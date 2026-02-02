Reunión informativa de la Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella

El periodismo de siempre con las herramientas del futuro. Con esta frase, que condensa el espíritu de un programa que se renueva cada año, la Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella organiza una reunión informativa hoy, a las 18.30, y recibe inscripciones para su edición 2026, que se inicia en abril.

En este programa, los estudiantes se forman en la redacción, edición y publicación de contenidos en diferentes formatos y géneros. Con los más altos estándares de calidad y rigor, como es la tradición en LA NACION y la UTDT, los alumnos aprenden a producir piezas periodísticas para todas las plataformas de distribución y las redes sociales. José del Rio, secretario general de Redacción, tiene a su cargo la clase especial del ciclo lectivo, una inmersión en los nuevos desafíos de la profesión y su ejercicio cotidiano. La maestría es conducida por Camila Perochena (directora académica) y Carlos Reymundo Roberts (codirector y columnista de LA NACION) e integran el cuerpo docente Héctor Guyot (editor del suplemento Ideas), Graciela Guadalupe (prosecretaria de Redacción a cargo de Editoriales) y Gastón Roitberg (secretario de Redacción a cargo del proyecto Experiencia de Suscriptores).

Clases de la Maestría LN/UTDT en el Aula Redacción de la sede de LA NACION Fabian Marelli

Desde ese momento, con mayor énfasis en cada edición, el entrenamiento digital (texto, video, audio y foto) es uno de los pilares de la capacitación dentro de la Maestría. En sintonía con la demanda de las nuevas audiencias, las plataformas de LA NACION son una parte medular del programa de contenidos. El trabajo periodístico sobre dispositivos móviles, la relevancia de las redes sociales, las nuevas narrativas audiovisuales y la labor de redacción en tiempo real se combinan con clases especiales dictadas por expertos en la materia, tanto de la Redacción como del exterior.

Una de las clases prácticas del programa de estudios que reúne todos los años a 25 estudiantes provenientes de diferentes carreras

Hace ya 13 años, se incorporaron en el programa contenidos relacionados con las nuevas plataformas. El dictado de estas clases está a cargo de referentes de cada uno de los campos de producción y se integran módulos de práctica tanto en el aula como en la Redacción de Vicente López. Asimismo, hay módulos relacionados con inteligencia artificial (IA), producción audiovisual, narrativas interactivas, redes sociales, podcast y también con el periodismo de datos, una especialidad cuyas clases son dictadas por el multipremiado equipo de LA NACION Data.

En las clases digitales se trabaja para producir el contenido periodístico que alimenta una portada de lanacion.com

Aprender

En el Aula Redacción de LA NACION, guiados por periodistas de primer nivel en las distintas áreas de la profesión, los estudiantes adquieren de martes a jueves los conocimientos específicos del oficio periodístico. Aprenden a escribir y a investigar, a cubrir la actualidad, a narrar hechos y situaciones de distinta naturaleza, privilegiando el rigor y la buena escritura, a entrevistar en ruedas de prensa exclusivas para los estudiantes del programa. Todos los años hay además un taller intensivo de crónica. Completan la formación clases especiales de visitantes internacionales que ponen a nuestros alumnos en contacto con la actualidad de medios a la vanguardia del periodismo en otros lugares del mundo. En 2016 visitó la Maestría el periodista Emilio García-Ruiz, managing editor del Washington Post, en 2017 Diego Carvajal, vicepresidente de Producto Digital de Univisión, en 2018 Charo Henríquez, directora de nuevas plataformas de The New York Times, y en el último año repitió la visita García-Ruiz. En 2021, María Sánchez Díez, Editora Senior y responsable de Storytelling y Entrenamiento Digital de The New York Times dictó su clase especial vía Zoom. En 2022, volvió a estar presente Sánchez Díez, y luego se sumó Borja Echevarría, Director Adjunto de El País de España. Elisabetta Piqué, corresponsal de guerra de LA NACION también visitó el Aula para compartir con nuestros estudiantes sus experiencias en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En 2024 participó vía zoom el periodista argentino Pablo Mancini, director de estrategia digital de Amazon Web Services. Y también dictó una charla en el Campus Di Tella Martin Baron, el exdirector del Washington Post. El año pasado el invitado especial fue Claudio Cabrera, VP de Audiencias de The Athletic/NYTimes.

El periodista norteamericano Martin Baron -exdirector del Washington Post- dictó una clase especial en la Maestría LN/UTDT

Además, los reconocidos periodistas de LA NACION, Hugo Alconada Mon, Diego Cabot y otras grandes firmas de la Redacción forman parte del equipo docente.

Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, egresados de la Maestría y ganadores de numerosos premios por su trabajo en Los cuadernos de las coimas Fopea

En tanto, los viernes, en las aulas de la Universidad Di Tella, prestigiosos académicos ofrecen herramientas teóricas y analíticas en disciplinas como la ciencia política, la historia, la economía, las relaciones internacionales y la literatura, que enriquecen su comprensión y análisis de la realidad. Múltiples eventos de debate y discusión, visitas de diferentes personalidades así como también presentaciones de libros periodísticos importantes se realizan en la universidad, algunos de ellos en exclusiva para los estudiantes de la Maestría.

Una de las promociones de la Maestría en Periodismo, en la terraza de la Universidad Di Tella LA NACION

La clase del historiador económico Pablo Gerchunoff en la Universidad Torcuato Di Tella Di Tella - Archivo

Fiel a la premisa de aprender periodismo ejerciendo el periodismo, durante el último tramo del curso los estudiantes editan su propio periódico en los diferentes formatos posibles. Tras esa experiencia, se integran durante el verano a la Redacción de LA NACION, donde ejercen en las secciones los saberes y habilidades adquiridos durante un año de intenso trabajo. Una vez finalizada la Maestría, 14 estudiantes son seleccionados para una práctica rentada de seis meses.

Julieta Nassau, editora de la sección Mundo de LA NACION y docente de la Maestría Archivo

Los graduados de la edición 18ª de la Maestría en Periodismo Soledad Aznarez - LA NACION

Los estudiantes

Dirigida a estudiantes con título universitario en cualquier disciplina y a egresados de carreras terciarias, la Maestría ofrece un enfoque amplio, sólido y moderno. En la conformación de las camadas, se valora la diversidad. Si bien la mitad de los estudiantes tradicionalmente llega con formación en periodismo y comunicación, el resto suele provenir de otras carreras: abogados, economistas, contadores, ingenieros, diseñadores, programadores. Por otro lado, la Maestría se preocupa por atraer a los mejores talentos de todo el país de modo que todas las camadas de la Maestría tengan una fuerte impronta federal.

Muchos de los graduados son periodistas reconocidos de LA NACION y de otros medios del país y del exterior. Y muchos de ellos también se desempeñan en distintas organizaciones en el área de comunicación y prensa. Para Oliver Galak, graduado en 2003 y actual Director de Comunicaciones de la Embajada Británica, el programa lo “entrenó para trabajar a la par de redactores profesionales” a la vez que lo “expuso a profesores, entrevistados y compañeros que terminaron transformándose en contactos fundamentales”.

La camada 2018 de la Maestría en Periodismo LA NACION Universidad Torcuato Di Tella

La camada 2019 de la Maestría en Periodismo LA NACION Universidad Torcuato Di Tella

Los graduados 2023 y el equipo directivo de la Maestría en Periodismo LA NACION Universidad Torcuato Di Tella

Becas

Las siguientes empresas aportan a un fondo de becas destinado a los alumnos de la Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella: Pan American Energy (PAE), Explorador, La Anónima, Massalin Particulares, Techint y Quilmes.

Requisitos para la admisión

Los estudiantes deben bajar la solicitud del sitio de la Maestría, completarla y enviarla a masterperiodismo@lanacion.com.ar. Acceso directo a la solicitud.

Proceso de admisión

Los interesados en ingresar al programa deben rendir un examen con preguntas sobre cultura general y actualidad. Incluye también un ejercicio de comprensión de texto y otro de redacción libre sobre un tema asignado

Entrevistas

Quienes aprueban los exámenes tendrán una o más entrevistas con el Comité de Admisión que preseleccionará a candidatos para definir luego el grupo de 25 estudiantes que cursará la maestría de 2026.

Contacto

Quedan pocos días para inscribirse en la Maestría. Los interesados pueden comunicarse al mail masterperiodismo@lanacion.com.ar

Más fotos de la Maestría en Periodismo LN/UTDT

El equipo directivo de la Maestría en Periodismo LN/UTDT: Gastón Roitberg, Héctor Guyot, Camila Perochena, Carlos Reymundo Roberts y Graciela Guadalupe

Carlos Pagni en una clase especial de la cursada

Elisabetta Piqué, corresponsal de LA NACION en Roma, visitó la Maestría en 2022 después de cubrir la Guerra de Ucrania

Hugo Alconada Mon comparte su experiencia de periodista de investigación con los alumnos de la Maestría en Periodismo

Borja Echevarría, Director Adjunto de El País (España) en una clase especial por videoconferencia

Diego Cabot, periodista de investigación de LA NACION y docente de la Maestría

Parte del staff docente de la Maestría en el primer día de clases