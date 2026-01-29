Más de 40.000 hectáreas arrasadas: prevén vientos y altas temperaturas que complicarían el combate del fuego en Cholila

VILLA LAGO RIVADAVIA.- Con un pronóstico que indica para este jueves más de 30ºC de máxima y un aumento del viento, los incendios forestales que rodean Cholila y sus cuatro valles mantienen en vilo a los pobladores y complejizan el combate del fuego. Ya son tres las viviendas quemadas y más de 40.000 hectáreas de bosque y campos productivos.

Muchos de los crianceros deambulan con sus vacas por esta localidad chubutense luego de que las veranadas (los sitios en la alta montaña donde los animales pasan el verano) fueran consumidas por las llamas en los últimos días. Aunque este miércoles fue un día con escaso viento y temperaturas cercanas a los 20ºC, los vecinos critican que los medios aéreos no hayan hecho más tiros con agua sobre los múltiples focos que mantienen actividad.

Los animales, otros de los afectados por el fuego Marcelo Martinez

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) indicaron que las condiciones meteorológicas mantienen alto el peligro de propagación. “Según el informe técnico–operativo, el incendio presenta focos múltiples, con trabajos concentrados en los sectores de Arroyo El Blanco, La Burrada y El Coihue, donde se realizaron tareas de enfriamiento, apertura y repaso de fajas, con apoyo de maquinaria pesada y medios aéreos, que operan de acuerdo a la visibilidad”, informaron.

Fuentes del gobierno chubutense señalaron que las lluvias de este miércoles mejoraron la visibilidad y permitieron operar medios aéreos. “Más de 600 brigadistas trabajan en El Blanco, Laguna Villarino y El Murmullo. Continúan tareas preventivas en Río Percy”, sumaron.

Los valles que rodean a Cholila, arrasados Marcelo Martinez

El frente que avanza por el sector de Arroyo El Blanco –el incendio que proviene del iniciado el 5 de enero en Puerto Patriada, en el lago Epuyén– se dispersó y mantiene un recorrido sostenido en dirección a la Ruta Nacional 40 y hacia el sector conocido como Jaimovich, donde la línea de fuego continúa creciendo.

Además, el frente detrás del pueblo de Cholila presenta uno de los escenarios más complejos, especialmente en la Eco Aldea, donde se registran múltiples puntos calientes que requieren enfriamiento permanente. Allí las brigadas oficiales trabajan en diferentes terrenos, al tiempo que decenas de vecinos autoconvocados van y vienen en sus camionetas descargando el agua de los tótems (tanque) en los puntos calientes.

Lo cierto es que en todos los sectores los focos que a simple vista parecen calmos pueden reactivarse en cualquier momento y seguir quemando. En tanto, el frente ubicado en la estancia Los Murmullos (propiedad de Hugo Sigman) continúa avanzando por la ladera oeste del cerro Puntiagudo, en el sector conocido como Limpio Grande. Allí operaron el miércoles dos helicópteros contratados por el empresario.

Parte de la estancia Los Murmullos ubicada al otro lado de la ruta 71 se quemó casi íntegramente el domingo pasado y algunos medios aéreos consiguieron que las llamas no descendieran hasta un gran pinar cercano: si hubiese ocurrido el fuego podría haber corrido hacia el centro de Cholila paralelo a la ruta 71.

A raíz de la falta de información oficial actualizada, los vecinos de Cholila y sus cuatro valles –El Rincón, El Blanco, El Cajón y Lago Rivadavia– comenzaron a elaborar y emitir su propio relevamiento basado en la información directa que proviene de las distintas zonas afectadas.

Además de los focos que rodean a Cholila, se mantiene la alerta ante la posibilidad de que los vientos empujen uno de los frentes hacia la localidad de Esquel. De todos modos, la subsecretaria de Gobierno de ese municipio, Marcelina Angiorama, aseguró: “Si bien el incendio todavía se encuentra a una distancia importante, eso no implica que no se esté trabajando de manera preventiva”.

Añadió que desde el sábado se viene desarrollando un intenso trabajo preventivo en la zona de Alto Río Percy. “Lo importante es llevar tranquilidad: el fuego no ha llegado al ejido municipal, pero desde la Municipalidad estamos acompañando con maquinaria vial, repaso de caminos y la construcción de cortafuegos para colaborar en la lucha contra el incendio”, dijo.