Mark Ronson contó que es sapiosexual

Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2019 • 12:22

En una entrevista al programa Good Morning Britain, el músico y productor Mark Ronson, admitió ser " sapiosexual", lo que implica sentirse atraído por el intelecto de la persona antes que por el género o su apariencia.

Todo comenzó un momento antes de que Ronson salga al aire, cuando los conductores del programa debatían este tópico que llamó la atención del músico.

"Estaba disfrutando mucho de la sección, mientras la escuchaba en el backstage con alguno de los productores. Me di cuenta que soy 'sapiosexual'", comentó el músico.

La periodista Nichi Hodgson, explicó sobre esta nueva terminología: "Intenta definir lo que se relaciona a la primera atracción al momento de conocer a alguien. La inteligencia por encima de la apariencia física. Yo salí con hombres, mujeres, hombres trans, mujeres trans, y en todo el espectro de género y ahora me identifico como bisexual pero me di cuenta que lo que me llama la atención son sus cerebros", declaró Hodgson.

"Sabemos que un cierto porcentaje de la población también es sapiosexual. Puede que no lo sepan ellos mismos, porque no hemos usado el término antes", dijo Hodgson.