Mapa de cortes de calles por la visita del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires: cierres, desvíos y horarios

En el marco del amplio operativo logístico y de seguridad desplegado conjuntamente por la Ciudad y el Gobierno nacional de cara a la inminente visita del papa León XIV, esta madrugada comenzó a regir una nueva fase de restricciones vehiculares que alteró por completo el tránsito en el corredor norte porteño.

El epicentro del esquema se concentra sobre la Avenida del Libertador, donde avanzan los trabajos de armado y montaje de estructuras para recibir a las comitivas y a los fieles.

Escenario donde el papa León XIV dará una misa. Avenida del Libertador y Sarmiento Ricardo Pristupluk

Los nuevos cortes de este viernes

Desde el primer minuto de hoy, viernes 6 de noviembre, el perímetro de seguridad se extendió hacia el tramo norte con las siguientes interrupciones totales:

Avenida del Libertador: permanece cortada de forma total entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el cruce sobre Olleros).

permanece cortada de forma total entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el cruce sobre Olleros). Calles transversales: se dispusieron cierres totales sobre Ortega y Gasset, Pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García. La restricción aplica en los tramos comprendidos entre Migueletes y Avenida del Libertador, manteniéndose habilitada la circulación por Migueletes.

Cómo funciona el desvío y el contracarril por el parque

Para evitar que los vehículos provenientes del norte se adentren en el entramado residencial de Palermo provocando embotellamientos, los agentes de tránsito apostados en el retén de Libertador y Olleros derivan el flujo vehicular a través de dos alternativas principales: hacia Luis María Campos o hacia el Parque 3 de Febrero.

Este último circuito funciona como un bypass para sortear la zona central bloqueada de Avenida del Libertador. La trayectoria establecida permite doblar a la izquierda en Olleros, tomar Valentín Alsina y Pinedo hasta desembocar en la Avenida Figueroa Alcorta. Allí, al llegar a Dorrego, los automovilistas pueden ingresar a un contracarril habilitado especialmente hasta la Avenida Casares (200 metros pasados los arcos de Sarmiento), donde se realiza el giro a la derecha para retomar Libertador.

Vías alternativas sugeridas

Para quienes se desplacen desde la zona norte hacia el centro porteño o Retiro, las autoridades de tránsito recomiendan utilizar los siguientes corredores:

Acceso por autopistas: tomar la Autopista Lugones y continuar por la Autopista Illia en dirección a Recoleta y el Centro.

tomar la Autopista Lugones y continuar por la Autopista Illia en dirección a Recoleta y el Centro. Hacia la zona portuaria y Retiro: desviar por la colectora de la Illia hacia la calle Salguero, continuar por la avenida Costanera Rafael Obligado y conectar con Ramón Castillo.

desviar por la colectora de la Illia hacia la calle Salguero, continuar por la avenida Costanera Rafael Obligado y conectar con Ramón Castillo. Avenidas paralelas: realizar los descensos habituales desde la Avenida General Paz para empalmar con los ejes de Cabildo, Santa Fe o Las Heras.

Como medida complementaria para aliviar la congestión provocada por la interrupción de Libertador y arterias aledañas, el Gobierno de la Ciudad dispuso la gratuidad en el cobro de peajes en dos vías claves:

Autopista Illia: libre de pago para vehículos livianos (motos, automóviles y camionetas).

libre de pago para vehículos livianos (motos, automóviles y camionetas). Paseo del Bajo: habilitado sin costo para automóviles, camionetas y vehículos utilitarios (se recuerda que las motocicletas tienen prohibida la circulación por este corredor).

Esta liberación de peajes estará vigente de forma continua hasta el miércoles a las 14:00 horas.