Dr. Esteban Agustín Gascón, Dr. Tomás Manuel de Anchorena por Buenos Aires.

Dr. Manuel Antonio Acevedo, y el Dr. José Eusebio Colombres por Catamarca.

Dr. Mariano Sánchez de Loria, y Dr. José Severo Malabia por Charcas.

Dr. José Andrés Pacheco de Melo por Chichas.

Eduardo Pérez Bulnes, José Antonio Cabrera, y el Lic. Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera por Córdoba.

Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante por Jujuy.

Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros por La Rioja.

Tomás Godoy Cruz, y el Dr. Juan Agustín Maza por Mendoza.

Pedro Ignacio Rivera por Mizque.

Dr. José Ignacio de Gorriti por Salta.

Fray Justo Santa María de Oro por San Juan.

Pedro Francisco de Uriarte y Pedro León Gallo por Santiago del Estero.

Dr. Pedro Miguel Aráoz, y el Dr. José Ignacio Thames por Tucumán.

Copia del acta de la Independencia argentina Prensa Aduana

La copia original del Acta de Independencia fue conservada en el libro de Actas de Sesiones Públicas hasta que se extravió en 1820. Sin embargo, José María Serrano había ordenado previamente que se realizaran 1000 copias de este documento. De esta manera, se puede conocer uno de sus ejemplares en el Archivo General de la Nación Argentina. Actualmente, la Casa Histórica de la Independencia se puede visitar en San Miguel de Tucumán.