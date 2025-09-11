Maestría en Periodismo LN/UTDT 2025: se anunciaron los ganadores de las Becas Carlos Pagni

Esta semana se conocieron los resultados de la novena edición de las Becas Carlos Pagni, otorgadas todos los años a las dos mejores notas producidas por los estudiantes de la Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella.

Facundo Uberti y Luis Navarro Giner resultaron los ganadores según el veredicto de un jurado compuesto por Gail Scriven (prosecretaria general de Redacción de LA NACION), Carlos Pagni (columnista y conductor de LN+) y Carlos Reymundo Roberts (columnista de LA NACION y director adjunto de la Maestría).

Entre los cinco finalistas estuvieron también Carolina Bravo (“Entre carros, clausuras y escenas cotidianas, la feria sigue adelante”), Maximiliano Marqués (“El fulbito de los miércoles: Un rito semanal que une a muchachos +50, manteniendo viva la pasión y la amistad a través del tiempo”) y Renata Salem (“Sexualidad y vejez. Ellas después: la vida sin pudor”).

La crónica de Uberti, “Un día en la vida de un cuevero: el trabajo informal de llevar dinero ajeno”, es un relato colorido y trepidante de la nueva tribu urbana que, desde hace años, transita el microcentro porteño.

El trabajo de Navarro Giner, “El barrio ya no es barrio: cuando Airbnb reemplaza a los vecinos” devela las entrañas de este fenómeno y descubre cómo el alquiler temporario de viviendas a través de plataformas digitales está causando profundos cambios sociológicos.

El premio, que reconoce la calidad de los trabajos periodísticos, cubre también la matrícula completa de la Maestría durante la segunda mitad del año en el caso de ambos ganadores. Además, los textos elegidos serán publicados en las plataformas de LA NACION.

Este certamen enorgullece a la Universidad Di Tella y a LA NACION porque la alta calidad de todos los trabajos presentados testimonia un rico proceso de aprendizaje ya recorrido por los alumnos durante la primera mitad del programa . Si bien las crónicas son de producción original, muchas de ellas nacieron como tareas en las diversas materias de la Maestría.

Las Becas Carlos Pagni, cuya primera edición data de 2017, son posibles gracias al generoso y sostenido aporte de Andrew Cummins, fundador y CIO de Explorador Capital Management. El certamen fue creado en homenaje a su madre, Phyllis Blenkin Probst Cummins, quien pasó gran parte de sus últimos 28 años de vida en la Argentina. Andrew Cummins dispuso que la beca llevara el nombre de Carlos Pagni como sinónimo de periodismo de excelencia.