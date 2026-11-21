Sentir miedo sin poder reconocer con claridad qué lo provoca puede dejar a una persona sin saber cómo reaccionar. Así describió la angustia Mario Alonso Puig, médico cirujano, conferencista y escritor, durante una entrevista en LN+. El especialista explicó que esta experiencia puede aparecer frente a situaciones de incertidumbre y remarcó la importancia de no quedar atrapado en ella.

La conversación también puso el foco en la soledad y el papel de los vínculos afectivos. Ante una pregunta sobre esa relación, Alonso Puig desarrolló las características de la angustia y, a lo largo del intercambio, destacó la conexión humana como un sostén fundamental frente a las crisis. Su planteo incluyó una aclaración: atravesar momentos difíciles no debería convertirse en un motivo de vergüenza.

Mario alonso Puig en LN+

Qué es la angustia y por qué la definió como un “miedo muy tóxico”

Para Alonso Puig, la angustia es la percepción de algo que genera miedo, pero que no se logra definir. Esa falta de una amenaza identificable la diferencia de la reacción que aparece ante un peligro concreto.

Para explicarlo, utilizó el ejemplo de un encuentro con un jaguar. En esa situación, señaló, la persona experimentaría un miedo inmediato frente a un peligro físico y podría responder corriendo o quedándose bloqueada.

Con la angustia, en cambio, resulta más difícil reconocer frente a qué se debe actuar. “La angustia es un miedo muy tóxico porque es un miedo a algo que no le puedes poner forma”, sostuvo. Luego sintetizó la dificultad que implica: “Si no tiene forma, cómo reaccionas”.

Con la angustia, en cambio, resulta más difícil reconocer frente a qué se debe actuar Shutterstock

El bloqueo que puede aparecer ante la angustia

Durante la entrevista, el médico describió una posible respuesta del organismo frente a esa experiencia: la congelación o “freeze”. Según explicó, la persona puede quedar bloqueada e incluso desconectarse de sí misma.

“La persona se congela, la persona desconecta incluso de sí misma”, expresó. En su desarrollo, distinguió entre la dimensión corporal de la emoción y el sentimiento entendido como la percepción de lo que sucede en el cuerpo.

Alonso Puig insistió en que experimentar angustia no debe generar vergüenza. “No nos tenemos que sentir avergonzados por tener estas experiencias, porque todos pasamos por esos momentos”, afirmó.

Su mensaje apuntó a reconocer lo que ocurre y a evitar que esa experiencia se vuelva un lugar del que resulte imposible salir. “Lo que es muy importante es no quedarse atrapado en la angustia, sino superar esa angustia poquito a poco”, remarcó.

Alonso Puig apuntó a reconocer lo que ocurre y a evitar que esa experiencia se vuelva un lugar del que resulte imposible salir Anna Bizon

La soledad y la importancia de contar con otras personas

La pregunta que dio lugar a su explicación vinculaba la angustia con la soledad. Aunque el médico no presentó a la soledad como una causa única de esa emoción, sí destacó durante la conversación la importancia del acompañamiento y de las relaciones afectivas para atravesar situaciones adversas.

Al referirse a una investigación de la Universidad de Harvard sobre la felicidad, señaló que “el elemento clave para la felicidad es la conexión humana”. Desde su perspectiva, los bienes o los logros personales no reemplazan esos vínculos.

El experto señaló que “el elemento clave para la felicidad es la conexión humana” Gentileza prensa - Shutterstock

Qué significa sostenerse frente a una crisis

Para desarrollar esa idea, Alonso Puig introdujo el concepto de ecuanimidad. Aclaró que no significa permanecer feliz en todo momento ni enfrentar cualquier circunstancia con una sonrisa.

“La ecuanimidad es que seamos capaces de no hundirnos ante las crisis de la vida”, explicó. También la relacionó con no creerse superior a los demás cuando las cosas van bien.

El especialista diferenció, además, la felicidad de una vida perfecta. La definió como un estado en el que la persona está a gusto consigo misma, con los demás y con el mundo: “Es el tener la sensación de que tu vida en su conjunto es suficientemente buena”.

Dentro de ese cuidado personal, también planteó la necesidad de establecer límites cuando una relación queda dominada por la queja constante. En esas circunstancias, sostuvo, la responsabilidad principal no es conseguir que el otro cambie. “Tu principal responsabilidad es cuidarte”, cerró.