En Tandil, el nuevo modelo propone un mecanismo para determinar los distintos estadios de la situación epidemiológica en el distrito, a través de un sistema de semáforo

Darío Palavecino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 12:45

MAR DEL PLATA.- "Tuve una conversación no muy buena", admitió el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, sobre el áspero cruce telefónico de esta mañana con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, molesto porque el municipio anunció un esquema individual de fases de flexibilización del aislamiento distinto al que rige para el resto de la provincia.

No dio mayores detalles, aunque sí dio referencias de la dinámica de la breve y tensa charla. "Quedó trunca, Se cortó de un lado y del otro, no había intención de diálogo", describió el jefe comunal sobre una situación que espera que no derive en mezquindades del gobierno de Axel Kicillof para con los tandilenses. "Habrá momentos de mayor fricción o debates más intensos, pero acá no va a haber represalias, el gobierno provincial va a priorizar a Tandil y no a Lunghi", dijo esta mañana en conferencia de prensa.

También en contacto con los medios, Bianco dijo esta mañana desde La Plata que se sorprendió con el anuncio de Lunghi: "No sabía si estaba escuchando a un dirigente de Chechenia o Cataluña", dijo, y se preguntó si anticipaba "La república separatista de Tandil". Anticipó que su actitud puede tener consecuencias legales y le advirtió que si esa es su postura, que se independice "por completo y también deje de pedir recursos a la provincia".

El esquema que Tandil implementa a partir de hoy establece un "semáforo" con tres escenarios, en los que la autoridad municipal encuadrará la situación sanitaria y las actividades permitidas, tanto en lo comercial como recreativo. El más óptimo es de "Luz verde", equivalente a la Fase 5 actual. "Luz Amarilla", en el que Tandil comienza este recorrido, implica restricciones pero también más habilitaciones que las que la provincia reconoce para una Fase 4, en la que hoy también fue ubicado este distrito, según el Boletín Oficial bonaerense. Y "Luz roja" sería el más crítico, al que se llegaría cuando la capacidad de respuesta del sistema de salud se advierta en riesgo.

La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, fue la funcionaria provincial de más alto rango que hasta el momento salió al cruce de la decisión de Lunghi. "Ha sido inconsulta e irresponsable", afirmó en declaraciones a Radio Provincia. Y lo hizo responsable por un posible brote de nuevos casos de coronavirus.

Tandil tiene a la fecha 129 casos activos. Los últimos 21 corresponden al informe de este domingo, en tanto quedaban pendientes de estudio otras 131 muestras. Son números en alza, lenta pero sostenida durante la última semana para esta jurisdicción.

Lunghi aseguró que el sistema de "semáforo" busca un control más cercano de la dinámica del distrito para controlar la circulación del virus. Pero también un mayor margen al momento de intervenir sobre actividades, de tal manera de no restringirlas de manera abrupta, con suspensiones rígidas por rubro como las que propone el sistema provincial.

Una de las diferencias con respecto al sistema de fases es que, por ejemplo, en "Luz amarilla" la gastronomía no cierra sino que puede continuar en actividad con atención en salón. "Podrá funcionar con 25%de la clientela permitida" como capacidad máxima en ese salón, confirmó Lunghi. Y refirió a este ramo en particular sobre previsiones que existen para no pasar de manera directa de un escenario de "Luz verde" a "Luz roja", ya que se invierte en mercadería fresca que, sin servicio, iría a la basura.

El intendente aseguró que en esta historia no puede haber una lectura política y si bien reconoció el cruce con Bianco y se ocupó de citar las críticas que le hizo la ministra García, también dejó un mensaje en el que involucró al jefe de Estado, Alberto Fernández. "No puede haber una foto de un presidente con un sindicalista sin barbijo, hay que dar el ejemplo, hagamos las cosas bien", dijo en clara referencia a la fotografía del Presidente y Hugo Moyano, en la Quinta de Olivos, hace dos semanas.

Apeló en este mensaje al acompañamiento de la ciudadanía para que cumpla con los requerimientos de cuidado, en particular el distanciamiento social y el uso de barbijo.

En Tandil continúan en funcionamiento los gimnasios (que la provincia habilita solo en Fase 5), lo mismo que los natatorios, que volvieron a abrir sus puertas a partir de hoy con autorización municipal.

A favor de su postura el intendente destacó el acompañamiento de distintas instituciones que representan a actividades comerciales y avalaron esta modalidad. Durante la conferencia de prensa anticipó que otras 55 entidades adhirieron al "Semáforo" durante las últimas horas.