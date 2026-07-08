Casi la mitad de los estudiantes que usan IA no detectan cuándo la información es incorrecta

Un relevamiento analizó cómo están usando los estudiantes la inteligencia artificial, de qué forma la están incorporando a las tareas escolares, cuál es el grado de confianza que depositan en ella y cuánto verifican las respuestas que le dan los modelos. Entre los resultados preocupantes que encontraron destaca el hecho de que la IA está ampliamente extendida, pero casi la mitad de los estudiantes no pueden reconocer cuándo la información que reciben es incorrecta.

Los datos provienen del informe “Uso de IA generativa y desinformación en el ámbito escolar”, elaborado por el Centro de Estudios en Ciber entornos y Sociedad Digital de BTR Consulting. En un contexto en el que las herramientas de IA pasaron a formar parte del día a día de los estudiantes, el estudio confirma esto y apunta que el 35% las utiliza con frecuencia para hacer tareas y otro 43% lo hace de manera ocasional.

Entre los datos que preocupan, figura que el 49% de los encuestados considera que los estudiantes no pueden identificar cuándo una respuesta de la inteligencia artificial contiene errores, mientras que el 40% cree que solo lo logran en algunas ocasiones.

Casi la mitad de los estudiantes no pueden reconocer cuándo la información que reciben de la IA es incorrecta Freepik

“La inteligencia artificial llegó para quedarse y puede convertirse en una gran aliada del aprendizaje. El desafío es enseñar a usarla con criterio, entendiendo que ninguna respuesta debería aceptarse sin ser contrastada con otras fuentes”, señaló Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting.

Algunas inquietudes

Una de las respuestas que más impacto causó es que apenas el 13% de los encuestados dice utilizar la IA para comprender mejor un tema. El 32% las emplea para resolver tareas más rápido, el 23% para buscar información y el 17% para copiar respuestas directamente. Esto habla de que se encuentra muy extendido su uso para completar consignas, pero no para profundizar en contenidos.

Uno de los desafíos que plantea es que el 60% de los encuestados considera que la información generada por la IA es bastante o muy confiable. Como consecuencia de eso, el 21% respondió que los menores nunca verifica las respuestas, el 45% lo hace solo algunas veces y solo el 11% las revisa siempre antes de utilizarlas.

“El problema no es que la inteligencia artificial pueda equivocarse. El verdadero riesgo aparece cuando esas respuestas se toman como ciertas sin cuestionarlas ni verificarlas”, agregó Zurdo.

Los adultos manifiestan que les gustaría contar con más herramientas para acompañar el uso de inteligencia artificial en la escuela Shutterstock - Shutterstock

Pedido de ayuda

La encuesta reveló una necesidad latente de acompañamiento. El 68% de los adultos consultados asegura que le gustaría contar con más herramientas para acompañar el uso de inteligencia artificial en la escuela.

Al mismo tiempo, existe un interés por aprender a usarlas y sacar todo el provecho que pueden dar. En números, casi nueve de cada diez consideran que todavía falta orientación para aprovechar estas tecnologías de manera segura y responsable.

Entre los consejos que enumera el informe para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial, se encuentran: