El Gobierno aumentó los precios de las entradas a 12 parques nacionales

El Gobierno, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN), aumentó este viernes los precios de las entradas a 12 parques nacionales. La suba, en promedio, es del 86% para los argentinos, del 60% para los residentes provinciales, del 42% para los extranjeros y del 117% para estudiantes, que gozan de las tarifas más bajas.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 132/2026 publicada en el Boletín Oficial. El último aumento había sido a fines de 2024.

En el caso del Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las cataratas, la entrada para extranjeros aumentó de $45.000 a $60.000. Respecto del abono para los argentinos, la nueva tarifa es de $25.000 (antes era de $15.000) y de $8000 (antes era de $5000) para los habitantes de Misiones.

El acceso general al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, pasó a costar $50.000 para los visitantes extranjeros. Esta suba representa un aumento del 66% respecto del anterior precio, que era de $45.000. En tanto, los residentes provinciales pagarán desde hoy $8000 en lugar de los $5000 que abonaban con anterioridad (60% más) y los argentinos del resto del país tienen una nueva tarifa de $25.000 (sufrieron un incremento del 66%).

Parque Nacional Iguazú

En Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo, la entrada general escaló de $20.000 a $35.000 para los extranjeros, lo que representa una suba del 75%. Para visitantes nacionales, en esos mismos parques, el acceso pasó de $7000 a $15.000 (+114,3%), mientras que la categoría estudiantes aumentó de $5000 a $12.000 (+140%).

En el Parque Nacional Tierra del Fuego, en cambio, el ticket para no residentes de la Argentina se mantuvo sin cambios en $40.000, aunque las demás categorías sí registraron subas: la entrada para argentinos pasó de $12.000 a $18.000 (+50%) y la estudiantil de $7000 a $12.000 (+71,4%).

Los 40 kilómetros de senderos en el Parque Nacional Tierra del Fuego invitan a recorrer.

Por su parte, en parques como El Palmar, Talampaya y Sierra de las Quijadas, la entrada para argentinos aumentó de $7000 a $12.000 (+71%), para extranjeros de de $20.000 a $25.000 (+25%) mientras que la tarifa para estudiantes se duplicó: pasó de $5000 a $10.000 (+100%).

Nuevos precios de las entradas a los parques nacionales

Nuevos precios de las entradas a los parques nacionales

Como siempre, en todos los casos, en la Argentina están exentos del pago de las tarifas los jubilados y pensionados; los niños de hasta 5 años; las visitas educativas; las personas con discapacidad; los residentes locales; las visitas protocolares; los guías y coordinadores.

Parque Nacional Talampaya, en La Rioja Parques Nacionales de Argentina

En el país hay un total de 39 Parques Nacionales en tanto que las Áreas Protegidas Nacionales son 55. El Gobierno argumentó en la resolución que los incrementos generarán una “distribución más equitativa de los recursos”, de manera que el aporte de los visitantes contribuya directamente al sostenimiento y al desarrollo de esas áreas protegidas.

La norma también justifica la actualización tarifaria en la necesidad de integrar nuevas áreas al Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos, además de actualizar categorías y requisitos para acceder a descuentos, particularmente en el caso de estudiantes.

El aumento llega tras la Decisión Administrativa 20/2026 de esta semana, a través de la cual la administración de Javier Milei modificó el presupuesto 2026 y recortó distintas partidas. Una de ellas es para los parques nacionales, cuyo recorte es de más de $2500 millones.

Para Nahuel Huapi la quita alcanza los $191 millones. El Parque Nacional Lanín perdió $157 millones; el Parque Nacional los Alerces, $70 millones; y el Parque Nacional Tierra del Fuego, $77 millones.

Desregulaciones

El Gobierno ya introdujo varios cambios a la Administración de Parques Nacionales. Aparte de los dos aumentos fuertes de las entradas, a fines del año pasado se habilitó el registro para que prestadores privados puedan ofrecer actividades turísticas dentro de los parques.

Meses antes, el Ministerio de Desregulación eliminó la obligatoriedad de guías y de informes de impacto ambiental en los 39 parques.

Parque Nacional Nahuel Huapi Parques Nacionales de Argentina

Según la administración libertaria, estos cambios buscan terminar con “rentas monopólicas” y generar una baja de precios en el sector.

Además, ya no hay evaluaciones internas de APN para habilitar guías: basta con presentar un título que los acredite y demostrar conocimiento del área donde prestarán servicio.

Cuando se publicaron esas resoluciones, se generó un fuerte rechazo por parte del sector turístico. Varias organizaciones impulsaron protestas, manifestaciones y pedidos de reunión con intendentes del interior.