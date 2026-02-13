Más de 60.000 hectáreas arrasadas: la nieve y la lluvia trajeron alivio al combate del fuego en Chubut

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Las lluvias de esta semana y un abrupto descenso de las temperaturas llevaron alivio al combate de los dos grandes incendios forestales que llevan más de 40 días activos en la provincia de Chubut y que ya consumieron, en total, alrededor de 60.000 hectáreas. Las postales de los cerros de Cholila cubiertos de nieve emocionaron a los cientos de brigadistas y autoconvocados que recibieron las precipitaciones como un bálsamo.

“Las lluvias registradas en la zona durante las últimas jornadas representan un punto de inflexión en el operativo, ya que favorecieron el descenso de las temperaturas y el aumento de los valores de humedad relativa en los ambientes afectados, con un impacto positivo sobre los sectores activos del incendio”, indicaron desde el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego lleva consumidas unas 16.000 hectáreas.

Las lluvias marcaron un antes y un después en el combate del incendio en Los Alerces. apn

Esa “ventana de oportunidad” permitió que se realicen evaluaciones sobre las condiciones de seguridad, ya que las precipitaciones modifican el suelo de las sendas, líneas de defensa y vías de escape abiertas tanto en laderas con pendiente, como en sectores con caña colihue. Y eso impide el desplazamiento seguro del personal y el porteo del equipo de trabajo.

Si bien el incendio en el Parque Nacional Los Alerces –iniciado a principios de diciembre pasado por la caída de rayos en una zona intangible, y que se propagó explosivamente a partir del 5 de enero último– se encuentra todavía activo, se aprovechó esta brecha para acondicionar la ruta 71 y los accesos a prestaciones turísticas de la zona norte del área protegida. Se espera la reapertura total del trazado vial a partir de mañana.

El Alerce Abuelo, de más de 2600 años, logró salvarse del fuego Parques Nacionales de Argentina

“Se inicia una nueva etapa, con muchas expectativas puestas en este ciclo de Proyección Alerces 2026, donde trabajaremos junto a los pobladores, prestadores turísticos y el personal del Parque Nacional Los Alerces, las comunidades vecinas y la provincia del Chubut, para lograr una recuperación integral de un territorio único distinguido como Sitio del Patrimonio Mundial, cuya milenaria resiliencia nos convoca a un esfuerzo mancomunado para su puesta en valor en el mediano plazo”, afirmó el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez.

De todos modos, como los equipos de brigadistas siguen trabajando en los sectores activos del incendio, se recomienda transitar con precaución a una velocidad máxima de 40 km/h y no detenerse en miradores ni banquinas para facilitar el desplazamiento de vehículos oficiales afectados al operativo.

Nieve en las cumbres cerca de Cholila, vista desde la ruta 71.

La primera lluvia significativa desde el comienzo de los incendios de este verano también llevó alivio a los pobladores de Cholila, localidad a la que el fuego llegó el 21 de enero pasado tras rebasar el límite norte del Parque Nacional Los Alerces. “Estamos muchísimo más tranquilos. La verdad es que la lluvia del martes y miércoles pasados, y el frío, nos trajeron un panorama mucho más alentador. Llovió un montón y nevó también, así que esa nieve –especialmente en la cordillera, donde todavía el fuego estaba quemando en las cumbres– ayudó mucho”, contó Ailín Feu, exsecretaria de Turismo de Cholila.

De todos modos, en recorridas posteriores a las lluvias, distintas cuadrillas de brigadistas encontraron puntos calientes en algunos pinares de los alrededores de Cholila, incluso con llamas. Las turbas (materia orgánica muerta) todavía están prendidas, por lo que los combatientes continúan identificando puntos calientes y haciendo fajas de contención, y armando cronogramas de enfriamiento.

Las fuertes precipitaciones de estos días también ayudaron a aplacar casi al 100% el foco que se desató hace una semana en la desembocadura del río Tigre, al fondo del lago Cholila, en un sector que ya se había quemado en 2015.

Asimismo, las recientes lluvias favorecieron el aumento de los valores de humedad relativa en la zona de El Blanco, uno de los cuatro valles que integran Cholila y por donde avanzó el incendio iniciado el 5 de enero pasado en Puerto Patriada, en el lago Epuyén. De acuerdo con la Secretaría de Bosques de Chubut, allí el incendio se encuentra controlado (no hay posibilidad de rebrotes; es el estado previo a estar extinguido). La superficie afectada es de cerca de 31.000 hectáreas.

El descenso abrupto de las temperaturas aplacó el fuego de los incendios

“Fueron semanas difíciles, que incluyeron momentos de gran tensión y pérdidas de viviendas. Las precipitaciones registradas en los últimos días contribuyeron a disminuir la actividad del fuego, pero este resultado es, fundamentalmente, fruto del enorme esfuerzo sostenido por el personal de línea, que enfrentó jornadas de comportamiento extremo, rápida propagación y condiciones de alta complejidad operativa”, señalaron desde el Servicio de Manejo del Fuego provincial. Las brigadas continúan con los recorridos diarios en sectores como El Retamal, El Coihue y La Burrada a fin de observar y detectar puntos calientes.

La milenaria resiliencia a la que se refirió Álvarez tiene como máximo símbolo al alerce conocido como El Abuelo, de más de 2600 años. Al igual que muchos otros de su especie, El Abuelo se encuentra en el Brazo Norte del lago Menéndez, es uno de los principales atractivos del parque Los Alerces y tuvo el fuego muy cerca este verano. Ese árbol –que mide más de 57 metros de altura y tiene un diámetro de 2,2 metros– es el ser vivo más antiguo de la Argentina, y el tercero más longevo del mundo.