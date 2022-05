Mapa. Los reportes de lectores que no fueron censados

Sin números oficiales sobre la cantidad de viviendas que quedaron sin relevar, LA NACION abrió una convocatoria para conocer los lugares en los que se registraron mayores inconvenientes a través de reportes ciudadanos. La ciudad de Buenos Aires aparece como la jurisdicción con más casos, seguida por la provincia de Buenos Aires y luego Córdoba.

El mapa se actualiza con una frecuencia de una hora ya que siguen llegando mensajes de lectores desde distintas zonas del país. Pasadas las primeras horas de la convocatoria, había aproximadamente 150 notificaciones validadas por el equipo de LA NACION Data.

Desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) anunciaron que, preliminarmente, hay 47.327.407 habitantes en la Argentina. Respecto a los ciudadanos que no fueron encuestados, el organismo dispuso la apertura de distintos canales y un protocolo para poder subsanar el problema.

¿Qué hacer si no recibiste la visita del censista?

“Vamos a utilizar distintos mecanismos para verificar las viviendas que no han sido censadas. Hasta ahora hemos tenido algunos llamados y algunos mails. Es una porción chica y la vamos a atender”, remarcó Marco Lavagna, director del Indec en conferencia de prensa. A su vez, señaló que habrá una semana de supervisión para aquellas viviendas que no fueron visitadas y que, eventualmente, irán a aquellos lugares que no fueron cubiertos en la jornada censal del miércoles.

Según explicó Lavagna, quienes no hayan sido encuestados pero hayan completado el censo digital previo al 18 de mayo, ya quedaron registrados. En cambio, quienes no habían optado por la modalidad online deben reportar el inconveniente.

Por un lado, el Indec habilitó una línea telefónica de la mesa de ayuda de Indec (0800-345-2022) y una dirección de correo electrónico (censo@indec.gob.ar). Para quienes opten por la segunda alternativa, deberán seguir algunas instrucciones: el asunto del mail debe ser “No fui censado/a” y en el cuerpo del correo se requiere detallar nombre, provincia, departamento, localidad, calle, piso y departamento (en caso de ser una propiedad horizontal), correo electrónico, teléfono y los seis dígitos del código alfanumérico (en caso de haber completado el censo digital). Por otro lado, reactivaron la página del censo digital y aseguraron que el operativo se extenderá hasta el próximo martes, 24 de mayo, para garantizar la contabilización de las personas y viviendas faltantes.

