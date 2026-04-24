Genocidio armenio: preguntas para entender qué pasó el 24 de abril de 1915

El 24 de abril de 1915 marca un punto de inflexión en la historia del siglo XX. Durante esa noche y la madrugada siguiente, las autoridades del Imperio Otomano detuvieron, deportaron y asesinaron a cientos de intelectuales, artistas, líderes religiosos y referentes de la comunidad armenia.

Se cumplen 111 años del genocidio armenio KAREN MINASYAN - AFP

Este operativo buscó decapitar la dirigencia de un pueblo que reclamaba sus derechos y su independencia. La fecha, que se conmemora hoy como el Día Internacional de Solidaridad en Conmemoración del Genocidio del Pueblo Armenio, recuerda el inicio de una fase final de exterminio que se prolongó hasta 1923.

¿Por qué ocurrió esta masacre?

El origen se remonta a tensiones sociales y religiosas de larga data bajo el sistema millet. Este régimen otorgaba cierta autonomía a las minorías cristianas, pero las privaba de derechos políticos y las sometía a una carga impositiva adicional. La convivencia, marcada por el racismo institucionalizado, derivó en reclamos de soberanía por parte de los armenios en foros internacionales. La llegada al poder del partido de los Jóvenes Turcos, con su lema “Turquía para los turcos”, agravó la situación tras la pérdida de territorios europeos en los Balcanes.

El contexto de la Primera Guerra Mundial facilitó la ejecución del plan. Bajo el pretexto del conflicto bélico, el gobierno otomano disolvió el Congreso y sancionó leyes temporarias. Estas normas permitieron agilizar deportaciones y ejecuciones bajo un aparente manto de legalidad. El ejército otomano también utilizó a los hombres armenios conscriptos como mano de obra forzada en condiciones inhumanas, donde los obligaron a cavar sus propias tumbas antes de ejecutarlos.

¿Cuántas víctimas hubo en el genocidio armenio?

La fase final del plan involucró la deportación masiva de mujeres, niños y ancianos hacia los desiertos de Siria y Mesopotamia. Durante estas marchas forzadas, los sobrevivientes enfrentaron hambre, condiciones climáticas brutales y ataques de bandas armadas que secuestraron a muchas personas para su posterior islamización forzada. El saldo estimado de la tragedia alcanza el 1,5 millones de muertos y más de 500.000 deportados.

Cada año se realizan diversas manifestaciones para recordar el genocidio armenio Hayk Baghdasaryan - PHOTOLURE

El reconocimiento del hecho es una herida abierta en la diplomacia internacional. Países como Alemania, Austria, Estados Unidos, Italia, Rusia, Brasil y Canadá validaron la existencia del genocidio a través de pruebas documentales irrefutables. Turquía, sin embargo, niega hasta hoy su autoría y responsabilidad sobre los crímenes cometidos durante el colapso del Imperio Otomano.

En la Argentina, la memoria sobre este proceso tiene un marco institucional desde 2006. La Ley N° 26.199 establece la fecha como una jornada de reflexión obligatoria para promover el respeto entre las naciones y la defensa de los derechos humanos fundamentales.

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