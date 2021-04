Covid en Argentina hoy: la Justicia citó a una audiencia a la Nación y la Ciudad por las restricciones de circulación

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la que intercambiaron puntos de vista sobre las nuevas restricciones que rigen desde las 0 horas de este viernes 16 de abril. Las nuevas medidas apuntan a desacelerar la segunda ola de contagios por coronavirus; entre las principales limitaciones se encuentra la prohibición de la circulación entre las 20 y las 6 horas en la región del AMBA, el cierre de comercios a las 19 horas y la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos hasta el 30 de abril.

17:10 | El Gobierno catamarqueño autorizó nuevas actividades en el marco del aislamiento estricto

En el marco de lo que se llamó “etapa roja” de aislamiento estricto y que rige en toda la provincia de Catamarca hasta el miércoles 28 de abril, las autoridades habilitaron nuevas actividades. Así, mediante un decreto, el gobierno autorizó eventos vinculados a lo religioso, en templos con ocupación de hasta el 50 por ciento de su capacidad. Además, se autorizaron las ferias al aire libre hasta el mismo horario y el transporte interurbano con el 50 por ciento de su capacidad, natatorios para actividades de entrenamiento y por razones de salud y escuelas de danza con el 40 por ciento de su capacidad. Según explicó el Comité Operativo de Emergencia de la provincia, las medidas entrarán en vigencia a partir del viernes a la medianoche.

16:32 | El Gobierno bonaerense anunció que sumará 250 camas de UTI e incorporará personal ante el aumento de casos de Covid-19

El gobierno bonaerense resolvió sumar otras 250 camas de terapia intensiva y más de 1.500 trabajadores de la salud, según informó el Ministerio de Salud provincial. A través de un comunicado, el organismo explicó que, a raíz de la llegada de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, se decidió aumentar la cantidad de camas a 2.433 para mediados de mayo de este año. Antes de la pandemia, había 883 camas públicas en toda la provincia, lo que significa un aumento del 275 por ciento en la capacidad de atención de casos graves. Según el ministerio, la ocupación actual en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) hoy es del 72 por ciento en el AMBA bonaerense y del 64 por ciento en la provincia en su conjunto.

16:21 | El director de un colegio llamó a los padres de los estudiantes “a no resignarse”

El director general del Colegio Los Robles de Pilar (Buenos Aires), José Lucas Ordoñez, hizo un particular pedido a los padres de sus estudiantes: “No sean indiferentes. No se resignen a estas medidas”. A través de un video que publicó la institución educativa en sus redes sociales a raíz de la suspensión de las clases, el directivo consideró que la medida generó “asombro, enojo y desconcierto” y que solo provocará el efecto contrario al deseado: incrementar los encuentros sociales. “Los invito a ustedes como padres a que se movilicen, a que se unan, a que no sean indiferentes, a que no se resignen a estas medidas. Sus hijos, por su salud psíquica, emotiva e intelectual necesitan volver al colegio. Estas medidas no pueden continuar. Por eso los invito a unirse entre ustedes, a que se sienta el descontento para que se dé marcha atrás con esta medida”, pidió Ordoñez en el comunicado.

16:12 | La Justicia ordenó que se cite a una audiencia a la Nación y la Ciudad por las restricciones de circulación

La Justicia ordenó que se convoque a una audiencia a la Ciudad de Buenos Aires y a la Nación para definir si se violaron garantías constitucionales con el decreto que dispuso limitaciones para la circulación nocturna dictado por Alberto Fernández el 8 de abril pasado. La Cámara del Crimen resolvió que se tramite un habeas corpus presentado por un grupo de abogados que denunciaron al Presidente por el decreto de necesidad y urgencia 235, que impedía la circulación entre las 0 y las 6. Hoy, esas restricciones se agravaron, dado que la prohibición de circular rige de 20 a 6.

15:27 | Aplausos y reclamos. Los colegios del conurbano despidieron con angustia la presencialidad

Pasado el mediodía, en la entrada principal del colegio Dover, en Ingeniero Maschwitz, padres, docentes y alumnos se manifestaron con cantos y carteles en contra de la suspensión de las clases presenciales. “Mi hija vio la noticia del cierre de los colegios y estuvo dos horas llorando”, comentó a LA NACIÓN Candelaria Mocoroa, psicóloga y madre de Francisca, que cursa segundo grado e hizo el primero de manera virtual. “El año pasado, Francisca empezó a tener tics nerviosos, que por suerte se le pasaron cuando empezó a venir a la escuela. También vi un gran retraso en su aprendizaje”, expresó Mocoroa.

15:20 | En conferencia de prensa, Rodríguez Larreta dijo que hará “lo imposible” para mantener clases presenciales

Luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández y de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por las nuevas restricciones frente a la pandemia de coronavirus, el jefe de gobierno porteño refutó los argumentos que utilizó el presidente Alberto Fernández para suspender las clases presenciales y volvió a criticar con dureza a la Casa Rosada por la escasez de vacunas. “Yo repito lo que dije: hoy estamos viviendo esta situación porque el Gobierno nacional no cumplió con las vacunas que prometió”, afirmó el alcalde porteño, horas después de la reunión que mantuvo con el Presidente en la quinta de Olivos, para discutir la decisión de la Casa Rosada de cerrar las escuelas por la suba de casos de coronavirus.

“Haremos lo imposible para mantener las clases presenciales”. En ese sentido, la primera medida fue pedirle al Presidente una reunión para expresar su desacuerdo con la decisión de suspender la presencialidad educativa. En el encuentro, según contó Rodríguez Larreta, el gabinete porteño mostró la evidencia nacional e internacional en la que basa su postura. “El daño que causa la suspensión de la presencialidad: dificulta el aprendizaje y la sociabilización, además de aumentar la ansiedad, soledad o depresión”, argumentó.

14:48 | Pese a las medidas, la circulación en el transporte público en horas pico continúa elevada

El transporte público está destinado a los trabajadores esenciales que, ante un control de rutina, deben presentar el certificado habilitante de circulación; sin embargo, en el día de la implementación de las restricciones más recientes, la cantidad de pasajeros en trenes y colectivos sigue siendo alta, sobre todo en las horas pico que coinciden con el ingreso y egreso a los lugares de trabajo.

14:00 | Los transportistas protestan en el Ministerio de Educación de la Ciudad

En los alrededores del ministerio de Educación porteño, en el Barrio 31, se encuentran los sindicatos de transportistas escolares protestando por la inactividad del rubro, en la previa de la conferencia del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

13:18 | Patricia Bullrich le respondió a Alberto Fernández

“Presidente, no se preocupe por mí, ocúpese de conseguir vacunas”, escribió Patricia Bullrich en Twitter, en respuesta a los comentarios que el presidente hizo sobre la exministra de Seguridad durante la conferencia. “[Ocúpese] de los desocupados, los que cierran comercios, los que no se educan. Su ocaso es insultar a médicos, niños con capacidades diferentes y mentir a los padres. No hable de coherencia, recuerde su opinión sobre su Vice”, agregó.

Durante la conferencia, Fernández habló de las manifestaciones en la puerta de la Olivos ocurridas el miércoles tras sus anuncios. “Es razonable dentro de una sociedad, pero que la presidente de un partido político en democracia haga eso, es un llamado de atención que tiene que ver con su conducta, que no me interesa juzgarla pero tengo opinión”, dijo Fernández, sobre la exfuncionaria. “La he visto pasar por muchos lados. Y la he visto terminar en el ocaso donde está ahora”.

13:00 | Rodríguez Larreta dará una conferencia en el Ministerio de Educación porteño

A las 14 horas el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ofrecerá una conferencia propia, luego de haberse reunido esta mañana con el presidente Alberto Fernández y de haber presentado un amparo para evitar la suspensión de clases.

12:40 | Alberto Fernández: “Si Macri puede ayudarme a conseguir vacunas, que las consiga”

Consultado sobre las críticas del expresidente Mauricio Macri sobre la llegada de vacunas al país, Alberto Fernández sostuvo: “Si Macri puede ayudarme a conseguir vacunas, que las consiga. Si lo pueden hacer, que lo hagan”.

Respecto de una fecha futura de retorno a clases, Fernández dijo: “Hicimos 15 días de shock, de parar la circulación, confío en que llegado el día 30 hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios y vaciar las camas”.

12:23 | Alberto Fernández: “Desde el día en que las clases volvieron, la curva de contagio ascendió precipitadamente”

Alberto Fernández dio inicio a la conferencia argumentando las razones para suspender las clases: “Expliqué algo que siento, que es que todos quisiéremos que se vuelva a presencialidad educativa lo antes posible. Los datos científicos con los que contamos dan cuenta de que los problemas no ocurren en los colegios, sino que detrás se genera un movimiento social que incrementa la circulación ciudadana. Algunos indican que es más del 30% de gente que circula, el riesgo crece. Desde el día en que las clases volvieron, la curva de contagio ascendió precipitadamente. El mayor incremento se da entre personas de 9 y 19 años, el crecimiento de la curva allí es exponencial”.

11.58 | El Presidente de la Nación habla en vivo

Alberto Fernández ofrece una conferencia de prensa desde la quinta de Olivos, como único orador, luego de concluida la reunión con el jefe de Gobierno porteño.

11.15: Alberto Fernández dará una conferencia tras la reunión

El presidente de la Nación Alberto Fernández ofrecerá una conferencia de prensa este mediodía, tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en la quinta de Olivos y conversar sobre las nuevas restricciones impuestas por decreto en el AMBA.

11:00 | Hoy se aplican las últimas dosis de vacunas en la Ciudad

De acuerdo a lo anunciado por el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, este viernes se aplican las últimas dosis disponibles a las personas que se habían inscripto para recibir la inoculación. La administración porteña espera la llegada de vacunas de parte de la cartera sanitaria nacional, una vez que aterricen los vuelos que traerán más dosis, aunque se desconocen las cantidades exactas.

10:15 | Rodríguez Larreta presentó el amparo ante la Corte Suprema

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, antes de su encuentro con el presidente Alberto Fernández, presentó un amparo para evitar la suspensión de clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo al último decreto presidencial, por dos semanas los alumnos y docentes de todos los niveles no podrán asistir a clases presenciales.

10:00 | Los bares deben atender en mesas en el exterior

En el decreto presidencial se especifica que los bares y restaurantes podrán atender a sus comensales siempre y cuando lo hagan en espacio abierto, es decir en mesas en la vereda o patios donde circule el aire y así evitar la propagación del virus.

09:43 | Convocan a una marcha contra las nuevas medidas

A través de las redes sociales se convoca a una movilización para este sábado 17 de abril a las 17 horas, en distintos puntos del país. El objetivo de la marcha es demostrar el disconformismo con las últimas restricciones que rigen hasta fin de mes.

Además, organizaciones y grupos de padres protestarán este viernes a las 17 horas frente al Ministerio de Educación de la Nación, por la suspensión de las clases presenciales.

09.15 | Expectativa por la reunión entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta

Alberto Fernández se reunirá este viernes por la mañana con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en la quinta de Olivos, luego de que el jefe comunal porteño le pidiera un encuentro tras considerar las últimas medidas “inconsultas y repentinas”.

09.00 | Solo los trabajadores esenciales pueden usar el transporte público

A partir del paquete de nuevas normativas que rige desde hoy, el transporte público de pasajeros queda disponible solamente para los trabajadores esenciales que deban ir y volver de su lugar de trabajo y para aquellas personas que cuenten con autorización especial. Deberán tramitar el certificado de circulación pertinente a través del sitio oficial.

