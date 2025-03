Malestar dentro del sector turístico tras el anuncio de Sturzenegger sobre la desregulación en Parques Nacionales

Desde que el Gobierno hizo pública su intención de desregular la industria turística en los parques nacionales, algunos profesionales del sector mostraron su descontento con la medida. Este miércoles, tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, distintas organizaciones que nuclean a los guías de turismo provinciales comenzaron a organizar marchas y manifestaciones para expresar su rechazo a la decisión de la administración mileísta. Denuncian, entre otras cuestiones, “ un avance avasallante de actividades económicas en perjuicio de su patrimonio natural y cultural, su territorio y sus comunidades ”. En contraste, el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen, respaldó el mandato oficialista y, en diálogo con LA NACION, habló de “muy buenas repercusiones”.

Las asociaciones de las provincias en donde se encuentran algunos de los parques nacionales más visitados de la Argentina -como Chubut, Río Negro y Santa Cruz- convocaron a los profesionales del sector y vecinos a oponerse a la medida. En particular, la Asociación de Guías de Turismo de Santa Cruz -que trabaja, por ejemplo, en parques nacionales como el de Los Glaciares y el Perito Moreno- y el Colegio de Profesionales en Turismo de Río Negro (Parque Nacional Nahuel Huapi) citaron a una “Marcha Federal de Turismo” el próximo viernes 28 de marzo “a favor de la preservación, la conservación y la actividad turística”.

El Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en la provincia de Río Negro. Parques Nacionales de Argentina

El reclamo

Este miércoles, los guías agrupados en la provincia de Río Negro enviaron una carta dirigida al titular de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y al intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, en la que rechazaron la “inminente desregulación de actividades”, aseguraron que tiende a “promover una visión totalmente incompatible con los principios de creación propios de un área protegida” e incentiva “ un avance avasallante de actividades económicas en perjuicio de su patrimonio natural y cultural, su territorio y sus comunidades ”.

En el documento, al que tuvo acceso LA NACION, denunciaron que medida oficialista deja en “extrema vulnerabilidad” al principio de sostenibilidad de las áreas protegidas y apunta contra uno de los puntos principales de la resolución, que estableció la eliminación de la obligatoriedad de que las empresas tengan guías habilitados para realizar los recorridos. “Sin dudas desprofesionaliza y quita jerarquía a la actividad turística, permitiendo que personas sin formación académica y profesional específica, realice labores especializadas. Como consecuencia, las áreas protegidas y los destinos turísticos cercanos a ellos ofrecerán a sus visitantes servicios de baja calidad, afectando a turistas y residentes locales, generando una drástica reducción de visitantes, competencia desleal y pérdida de empleos”, expresaron en el escrito.

Días antes de la publicación en el Boletín Oficial también se habían sumado al repudio los trabajadores del Colegio de Profesionales del Turismo de la provincia de Buenos Aires y otras entidades turísticas del país, que expresaron su “profunda preocupación y alerta” ante los anuncios de Larsen en torno a la desregulación de la actividad.

Los guías turísticos son requeridos para las excursiones dentro del Glaciar Perito Moreno. Florian von der Fecht

“La complejidad del turismo supone una mirada que incorpora las regulaciones para una gestión integral y sostenible de la actividad”, remarcaron en un comunicado oficial y sumaron: “El turismo es esencial para potenciar el desarrollo argentino y poner en valor el conocimiento de profesionales formados en turismo, constituye una oportunidad para alcanzarlo. La profesionalización del sector es una política fundamental de nuestras organizaciones, comprometidas con la mejora del turismo en la Argentina”.

La respuesta de Parques Nacionales

Por su parte, desde la administración que se encarga del manejo de las áreas protegidas negaron estas acusaciones. “La nueva normativa no permite que las agencias de turismo contraten a quienes no son guías, sino que apunta a que puedan elegir ofrecer una excursión con o sin guía, siempre que no sea una actividad que implique un riesgo ”, explicó Larsen en diálogo con LA NACION.

Hasta ahora, la ley exigía que los guías estuvieran presentes en parques de difícil acceso que requirieran excursiones y demandaran cuidados complejos, mientras que, a partir de la nueva normativa, solo serán requeridos “en actividades de riesgo”, como rafting, trekking en montaña, entre otras. “También vamos a simplificar el tema de la habilitación de los guías, porque antes era examen anual presencial y ahora vamos a poner toda la información en el sitio web disponible para descargar en PDF, y va a haber exámenes de forma periódica en cada una de las intendencias de los parques”, detalló el funcionario.

BUROCRACIA 0 EN LOS PARQUES NACIONALES



Simplificamos la normativa para disminuir trámites burocráticos inútiles. Queremos nuevos prestadores turísticos que ofrezcan mejores servicios y prestaciones en los Parques Nacionales. Aspiramos a que cada vez más argentinos visiten… pic.twitter.com/bUWJ7ljyN8 — Cristian Larsen (@CristianGLarsen) March 26, 2025

A su vez, destacó que en los sectores vinculados al turismo tuvieron “muy buenas repercusiones” tras la reglamentación y que el objetivo es “atraer inversiones privadas para desarrollar el turismo de naturaleza en los Parques Nacionales”. Y remarcó: “Se apuntó a la incorporación de nuevos prestadores que ofrezcan más actividades turísticas sustentables para mejorar el servicio y la experiencia que se brinda a los visitantes de los parques. Eso redundará en más trabajo para todo el sector del turismo, incluyendo guías de turismo, emprendedores y empresas vinculadas”.

“Esta desregulación tiene como fin simplificar la excesiva burocracia en tramitación de los permisos turísticos, estableciendo al mismo tiempo pautas más claras y objetivas en materia de seguridad y cuidado ambiental”, expresó.

Qué dice la nueva reglamentación

Este miércoles por la madrugada, el Gobierno oficializó la desregulación a través de las Resoluciones 61/2025 y 62/2025 que fueron publicadas en el Boletín Oficial. Este documento establece una serie de cambios que comenzarán a regir a partir del momento de su publicación. En primer lugar, quienes quieran ofrecer actividades dentro de los establecimientos podrán solicitar la autorización de forma digital y con menos requisitos. “Se autoriza la instalación de estructura efímera con requisitos mínimos (cuando antes, por más pequeña que fuera la obra, se pedían más trámites que los que exige la Ciudad para construir un edificio)”, detalló el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X.

Los Parques Nacionales son 39 joyas naturales que convierten a la Argentina en una de las regiones más majestuosas y diversas del planeta. Aunque son bienes públicos por excelencia, el modelo del “Estado presente” fue tan letal, que transformó a algunos de estos tesoros naturales… pic.twitter.com/2BxDs1mUOT — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 26, 2025

Finalmente, entre las actividades que se desregularon gracias a la resolución se encuentra el trabajo de los fotógrafos, las excursiones con caballos y con balsas, y el registro de vehículos. “Esta reforma no implica renunciar al control de las actividades ni abandonar los principios de conservación ambiental. El poder de supervisión permanece intacto en manos de la Administración de Parques. Lo que hicimos fue eliminar las barreras que impedían al sector turístico moverse con libertad, competir, innovar y ofrecer experiencias para todos los públicos”, cerró Sturzenegger.

La administración mileísta celebró la eliminación de “requisitos excesivos” y la simplificación de los registros con el fin de “reducir las gestiones administrativas complejas y fomentar una mayor transparencia”. A su vez, el documento oficial realza que el objetivo principal de la administración de Parques Nacionales es el de “diseñar, conducir y controlar la ejecución de las políticas necesarias para conservar y manejar los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales existentes y las que eventualmente se incorporen, con el objeto de asegurar el mantenimiento de su integridad”.

