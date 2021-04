En las redes: se multiplican las convocatorias para defender las clases presenciales

Después de que el presidente Alberto Fernández anunciara la suspensión de la presencialidad en las aulas por dos semanas, a los cacerolazos de protesta se sumaron en las redes una nueva serie de convocatorias para evitar el cierre de las escuelas.

Es así que, para este jueves 15 de abril se convocaron marchas, caravanas, cacerolazos y bocinazos en rechazo a la suspensión de las clases, como en Ramos Mejía, Olivos y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Para hoy se han convocado marchas, caravanas, cacerolazos y bocinazos en rechazo a la suspensión de las clases Archivo

“Nos manifestamos pacíficamente con medidas de distanciamiento”, dice uno de los flyers que convoca a la Quinta de Olivos, este jueves tarde a las 18, con el hashtag #NoCierrenLasEscuelas.

Este miércoles a la noche, poco después del anuncio presidencial, en la plataforma Change.org se abrió la petición “No al cierre de clases año 2021”, que lleva unas 240 mil firmas, y sigue subiendo.

“No al cierre de clases año 2021", la petición que ya recibió más de 240 firmas en Change.org Change.org

“Una pantalla no suplanta a la tiza, a la felicidad de la campana del recreo, a los cuentos de la seño. Una pantalla no me enseña; no todos los chicos tienen acceso a Internet. No todos los chicos sostienen 40 minutos de clase por zoom. La educación virtual no es para todos”, dice la petición impulsada por Ángeles Alonso Saavedra.

Entre tanto, mientras el Gobierno de la Ciudad prepara un amparo para evitar el cierre de las escuelas, padres y madres organizaron una sentada en la puerta de los colegios para el próximo lunes 19 a las 8 h.

“Sentada silenciosa, no permitamos que nos cierren los colegios”, dice el afiche que ya circula por los chats de mensajería Archivo

“Sentada silenciosa, no permitamos que nos cierren los colegios”, dice el afiche, que ya circula por los chats de mensajería, y que destaca además que la manifestación debe ser “con distancia y cuidados”.

El anuncio del Presidente recibió críticas desde distintos sectores de la oposición y en las redes esto se reflejó con algunos memes.

