Marilena, la joven veterinaria que murió para salvar la vida de un niño

Marilena Bossio tenía 26 años, era oriunda de Córdoba, había egresado en 2019 como médica veterinaria, y sus familiares y amigos aseguran que su historia debe y merece ser contada en todo el país. Es que la joven murió el sábado pasado en un lago de Santa Cruz tras darle su salvavidas a un niño de 8 años en medio de una tormenta.

“¡Ella es mi héroe! No se olviden de esta cara ella es nuestra héroe, quiero que sepan que ella salvó la vida del nene de 8 años al que se lo iba llevando el lago”, escribió su madre en Facebook sobre su hija que se encontraba de paso en Gobernador Gregores y paraba en la casa de una amiga ya que su objetivo era buscar trabajo en el sur.

El sábado pasado por la tarde una familia y un grupo de amigos se encontraban navegando en kayaks en el Lago Cardiel, cerca de la ciudad santacruceña de Gobernador Gregores, cuando, según informó Télam, un fuerte temporal de viento dio vuelta sus embarcaciones, en la zona de “Bahía El Griego”.

Como consecuencia murieron Daniel Barría (34), presidente del Concejo Deliberante local; su hermano Javier Barría (30), policía con prestación en bomberos; Elsa Raquel Martínez (49) y Marilena. En tanto, se llegaron a salvar gracias a los rescatistas que acudieron al lugar Claudio Barría, diputado del Frente de Todos -hermano de Daniel y Javier-, John Maximiliano Hoffmann, hijo de Elsa Martínez, y Mateo Barría, de 8 años, sobrino del legislador.

Pero desde ese día, la historia de Marilena pasó de boca en boca. Su madre se encargó de darla a conocer desde Facebook, al igual que el Hospital Escuela De Veterinaria de la Universidad de Río Cuarto, localidad de donde la joven era oriunda, y ahora resuena en las redes sociales.

Es que Mateo sobrevivió cuatro horas en el agua helada aferrado al salvavidas que le había dado Marilena, de acuerdo a lo que indican medios locales como Tiempo Sur.

El mensaje de la mamá

Desde su cuenta de Facebook, la mamá de la joven, María Alicia Martínez, pidió que no olviden a su hija. “Conozcanla, es ella, se llama Marilena Bossio”, escribió junto a una foto de la veterinaria. “Pido condolencias para todos -continuó- porque aunque a ella no la conozcan fue esta gringa llena de vida que dio la suya por salvar una personita que ni conocía. Así era ella, nada la iba a detener si se trataba de ayudar a alguien. Y es mi amiga. Y esta vida injusta y de mierda me la quitó, se la llevó porque los hijos de p... la vida los deja pero a la gente como mi Mari no. Así que Gregores no se olviden de ella, no se olviden de nadie pero de ella menos. te amo amiga de mi alma. Te amo. Me duele el alma”.

En tanto, el Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba) emitió un emotivo comunicado en Facebook, tras la muerte de la joven: “Ha fallecido la médica veterinaria Marilena Bossio, egresada de esta casa de estudios, y una muy querida estudiante y colega. Dio su vida para salvar a un niño que se ahogaba en un lago, en todo momento del trágico momento, su preocupación fue el nene. Quienes la conocimos, sabemos de su calidad humana. El paso breve por esta vida, de su hermosa alma, debe ser motivo de orgullo. Debemos honrarla siguiendo su ejemplo. Es la mejor manera de mantenerla viva en la memoria y en el corazón. Que nuestras lágrimas se lleven tanto dolor y este, se convierta en la energía para seguir adelante, porque son personas así, las que cambian el mundo”.

Por su parte, desde el medio Tiempo Sur se informó que hoy se suspendió el inició de las clases en la localidad de Cañadón León, de Gregores, debido a lo que ya se llama “la catástrofe del lago”. Además, se destaca la labor de Víctor Miguel Jaime en las tareas de rescate y de Marilena quien “siempre estará en el corazón gregorense”.

