El polémico tuit de Stefi Roitman tras las restricciones: “Vamos de fiesta a Miami”

Stefi Roitman se mostró contrariada por los anuncios de Alberto Fernández sobre las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus. En una serie de stories que grabó desde Miami -donde está instalada con su novio, Ricky Montaner-, la influencer se mostró extrañada por las decisiones del Gobierno y recibió una catarata de críticas.

El miércoles por la noche, Fernández hizo importantes anuncios respecto de la gestión de la pandemia de Covid-19. El Presidente decidió suspender por dos semanas las clases presenciales y la circulación, entre las 20 y las 6 de la mañana, en la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que integran el AMBA. Así partir de las cero horas del viernes, quedarán además interrumpidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

Stefi Roitman se mostró confundida por las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno argentino

“No sé qué pensar con lo que acaba de decir Alberto”, comenzó la joven en un video que publicó en sus redes. “Estoy mitad indignada, y mitad entiendo a la gente que esta pasando una angustia tremenda por los contagios, porque nos puede pasar a cualquiera. Nadie esta exento. Entiendo que hay que frenar los contagios, pero los colegios, la gente que tiene que trabajar a la noche...”, continuó.

Además del video publicado, Roitman compartió sus opiniones en Twitter, donde muchos usuarios la criticaron, luego de que su suegro, Ricardo Montaner, organizara una fiesta en Nordelta que causó gran indignación entre los seguidores de la popular familia de artistas. A pesar de que el festejo se realizó al aire libre, miles de usuarios consideraron que fue un plan inoportuno para la situación que atraviesa el mundo desde el comienzo de la pandemia.

El tuit de Stefi Roitman que enfureció a los usuarios

“A todos los que están preocupados porque no podemos ir más a la [fiesta] Bresh, les cuento que nos vamos todos a la de Miami”, sostuvo. “Es lo único que importa, amigos. Siempre supe que me conocían súper bien. Son unos locos. La fiesta está a mi nombre”, agregó, sin aclarar si se trataba de un chiste o no. Tras publicar esos mensajes, Roitman recibió cientos de insultos que comenzó a compartir en redes. “Este nivel de discriminación y odio. Miles, miles. Un horror”, consideró la influencer, que finalmente terminó desactivando su cuenta de Twitter.

Luego, en Instagram, continuó refiriéndose a los insultos que recibió. “Más allá de la pandemia y las medidas, de lo que corresponde y lo que no corresponde. Más allá de todo. Es angustiante el odio que existe entre las personas”, sostuvo. La intolerancia, la no empatía. Angustiante el confrontamiento constante”. Luego, agregó: “Todos buscamos y apuntamos a lo mismo que es el bienestar común, de toda la población. El que diga lo contrario, entonces no es persona, no siente”. Finalmente, Roitman manifestó que “todos queremos la salud, la paz, el trabajo, la armonía, todo en todas formas”. Y cerró: Ojalá podamos rodearnos solamente de buenos deseos, un presente ameno y mucho amor. Algún día.

