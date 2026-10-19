Más de 100 líneas de colectivo reducirán su frecuencia nocturna “por falta de pago”

La Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) anunció una reducción del servicio nocturno de más de 100 líneas de colectivo de jurisdicción nacional en reclamo al Gobierno por —según indicaron—, entre otros motivos, falta de aumento de las tarifas y demoras en los pagos. La medida de fuerza comenzará a regir a partir de este lunes por la noche.

Marcelo Pasciutto, director de Cetuba, se refirió a la decisión de la cámara y explicó que afectará a 104 líneas de colectivos que cruzan desde la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad y viceversa. “El boleto mínimo vale $742, cuando el mínimo en la Provincia vale $1215 y en Capital vale $920”, dijo, en diálogo con AM 530.

El dirigente sectorial sumó: “Hay un atraso de $40.000 millones del Gobierno desde junio en compensaciones. El valor y los subsidios están congelados. Las empresas no tienen ingresos para funcionar; estamos decidiendo racionalizar el servicio nocturno con una quita del 50% a partir de las 22 hasta las 5 de la mañana”.

Según pudo saber LA NACION por fuentes oficiales, el Gobierno reconoce la deuda denunciada por Cetuba y negocia por estas horas la forma de pago. “Lo que estaba pendiente para esta próxima reunión es la forma de pagárselas, complementaria a lo que se paga mes a mes”, aclararon y añadieron que el siguiente encuentro con las cámaras está programado para este martes.

“Esto surge de la inacción de funcionarios de la Secretaría de Transporte. El Gobierno no da solución al tema, lo patea, no da reuniones. Hay un colapso que hace imposible sostener los costos”, señaló Pasciutto y puntualizó: “Necesitamos que se equipare la situación de la provincia con el boleto, si somos los mismos ciudadanos, ya sea que vivamos en San Isidro o Florencio Varela”.

Asimismo, consideró que el Gobierno “sobreestimó las ganancias”. “O porque viaja menos gente o porque, simplemente, hicieron las cuentas mal. Los funcionarios pensaron que íbamos a recaudar más… La deuda está desde junio y nos dicen que la van a pagar en ocho cuotas… No se puede esperar; los costos no dan. No lo resuelven, lo dilatan", acusó.

La medida de fuerza comenzará este lunes a las 22 Hernan Zenteno - La Nacion

Estado de emergencia

Hace pocas semanas, las cámaras empresarias del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) emitieron un comunicado en el que informaron que el sector “se declaró en estado de emergencia” ante el aumento de los costos operativos y afirmaron que profundizarían la reducción de frecuencia de colectivos si no recibían respuestas “concretas, inmediatas y verificables”.

Las operadoras aseguraron que la situación financiera alcanzó un punto crítico debido al desajuste entre los ingresos y el costo de funcionamiento de las líneas, pese al “significativo esfuerzo financiero y operativo para sostener la prestación”.

Los representantes también detallaron que la deuda estatal por compensaciones tarifarias ya llegó a los $128.000 millones y recordaron que durante las primeras semanas de abril ya habían disminuido la cantidad de vehículos en circulación por el encarecimiento del gasoil, después de agotar las instancias de mediación con las autoridades.

El comunicado donde se declaran en estado de emergencia

Las empresas sostienen que propusieron métodos para optimizar la red de traslados, pero no obtuvieron soluciones efectivas hasta la fecha: “Habiendo transcurrido un plazo más que razonable, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado Nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de los costos operativos”.