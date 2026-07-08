La nueva carrera de la UBA que tiene solo 13 materias y rápida salida laboral: hasta cuándo hay tiempo de anotarse

Del 26 de junio al 13 de julio, las inscripciones del segundo cuatrimestre para cursar en la Universidad de Buenos Aires (UBA) están abiertas. En medio de la convocatoria, la emblemática casa de estudio sorprendió no solo con la incorporación de varias carreras, sino con algo habitual: la propuesta académica de solo 13 materias que tiene rápida salida laboral.

Del 26 de junio al 13 de julio, las inscripciones del segundo cuatrimestre para cursar en la Universidad de Buenos Aires (UBA) están abiertas UBA Prensa

Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, dictada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, una carrera corta y gratuita de dos años y medio (incluyendo el CBC), que combina programación, estadística e inteligencia artificial para recolectar, procesar y transformar grandes volúmenes de datos en información estratégica para la toma de decisiones.

¿Cuáles son las materias de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones?

Según informaron desde la Universidad de Buenos Aires, la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones incluye las siguientes materias:

Primer año

1er. Cuatrimestre

Análisis Matemático

Álgebra

Trabajo y Sociedad

2do. Cuatrimestre

Estadística

Fundamentos de Sistemas de Información Digitales

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Segundo año

3er. Cuatrimestre

Métodos Predictivos para la Gestión

Diseño y Gestión de Bases de Datos

Taller de Programación para el Análisis de Datos

4to. Cuatrimestre

Soluciones de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos

Técnicas de Gestión y Análisis de Datos No Estructurados

Técnicas de Inteligencia Artificial en Organizaciones

Tercer año

5to. Cuatrimestre

Prácticas Profesionalizantes

La propuesta académica integra talleres, ejercicios y proyectos prácticos que simulan los escenarios del entorno profesional actual. Debido a esto, la formación teórica se complementa con una sólida experiencia de aplicación práctica de las tecnologías contenidas en el plan de estudios.

¿Cómo es la modalidad de cursada?

La carrera tiene una modalidad de cursada híbrida, es decir, que algunas materias podrán cursarse online, mientras que otras de manera presencial. Tal como informó la Facultad de Ciencias Económicas, los estudiantes asistirán dos días por semana para el aprendizaje de materias prácticas y otros dos días lo harán desde un lugar con acceso a internet.

La carrera tiene una modalidad de cursada híbrida, es decir, que algunas materias podrán cursarse online, mientras que otras de manera virtual

¿Cómo es el cronograma de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones?

Una vez que el estudiante apruebe el CBC, se habilitarán los tres cuatrimestres de cursada. Al finalizar el primero, podrá cursar la materia Laboratorio, enfocada en aplicaciones prácticas y técnicas. Por último, en el tramo final del plan de estudios, se abre la posibilidad de realizar pasantías en organizaciones para acceder a una primera experiencia profesional.

¿Qué salida laboral tiene?

La creciente digitalización de las organizaciones impulsó una fuerte demanda de perfiles especializados en datos. Los egresados de esta tecnicatura pueden desempeñarse en áreas como:

Análisis de datos

Business Intelligence

Gestión de información

Transformación digital

Consultoría para empresas

Proyectos de inteligencia artificial aplicada a los negocios

¿Hasta cuándo hay tiempo de anotarse?

Para anotarse a la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones hay tiempo hasta el 13 de julio.

¿Dónde obtener más información?

Las personas interesadas pueden consultar el plan de estudios, los requisitos de ingreso y el proceso de inscripción en el sitio oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.